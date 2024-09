Las 8 series de la semana enfrentan a Stallone contra 'El Pingüino' y liberan a los 'Monstruos' en el 'Valle Salvaje'

No siempre los grandes operadores televisivos apuestan por la calidad frente a la cantidad a la hora de determinar su calendario de estrenos. Especialmente en los últimos tiempos, en los que cada semana compiten numerosas series por hacerse notar en los catálogos de streamer, sin dar margen de maniobra al suscriptor para discernir lo relevante o priorizar. Por eso, esta semana de entre el lunes 16 y el domingo 22 supone un respiro relativo.

Netflix, SkyShowtime, Disney+ y Max se han puesto de acuerdo para centrarse en cuatro grandes estrenos para sus usuarios. Cuatro estrenos con una expectación clara, pues en mayor o menor medida remiten a éxitos recientes o a apuestas de futuro. Es el caso de Monstruos: La historia de Lyle y Eric Menendez, segundo volumen de la antología auspiciada por Ryan Murphy sobre infames crímenes reales tras el enorme éxito La historia de Jeffrey Dahmer. El debut televisivo de Javier Bardem es otro aliciente para esta producción, que llega el mismo día en que Disney+ deja volar a Agatha, ¿quién si no?, la nueva producción del Universo Marvel y la primera tras una larga pausa para repensar estrategias dentro de la Casa de Ideas.

La continuación más o menos directa de Bruja Escarlata y Visión, a cargo de su misma showrunner Jac Schaeffer, y con Kathryn Hahn de nuevo como Agatha Harkness, era un estreno largamente esperado por los aficionados al mundo del tebeo, algo que puede decirse también de El Pingüino, el spin-off de The Batman con Colin Farrell de nuevo como el icónico villano de Gotham City. La guionista Lauren LeFranc y el director Craig Zobel (The Hunt, Mare of Easttown) se encargan de expandir el planteamiento sobre el personaje de Matt Reeves, en otro lanzamiento de gran poderío.

Y hablando de poder, no podemos no hablar del retorno de uno de los iconos del Hollywood de los últimos cincuenta años, Sylvester Stallone. El actor y director regresa a SkyShowtime con la segunda temporada de Tulsa King, ampliando su familia mafiosa con nombres bien familiares para los amantes del cine testosterónico, como Frank Grillo. Y para contrarrestar tanta hombría exacerbada, la principal oferta española de la semana, con permiso de la docuserie Soy Georgina, aporta algo de delicadeza y romance: nos referimos a Valle Salvaje, la nueva serie diaria de La 1 que tendrá su preestreno el miércoles 18 en horario de máxima audiencia, antes de saltar a las tardes sin perder tiempo. Tampoco lo malgastamos nosotros, que dejamos a continuación la lista completa de debuts y retornos de esta semana.

'Valle Salvaje' (18 de septiembre, TVE)

Así es la serie: Ambientada en 1763, sigue Adriana Salcedo de la Cruz, una joven obligada a dejar la Villa de Madrid y a viajar al norte de España con sus hermanos para cumplir con su compromiso de matrimonio, pactado en secreto. Debe acudir al encuentro con su prometido, un hombre al que no conoce y alojarse en casa de su tía, la hermana de su difunto padre. Allí su vida cambiará para siempre. Conocerá el verdadero amor, la traición y pondrá su vida en peligro cuando trate de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre.

Primeras imágenes de 'Valle Salvaje': una traición, un gran amor y una leyenda



La nueva serie nos transporta al año 1763, en pleno siglo XVIII español



'Tulsa King' T2 (18 de septiembre, SkyShowtime)

Así es la serie: En la segunda temporada, Dwight (Sylvester Stallone) y su banda siguen construyendo y defendiendo su creciente imperio en Tulsa, pero justo cuando consiguen establecerse, se dan cuenta de que no son los únicos que quieren reclamar sus derechos. Ante las amenazas de la mafia de Kansas City y de un poderoso hombre de negocios local, Dwight lucha por mantener a salvo a su familia y a su equipo al tiempo que controla todos sus asuntos. Además, aún tiene asuntos pendientes en Nueva York.

'Problemas con papá' (18 de septiembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando padre e hija comparten piso? El punto fuerte de esta sitcom surge del encontronazo entre dos personas caóticas e imperfectas que en un momento crítico de sus vidas deciden compartir piso. Él es Malcolm, recién divorciado, tan ingenuo como ignorante. Ella es Gemma, futura madre soltera tras un embarazo no planificado.

'Envidiosa' (18 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: Vicky sufre en silencio y se muere de envidia cada vez que se casa una de sus amigas. Harta, y viendo que se acercan los 40, da un ultimátum a su novio de toda la vida: o se casan o le deja. Pero nada sale como ella esperaba, y Vicky intentará rehacer su vida y encontrar un chico que quiera hacer realidad su sueño de dar el sí. No sabe que en este viaje, más que encontrar a un hombre, va a encontrarse a sí misma.

'Soy Georgina' T3 (18 de septiembre, Netflix)

Así es la docuserie: En esta nueva temporada, la vida de Georgina vuelve a dar un giro. ¿Cómo se vive el auténtico lujo en Arabia Saudí? Lo descubriremos cuando Gio y su familia se instalen en Riad con el fichaje de Cristiano por el Al Nassr. En esta exótica nueva vida para la familia, la tercera temporada de Soy Georgina será la temporada de las primeras veces. Desde inaugurar su primera casa en la playa, Villa Perla, hasta protagonizar una campaña internacional de una famosa marca de ropa y, el mayor de los sueños: debutar en la semana de la moda de París.

'Agatha, ¿quién si no?' (19 de septiembre, Disney+)

Así es la serie: La infame Agatha Harkness descubre que ha perdido sus poderes cuando un misterioso adolescente gótico la libera de un conjuro engañoso. El chico despierta su interés cuando le ruega que lo lleve a la legendaria Senda de las Brujas, un mágico camino plagado de pruebas que recompensa a las brujas que sobreviven dándoles aquello que ansían. Juntos, Agatha y el chaval reunirán un aquelarre de brujas desesperadas y partirán hacia la Senda.

'Monstruos: La historia de Lyle y Eric Menéndez' T2 (19 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: Recreación del histórico caso que conmocionó al mundo y abrió el camino a la fascinación actual de la audiencia por los crímenes reales: el de los hermanos Lyle y Eric Menéndez, que fueron condenados en 1996 por los asesinatos de sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menendez. Mientras que la acusación alegó que buscaban heredar la fortuna familiar, los hermanos afirmaron -y siguen afirmándolo hoy en día, mientras cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional- que sus actos se debieron al miedo que sentían tras toda una vida de abusos físicos, emocionales y sexuales a manos de sus padres.

'El Pingüino' (20 de septiembre, Max)

Así es la serie: Protagonizada por Colin Farrell como Oz Cobb (alias “El Pingüino”), la serie limitada de ocho episodios de DC Studios continúa la épica saga criminal de The Batman.