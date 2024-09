RTVE desvela a los tres presentadores de su Eurovisión Junior y a los rostros de su nuevo talent de copla, que ya tiene título

RTVE celebró este jueves la gala de presentación de la temporada 2024-2025 para sus principales canales. En ella, la cadena pública puso de largo sus principales bazas de entretenimiento y ficción para este curso televisivo, con títulos que ha dado a conocer a lo largo de los últimos meses. Además, dio dos noticias de relevancia: por un lado, desveló la identidad de los presentadores de Eurovisión Junior 2024 que acogerá España en la Caja Mágica de Madrid; por otro, anunció los rostros de su nuevo talent de copla para La 1.

Uno de los primeros grandes anuncios del acto fue decir quiénes presentarán la vigesimosegunda edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior, que acogerá Madrid el 16 de noviembre: la cantante Ruth Lorenzo, el actor Marc Clotet y la representante de España en Eurovisión Junior 2019 Melani García, que estarán al frente de la gala que retransmitirán desde la Caja Mágica la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y RTVE, como televisión pública organizadora.

Esta será la primera vez que España acoja el certamen en su edición infantil y Madrid tomará el relevo a Niza tras el segundo puesto de Sandra Valero con Loviu y la renuncia del ganador, Francia, a ser el país anfitrión. Las entradas saldrán a la venta el próximo 15 de octubre. Chloe De la Rosa, representante de España, se subió al escenario para interpretar Me pongo a ronear, una de las canciones de su repertorio, no con la que defenderá nuestra candidatura.

Para la cantante Ruth Lorenzo, que ha estado al frente de otros programas de RTVE como Benidorm Fest y Cover Night, que Eurovisión Junior 2024 se realice en España es “un lujo”. “No tengo palabras para definir cómo me siento al ponerme al frente de esta aventura televisiva que se verá en directo en toda Europa. Es una responsabilidad como he tenido pocas en esta faceta de presentadora que he descubierto tener, pero lo vivo con la ilusión, la responsabilidad y la fantasía con la que todos los participantes vienen a compartir su música”, ha afirmado.

Por su parte, el actor Marc Clotet ha asegurado que le encantan los retos. “Poder presentar delante de 30 millones de personas, en inglés, y para acompañar el sueño de tantas niñas y niños de toda Europa, me hace muy feliz”, ha remarcado, mientras que la artista Melani García ha indicado que presentar Eurovisión Junior es “un gran honor”.

TVE desvela rostros, título y mecánica de su talent de copla

Como decíamos, la pública desveló también el título de su ya anunciado nuevo talent de copla: La bien cantá, que tendrá como jueces a Lucas Vidal, María del Monte y Rayden y que estará presentado por Rocío Muñoz, que ya condujo en 2018 junto a Roberto Leal el programa Bailando con las estrellas. Todos ellos buscarán al mejor o a la mejor artista de copla actual, con la intención “de llevar de nuevo a este género al lugar que merece en el panorama musical actual”.

Durante ocho galas semanales, los diez concursantes que participan se enfrentarán al escrutinio del espectador y de un jurado formado por tres profesionales de la industria musical española: la intérprete María del Monte; el compositor Lucas Vidal; y el cantante y compositor Rayden, aportarán sus conocimientos y visiones diversas para valorar las actuaciones de los concursantes.

El jurado contará cada semana con el asesoramiento y la ayuda de una figura musical consagrada que visitará el programa. La votación del público desde sus casas también será un elemento fundamental para la continuidad o no de los concursantes.

Una de las peculiaridades de La bien cantá es que su casting permanecerá abierto durante toda su primera fase (cinco primeros programas). Cualquier persona desde su casa que quiera intentar quitarle el sitio a uno de los diez participantes iniciales podrá intentarlo mediante el Reto Final de cada programa: un emocionante duelo musical a todo o nada donde el ganador ocupará la plaza de concursante y el perdedor tendrá que abandonar el concurso.

Todas las bazas de entretenimiento de TVE para esta temporada

TVE presentó durante el evento otras apuestas de entretenimiento, con programas como La Revuelta de David Broncano -que dio sus primeras valoraciones sobre su éxito en audiencias-, MasterChef Celebrity 9, la primera edición Celebrity de Maestros de la costura, Bake Off: famosos al horno, El Cazador -con sus versiones de anónimos y Stars-, el docu-reality La ruta Morancos o El gran premio diario de la cocina, el primer talent culinario “en tiempo real” que presentará Lydia Bosch.

También el concurso con el que Lara Álvarez aterrizará en La 1 y que llevará por título, como ya informamos, La Conexión y el That's my Jam de Arturo Valls, que tendrá una segunda vida en TVE tras su lanzamiento en Movistar Plus+ y The Floor, que hará lo propio en La 1 tras su buena acogida en Antena 3.

RTVE también presentó la renovación de Mañaneros, ahora con Adela González, y de sus espacios informativos, con el regreso de 59 segundos de la mano de Gemma Nierga, así como todos los formatos de La 2, segundo canal en el que continuarán, entre otros, títulos como Cifras y letras, Saber y Ganar o el Late Xou de Marc Giró.

St. Pedro pondrá voz a la sintonía de 'Valle Salvaje'

En el ámbito de ficción, la nueva temporada de RTVE estará marcada por nuevas series de prime time como Las abogadas, que verá la luz el próximo miércoles con Paula Usero, Irene Escolar, Elisabet Casanovas y Almudena Pascual; Detective Touré y Asuntos internos; o Ena, que tendrá su premiere mundial en octubre en el MIPCOM de Cannes, donde también se estrenará el documental sobre los orígenes de Cristóbal Colón.

En la ficción diaria llegará Valle Salvaje, próxima serie de La 1 ambientada en el año 1763, en pleno siglo XVIII español, que se emitirá en todos los territorios de habla hispana y cuya banda sonora correrá a cargo de St. Pedro, segundo finalista del Benidorm Fest 2024. Esta se unirá a La Promesa y La Moderna, que continuarán su andadura en la pública.