'La Revuelta' de Broncano triunfa entre los jóvenes: de ver 'La Resistencia' por redes a conectar con la TV tradicional

La Revuelta ha cerrado su primera semana en La 1 cumpliendo los principales desafíos a los que se enfrentaba de inicio. El más importante de todos era responder a los innumerables titulares polémicos y politizados que precedieron su estreno el pasado lunes, algo ha hecho con el mejor argumento posible: el favor del público.

El programa de David Broncano saldó su debut con un dato de audiencia tan positivo como inesperado (17.1% de cuota y 2.152.000 espectadores), pero más inesperado resultó que repitiera el martes (17.4% y 2.127.000) y se viniera tan arriba el miércoles (19.9% y 2.548.000). Su tercer día resultó especialmente redondo, pues anotó su mejor dato hasta el momento, fue lo más visto del día, se hizo con el 'minuto de oro' y, sobre todo, sumó su segunda victoria consecutiva sobre El Hormiguero. Esta vez, por 3.7 puntos en estricta coincidencia.

Pero por extraño que parezca, este portentoso inicio de La Revuelta no ha afectado a las cifras del programa de Antena 3. Sí a sus estatus, pues ya no es esa oferta invencible que era hasta hace una semana, pero no a sus números, que siguen siendo tan potentes como de costumbre. De hecho, entre el lunes y el miércoles promedió 2.417.000 espectadores, casi 100.000 más que la semana pasada (2.326.000). Por tanto, si Pablo Motos no ha perdido público y Broncano ha disparado el access de La 1 (entre el martes y el miércoles promedió 2.337.000 televidentes, casi el cuádruple de lo que hizo 4 Estrellas los mismos días de la semana pasada), la pregunta es evidente: ¿De dónde ha salido tanto público en favor de La Revuelta?

Podríamos pensar, a simple vista, que la audiencia del programa procede del resto de ofertas del access. De hecho, El Intermedio (-176.000), First Dates (-5.000) y el ya cancelado Babylon Show (-158.000) han perdido espectadores respecto a los tres primeros días de la semana pasada, por lo que puede que haya parte de verdad en esto. Sin embargo, el retroceso de los tres no es suficiente para explicar el subidón que ha experimentado La 1 en el access con Broncano y su equipo.

El público joven, clave en el éxito de 'La Revuelta'

La verdadera razón la encontramos en el público joven, ese que antes pasaba de la televisión lineal y que ahora conecta cada noche con ella para ver La Revuelta. Es decir, que el programa se ha 'inventado' unos espectadores que hasta la semana pasada no estaban en el access, y ni tan siquiera veían la televisión. Puede cuantificarse: en la franja 21:45 - 23:00 horas, hay casi 1 millón de espectadores más que la semana pasada, la del comienzo de temporada televisiva.

La consultora Dos30 cifra en un 13.9% el crecimiento de público joven (13-24 años) en el access prime time (de 21:30 a 23:00 horas) entre el lunes, el martes y el miércoles de esta semana respecto a los tres mismos días de la misma semana de 2023 (la número 37 del año). Con respecto a 2022, el incremento es del 13.4%.

'La Revuelta' lleva al público de 'La Resistencia' a La 1

Hasta ahora, ese público no estaba en el access, pero sí en el universo de La Revuelta. Al fin y al cabo, el programa es una continuación de La Resistencia, cuyo éxito nunca estuvo en la televisión (al ser de pago, sus audiencias en Movistar Plus+ eran residuales), sino en YouTube y las redes sociales. Por tanto, para tener una buena acogida en La 1 necesitaba que los jóvenes dejaran de consumir las locuras de Broncano a través de clips para pasar a consumirlas cada día delante del televisor a una hora determinada. “Valoramos la difusión que va a tener ahora el programa, que la gente lo va a ver gratis entero. Porque estábamos viviendo del clip de Instagram”, reconocía hace unos días Grison a verTele.

Hablamos de un gran cambio para unos espectadores acostumbrados a ver las cosas cuando, como y donde quieren, pero que con La Revuelta han hecho una excepción, lo que supone todo un elogio hacia el programa. Y también todo un punto a favor del propio formato, que ha demostrado esta semana que una oferta diaria también puede enganchar a los jóvenes si dicha oferta sabe conectar con ellos.

La Revuelta lo ha hecho estos días a lo grande, a juzgar por sus números. Ha liderado el grupo de 13 a 24 años el lunes (25.9%), el martes (30.4%) y el miércoles (33.3%), y además de manera ascendente. De hecho, el día de su estreno fue el segundo mejor lunes de todo el año en este intervalo de edad. Además, también ha sido la primera opción en el segmento 25-44 años (29.3%, 29.2% y 34.2%), y el miércoles directamente lo fue de todos los grupos de edad de 4 a 64 años, llamando mucho la atención en el de 4 a 12 (25.9%), donde venía de obtener un gran dato el martes (18.3%).

🗣️ El programa @LaRevuelta_TVE es LÍDER en:



▶️ HOMBRES (18,6%) cuota.

▶️ 4-12 años (18,3%) cuota.

▶️ 13-24 años (30,4%) cuota.

▶️ 25-44 años (29,2%) cuota.

▶️ 45-64 años (19,6%) cuota.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/0Ep4JqJ579 — Barlovento Comunicación (@blvcom) September 11, 2024

En resumen, la llegada de La Revuelta ha supuesto una gran noticia para las audiencias de la televisión lineal. El programa de David Broncano apenas está quitando público al resto de ofertas, sino que está sumando nuevos espectadores al access prime time. Y además, espectadores jóvenes, que son los que tanto echaba en falta el medio catódico.

El Hormiguero también está yendo a por ellos a través de su nuevo colaborador, el youtuber Plex, que estos días está teniendo un gran protagonismo por su reto de permanecer 24 horas enterrado vivo. Por tanto, el público joven se está convirtiendo en una pieza muy codiciada dentro de la franja más consumida de la televisión. Algo que parecía impensable hasta hace no mucho, pero que ahora mismo explica el nacimiento de una de las batallas televisivas más apasionantes y seguidas de los últimos años.