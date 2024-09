TVE levanta el estreno de 'Las abogadas' para lanzar 'Valle salvaje' en el prime time antes de llegar a las tardes

TVE se desdice y cambia de planes para su prime time. Tras dos días promocionando el estreno de Las abogadas, su primera ficción estelar de la temporada, para el próximo miércoles 18 de septiembre a las 22:50 horas, la cadena sorprende ahora y anuncia en su lugar el preestreno de Valle Salvaje, su nueva serie diaria.

Siguiendo la estrategia emprendida con anterioridad con sus seriales vespertinos, La 1 ofrecerá el primer episodio de la ambiciosa producción de Bambú Producciones para la cadena pública en horario de máxima audiencia. Así, el miércoles 18 ofrecerá tras La Revuelta de David Broncano este inicio de Valle Salvaje antes de que se instale en la programación de tarde de la cadena.

Sin horario fijado aún para 'Valle Salvaje' en la tarde

Por ahora, la corporación no especifica la ubicación concreta de esta nueva serie, aunque la posibilidad más lógica que ocupe el hueco de una de las entregas de El cazador, ya sea la versión original con anónimos o la All Stars. El motivo no es otro que el de las audiencias, al ser actualmente los programas menos competitivos de la franja para La 1 en comparación . En todo caso, las dos modalidades del concurso acaban de estrenar nuevas entregas este mes de septiembre, tras ofrecer reposiciones durante el verano.

Lo único que parece seguro es que tanto La Moderna como La Promesa se mantendrán fijas en la parrilla. También debería hacerlo Aquí la Tierra, telonero del Telediario 2 que se mueven en buenos números. Pero lo que sí es seguro es que este preestreno en horario de prime time provoca un receso para Las abogadas, cuya promoción llevaba días en marcha.

'Las abogadas' sufre un receso antes de empezar

De hecho, durante la fiesta de inicio de temporada de TVE, celebrada este jueves 12, dicha fecha se mantuvo. El drama, inspirado en la matanza de los abogados de Atocha acaecido en 1977, había sido promocionada como el primer estreno de ficción de la cadena para este septiembre, con su presentación celebrada en el FesTVal de Vitoria. Tras ella, habrán de llegar, según apunta la corporación en su resumen del citado evento, Detective Touré (que ha ido encadenando retrasos desde que se inició su promoción durante las pasadas Navidades), Ena y Asuntos internos.

A falta de confirmación por parte de la cadena pública, la opción más lógica es que el estreno de la serie se postergue al siguiente miércoles, el 25 de septiembre, toda vez que la nueva ficción diaria ya esté establecida en su horario normal.

Cabe decir que, a la hora de publicación de esta noticia, la nota de prensa publicada en RTVE.es de Las abogadas sigue manteniendo la fecha y hora inicialmente prevista.

Así es 'Valle salvaje'

Creada por Josep Císter Rubio y producida por Bambú, a la postre responsables de La Promesa, el estreno de Valle Salvaje llega precedido del acuerdo alcanzado entre TVE y productora con Netflix, que ha adquirido la tira para ofrecer sus episodios. Esto la convierte en “la primera serie diaria global que se emitirá para todos los territorios de habla hispana” a través del servicio de streaming. No solo eso, sino que el acuerdo de producción “posibilita valores de producción nunca vistos en una ficción diaria”. Conviene indicar que la serie se estrenará primero en La 1, tal y como aclararon desde la corporación a verTele, y llegará después de verse en La 1.

La ficción se ambiente en 1763 y presenta a Adriana Salcedo de la Cruz (Rocío Suárez de Puga), una mujer obligada a dejar la Villa de Madrid y a viajar al norte de España con sus hermanos para cumplir con su compromiso de matrimonio, pactado en secreto. Debe acudir al encuentro con su prometido, un hombre al que no conoce y alojarse en casa de su tía, la hermana de su difunto padre. Allí su vida cambiará para siempre. Conocerá el verdadero amor, la traición y pondrá su vida en peligro cuando trate de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre.

Junto a Suárez de Puga, completan el reparto principal de Valle salvaje Manuela Velasco, José Manuel Seda, Mari Paz Sayago, Chechu Salgado, Marco Pernas, Sabela Arán, Nacho Olaizola, Miren Arrieta, Iván Renedo, María Redondo, Emma Guilera, Mateo Jalón, Toni Salgado, Marina Sabadell, Alejandro Bordanove y Loren Mairena.