Broncano y el equipo de 'La Revuelta' hacen sus primeras valoraciones sobre su éxito de audiencia en TVE

La televisión en abierto ha vivido esta semana una apasionante batalla como hacía años que no ocurría. Es el enfrentamiento del que todo el mundo habla: La Revuelta contra El Hormiguero, David Broncano contra Pablo Motos. También lo hacen sus protagonistas, ya que el cómico de TVE y su equipo han dado sus primeras valoraciones a los espectaculares datos que están consiguiendo en su debut en la pública.

La irrupción de Broncano en La 1 ha cambiado el tablero de las audiencias del acces prime time de la parrilla, donde el veterano programa de Antena 3 ha permanecido imbatible durante casi dos décadas. Esta semana, como hemos analizado en profundidad en verTele, todo ha volado por los aires, con La Revuelta plantando cara a El Hormiguero e incluso ganándole la partida en estricta coincidencia en dos de las cuatro noches en las que han coincidido.

Todo ello, con el espacio de Atresmedia manteniendo su fortaleza, completando la mejor semana de su historia, lo que evidencia un fenómeno en el salto de la antigua Resistencia al abierto: la incorporación de nuevo público a la televisión tradicional, especialmente entre los sectores más jóvenes de la población, tal y como hemos analizado en este otro artículo.

Broncano valora las primeras audiencias de 'La Revuelta'

Lejos de las bromas que han ido soltando en las primeras entregas, David Broncano ha ofrecido su primera valoración del éxito con el que ha desembarcado en TVE. Lo ha hecho en el evento de presentación de temporada de la pública, al que acudió verTele, donde el presentador ha agradecido el respaldo de la audiencia, especialmente tras la polémica que se generó tras su fichaje.

“Hemos tenido un éxito de audiencia muy contundente que no esperábamos tan fuerte y se está enfocando como un duelo contra Antena 3 y Pablo Motos. Como si fuese una batalla deportiva. Yo he dicho que por supuesto hay una parte de eso, que hay una parte de competición sana y profesional por nuestra parte”, empezó declarando, restando tensiones con su rival en esa 'guerra' del access prime time.

“Pero para mí ha sido bonito después de todos estos meses en los que se ha cuestionado nuestra posición aquí y se han dicho muchas cosas que no eran verdad. Para nosotros era doloroso. A ellos les decía todo el rato que quería que llegase septiembre para que todos esos que nos pintaban como el demonio vieran el programa y luego opinasen. Si no les gusta el programa, no pasa nada, pero que opinen sabiendo lo que es”, prosiguió.

“Por eso el éxito de audiencia para nosotros ha sido una validación y un reconocimiento que agradecemos un montón. Ha sido muy bonito”, concluía, destacando la “paciencia” con la que ha esperado este momento.

Esta intervención coincide con la que Broncano realizó al comienzo del programa de este jueves, donde aclaró que su forma de celebrar el éxito de audiencia de La Revuelta no era para alimentar esa 'guerra' con Pablo Motos: “Hay gente que piensa que lo hago por el duelo con El Hormiguero. Pero ellos están haciendo una audiencia increíble de todas formas”, arrancó puntualizando el humorista.

“Sin embargo, Carlos Latre...”, señaló Grison antes de que Broncano le lanzase un mensaje de apoyo ante las cámaras. “A Carlos Latre le mandamos un abrazo, porque siempre es una putada esto”, afirmó el presentador de TVE, al que respondió el público con un aplauso.

“Tu felicidad no puede depender del dato de audiencia”

En el evento, Ricardo Castella y Jorge Ponce se unían a la tesis de Broncano, con una relatividad y prudencia en torno a las audiencias que parece ser mantra dentro del equipo de La Revuelta. Así lo ha atestiguado Miguel Campos, jefe de guion y colaborador habitual del programa durante su intervención en Un tema al día, podcast de Juanlu Sánchez en elDiario.es que aborda este viernes La España de Broncano.

“En el programa la peña está contenta. Estamos contentos, se ven caras sonrientes, porque nadie esperaba estos datos. Ni el más loco de nosotros había apuntado tan alto. Pero a la vez, la felicidad llega donde llega”, empieza diciendo Campos, señalando el ambiente de tranquilidad que vive el equipo.

Pese a todo, el también humorista asegura que mantienen los pies en el suelo: “Esto de las audiencias vete tú a saber. Hoy estamos arriba, mañana estaremos abajo, dentro de tres meses habremos desaparecido... Quién sabe. Lo que pasa es que tu felicidad no puede depender del dato de audiencia, así que todo el mundo tranquilo”, concluye.

🎙 PODCAST | “La España de Broncano”