'El Hormiguero' se iguala a 'La Revuelta' para no perder audiencia: lleva dos días sin publicidad durante el programa

El Hormiguero ha alterado sus cortes publicitarios coincidiendo con la llegada de La Revuelta al access prime time. La semana pasada, aún sin el programa de David Broncano en parrilla, el show de Pablo Motos tuvo por costumbre meter dos bloques de publicidad diferentes. El primero, de unos dos o tres anuncios, justo antes de dar paso al invitado de turno. Y el segundo, de entre tres y cinco anuncios, unos minutos más tarde. Sin embargo, ahora lleva dos días seguidos prescindiendo del primer corte y dejando el segundo para una vez acaba la emisión, de tal manera que las dos primeras entregas de esta semana se han desarrollado sin pausas.

Esto no quiere decir que El Hormiguero haya prescindido por completo de su publicidad, ya que el lunes, antes de que Victoria Federica entrara en plató, Pablo Motos mencionó a la compañía de coches de ocasión que patrocina su programa, la cual había puesto un vehículo a disposición del presentador para que lo sorteara entre el público. Por tanto, fue una publicidad que no requirió un corte en la emisión, pero una forma de dar publicidad a su patrocinador, de todas formas.

Evidentemente, este cambio no es casualidad, sino que El Hormiguero lo ha introducido para igualarse lo máximo posible a La Revuelta en lo que a la ausencia de publicidad se refiere. Una ausencia que es total en el caso del programa de La 1 de TVE, ya que la cadena pública no hace cortes publicitarios en sus series y programas. Como mucho, mete breves cortes para promocionar sus propios contenidos o un anuncio del patrocinador/patrocinadores del programa que va a emitir a continuación (MasterChef es el mejor ejemplo de este último caso). Pero con La Revuelta, ni una cosa ni la otra.

'El Hormiguero' no se emite justo después de Vallés

De hecho, el programa de Broncano empieza justo a continuación del final del Telediario 2, sin que haya una interrupción alguna. Por no haber, ni siquiera hay entre ambos espacios la típica pausa para dar los números del sorteo del día de la Lotería y la ONCE, como sí la había antes de cada capítulo de 4 Estrellas. Jorge Ponce bromeó este martes al respecto dando los números que no habían ganado en la Bonoloto (la gracia del chiste es que el programa se grabó antes del sorteo). Ahora estos números se dan justo después de La Revuelta, lo que significa que Broncano parte de la audiencia del TD2, y el TD2 ve crecer su audiencia (+1.8 y +2.3 puntos respecto al lunes y el martes de la semana pasada, respectivamente) gracias al público que está esperando el inicio de Broncano.

Esto supone una diferencia sustancial sobre El Hormiguero, porque Antena 3 ha prescindido de meter cortes durante su emisión, pero no antes ni después de la misma. Por ejemplo, entre el final de Antena 3 Noticias 2 y el comienzo de El Hormiguero transcurren unos 20 minutos, tiempo en el que Antena 3 ofrece los deportes y la información meteorológica, pero también mucha publicidad. Este martes, sin ir más lejos, El Hormiguero comenzó en un 13% de cuota y acabó en un 23% a pesar de que el informativo de Vicente Vallés promedió un 19.4%. Es decir, que en esos 20 minutos se esfumaron más de seis puntos que Motos y su equipo tuvieron que remontar.

En cambio, en La 1 no se esfuma nada. Más bien al contrario, porque la pública aprovecha esos 20 minutos para ganar puntos con La Revuelta, que empieza a las 21:40 horas, mientras que El Hormiguero lo hace 15 minutos más tarde (21:55 horas).

Nuevo cambio en la estrategia publicitaria

Habrá que ver si esta estrategia tiene continuidad o no, pero a simple vista resulta llamativa. Primero, porque El Hormiguero lleva años siendo el programa más visto de la televisión y, por consiguiente, también el que más factura por publicidad. Y segundo, porque su actual ausencia de cortes publicitarios coincide con la reciente introducción de anuncios en Y ahora Sonsoles, que antes de su ampliación horaria (este curso ha pasado de dos a tres horas diarias) se emitía sin ninguna pausa.

José Antonio Antón, director General de Atresmedia, justificó recientemente la pretérita ausencia de publicidad de Y ahora Sonsoles apoyándose en la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual (2022), que suprimió el límite de 12 minutos de publicidad por hora que había hasta entonces para establecer dos nuevos límites máximos: uno de 144 minutos entre las 6:00 y las 18:00 horas, y otro de 72 minutos entre las 18:00 y las 00:00h. Por tanto, Antena 3 puede no emitir publicidad durante la hora y cuarto que ahora viene durando El Hormiguero (de 21:55 a 23:10 h., aproximadamente), pero siempre y cuando emita esos 72 minutos entre las 18:00 horas y el inicio del programa, y entre el final del programa y la medianoche.

“Nosotros ajustamos la pauta publicitaria de la forma que pensamos tiene mas sentido y resulta más inteligente”, dijo Antón en relación a la falta de anuncios de Y ahora Sonsoles. Sin embargo, por aquel entonces Antena 3 fundamentaba su estrategia en que los ingresos publicitarias de su autodenominada 'Milla de oro' (formada por Pasapalabra, Antena 3 Noticias 2 y especialmente El Hormiguero) eran tan altos, que compensaban lo que dejara de ingresar por no incluir publicidad durante la emisión del magacín de Sonsoles Ónega.

Ahora, sin embargo, es El Hormiguero el que no cuenta con pausas publicitarias durante su desarrollo. Algo que Antena 3 está compensando metiendo esos anuncios al final del programa, lo que unido a la mayor extensión del propio formato, ha provocado que esta semana Hermanos haya comenzado a las 23:20 horas, casi 10 minutos más tarde que la semana pasada.