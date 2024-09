La presidenta de RTVE ironiza ante las críticas de PP y Vox tras el éxito de Broncano: “A veces no me queda claro”

David Broncano y La Revuelta han sido los grandes protagonistas de la comparecencia de Concepción Cascajosa ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. La presidenta interina ha acudido a este requerimiento a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, para informar de la “crisis institucional provocada” en la corporación, aunque tanto el PP como Vox se han enfocado en cuestionar el fichaje del cómico, justo después de que este haya vuelto a imponerse a El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3.

En su tercer duelo, La Revuelta no solo ha ganado al competidor de Atresmedia, hasta ahora líder imbatible desde hace años, sino que ha vuelto a mejorar los datos cosechados: además del 19.9% de cuota, se convirtió en la emisión más vista del día, con 2,5 millones de espectadores y anotó el minuto de oro, con 2,8 millones. Mientras tanto, los representantes de los partidos conservadores han insistido en atacar al espacio de forma reiterada.

Por ejemplo, el diputado y portavoz del PP Eduardo Carazo ha tildado el espacio como un “aparato de propaganda” destinado a “hacer competencia a un programa de la televisión privada que les molesta” y aprobado por “una socialista de carné”, en alusión a la directiva. El diputado de VOX Manuel Mariscal ha llegado a afirmar de Cascajosa que “a los españoles les está robando durante su mandato el dinero de sus impuestos”. “Usted llegó y ejecutó el gran golpe”, continuó diciendo sobre el fichaje de Broncano, que incluso ha insinuado que “incumple la ley que regula a RTVE”.

“Si no competimos mal, si queremos competir, también mal”

La presidenta de RTVE ha ironizado con esta respuesta al éxito del programa: “A mí a veces no me queda claro si tenemos que competir o no, porque, claro, si no competimos y fracasamos, mal. Si queremos competir, también mal”, ha afirmado. “Cuando sus señorías trabajen en el Mandato Marco, cualquier persona agradecía una cierta aclaración en cuanto a eso”.

Cascajosa ha recordado que La Revuelta es un programa de humor, como “la mayor parte de los programas que han estado en esta franja” en TVE. Así, ha citado ejemplos como TVemos (2016-2018), Hora punta (2018-2019) y Enredados (2022). Además, ha recordado que el serial 4 estrellas, al que ha sustituido Broncano en la parrilla, “era una comedia” con un coste “superior” al programa de Broncano, que tan buenos resultados ha comenzado dando a La 1. Recordemos: de los 87.000 euros por entrega de La Revuelta, los 110.000 euros por capítulo de la ficción.

“Se ha buscado una opción de hacer un programa de access prime time coherente con lo que es la experiencia histórica en esa franja de RTVE”, ha añadido, para después añadir que fue el exdirector de Contenidos Generales José Pablo López quien “desarrolló esta propuesta”, y al que destacó como “magnífico profesional”.

“A mí nadie me ha mandado nada”

Cascajosa ha tirado de hemeroteca para recuperar un artículo que ella misma escribió en 2019 para El País, en el que destacaba que La Resistencia, anterior espacio de Broncano y los suyos en Movistar Plus+, fue “el contenido nacional más demandado en España” entre los meses de mayo y junio de aquel año. “No es que lo quiera poner en valor para decir que 'soy muy lista', porque desde luego no lo soy, sino simplemente para decir que es que yo he creído desde hace mucho tiempo, y sin que nadie me dijera nada, que era muy importante que tuviéramos de referencia lo que estaba pasando con los nuevos consumos”.

“A mí nadie me ha mandado nada”, recalcó ante PP y Vox por las acusaciones de haber recibido directrices desde Moncloa para competir contra El Hormiguero.

La presidenta interina ha enfatizado en la importancia de “atraer nuevas audiencias” y del valor que aporta a ese respecto La Revuelta: “Tenemos que romper con la dicotomía de que para atraer nuevas audiencias hay que hacer programas juveniles. Hay que hacer buenos programas”

Además, ha vuelto a recordar que la contratación de Broncano “tuvo todo el plácet de asesoría jurídica”, en respuesta a la acusación de Mariscal. Con todo ello, considera que la conveniencia del programa está más que probada. “A partir de ahí, decidirá la audiencia si esa apuesta es adecuada o no”.

La madre de Cascajosa ve 'La Revuelta': “Se lo estaba pasando muy bien”

Eso sí, ha puesto de manifiesto la importancia de que La Revuelta no solo atraiga a nuevos públicos, sino que guste a los ya existentes: “La persona que yo conozco, cuyo criterio televisivo me parece más importante es mi madre. Ayer la llamé y cometí el error de llamarla mientras estaba La Revuelta. De pronto, me di cuenta que estaba de fondo y poco menos que me colgó porque me dijo que estaba viendo el programa y que por qué la llamaba a esa hora. Mi madre tiene 75 años y me dijo que se lo estaba pasando muy bien, que era una apuesta distinta y se estaba riendo”.

De este modo, ha defendido la importancia de humor, “realizado por todo tipo de profesionales con todo tipo de ideologías”. “Al final, es una cosa que también nos une”, ha concluido.