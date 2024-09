Broncano desveló que se quedaron sin invitado este jueves y mencionó a los 2 famosos que declinaron acudir

La Revuelta se ha convertido en el programa de moda tras vencer a El Hormiguero en audiencias por primera vez este miércoles, con la presencia de Juan Luis Arsuaga y Juan José Millás como invitados.

Parece que el nuevo programa de David Broncano es el primero que habla de tú a tú al de Pablo Motos y, tras la cancelación de Babylon Show en Telecinco, todos los ojos televisivos están puestos en la batalla por el access de La 1 y Antena 3.

Por lo que todos están jugando sus mejores cartas. Así lo hacía este jueves El Hormiguero entrevistando por primera vez a Lamine Yamal y puede que también quisiera apostar fuerte La Revuelta con un deportista como invitado hasta que a última hora canceló su visita.

“Hoy teníamos un invitado que no ha podido venir y a dos horas de grabar no teníamos a nadie” confesaba Broncano, antes de dar paso a quien había aceptado la invitación in extremis. Pero antes desveló los otros nombres a los que habían acudido: “Se lo dijimos a Anne Igartiburu, Jordi Hurtado y este ya adelanto que no pero, por la broma, al padre de Lamine Yamal”, bromeó.

Eso sí, señaló que tanto Anne como Jordi sí habían sido invitaciones reales que entendemos que no pudieron aceptar por sus motivos. Finalmente, fue Raúl Cimas quien acudió a La Revuelta para presentar su nueva serie En Fin.