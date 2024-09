Plex cuenta los síntomas que sufre por su entierro en 'El Hormiguero' mientras Atresmedia se vuelca con su reto

Tras el histórico 'sorpasso' de La Revuelta a El Hormiguero en dos de sus tres primeros duelos, Pablo Motos lo fía todo este jueves 12 de septiembre a la visita inédita de Lamine Yamal y la resolución de llamativo reto del youtuber YoSoyPlex, que lleva enterrado en las inmediaciones del plató de Antena 3 desde el pasado martes y con el que tanto el presentador como otros formatos de la cadena se han volcado en las últimas horas.

Como ya recogimos, el desafío del conocido streamer es permanecer 48 horas bajo tierra y salir de nuevo en el programa de este jueves. Algo hasta ahora nunca realizado en televisión y que ha surtido de contenido no sólo al canal del protagonista, sino también a El Hormiguero. En la emisión de este miércoles, pasadas 24 horas desde el inicio del reto, Motos conectó hasta en dos ocasiones con su colaborador, que empezó a manifestar algunos de los síntomas que le está provocando la situación.

“Me duele la espalda y se me duermen dos dedos de la mano. He hecho unas flexiones y he hecho un poco la bola, pero si me muevo mucho... tampoco se respira tan bien aquí y me canso”, comentó Plex, que también reveló que los médicos le habían “obligado” a orinar después de muchas horas sin hacerlo. El presentador le animó y le explicó que los urólogos lo habían sugerido “por seguridad”.

Además, el youtuber se mostró visiblemente cansado y enseñó las botellas de oxígeno que tiene junto a él por seguridad, y de las cuales ya ha agotado una. “Me han dicho que estás con el oxígeno y que de vez en cuando le metes. ¡Eso es por si hay una emergencia, coño!”, le regañó Pablo Motos.

Ya al final de la emisión, y en presencia de los coaches de La Voz Malú, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi, El Hormiguero volvió a conectar con Plex. Motos le dio la opción de salir en ese momento, o esperar a cumplir las 48 horas del reto con la visita de Lamine Yamal a Antena 3. Plex decidió quedarse enterrado hasta este jueves.

Atresmedia se vuelca con el reto de Plex

Como ya comentábamos, otros programas de Atresmedia también se han volcado con el reto de Plex por el eco que este tiene en El Hormiguero, que prepara un superevento para desenterrarle este 12 de septiembre. Y por ello, tanto Zapeando de laSexta como Y ahora Sonsoles de Antena 3 conectaron con el youtuber, haciéndose eco de la situación y animando a sus espectadores a seguir su resolución.

En el formato que conduce Dani Mateo únicamente mostraron la señal en directo del youtuber. En el de Sonsoles Ónega, sin embargo, pudieron hablar con él para conocer cómo se encuentra: “Intento no pensarlo mucho, porque, si lo piensas, todo se hace más pequeño. Puedo moverme un poco, pero no puedo estirar los brazos (...) La primera vez que me fui a dormir me imaginé que se me caía todo encima”, comentó el protagonista, que reveló que bajo tierra se alimenta de carne y arroz deshidratados.