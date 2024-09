TVE presenta su serie 'Las Abogadas': “Tiene ese perfil feminista necesario como servicio público”

TVE ha cerrado la jornada de este 4 de septiembre en el FesTVal 2024 de Vitoria con la presentación de Las Abogadas, su gran apuesta de ficción de prime time para esta temporada. Una serie que está basada en la historia real de las supervivientes de la matanza de los abogados de Atocha de 1977, y que es “muy necesaria y de servicio público”.

Así la ha definido José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele y en la que también han estado presentes los responsables del proyecto, la directora Juana Macías y las protagonistas Paula Usero, Almudena Pascual, Irene Escolar y Elísabet Casanovas, que dan vida en ficción a Lola González, Paca Sauquillo, Manuela Carmena y Cristina Almeida.

Las Abogadas retrata la historia de este suceso, donde cinco abogados laboralistas fueron asesinados a tiros por unos ultraderechistas. Y lo hace desde el foco de estas cuatro jóvenes que no sólo sobrevivieron, sino también ayudaron a cambiar el país durante los años 70.

“Esta época de nuestro a país no ha sido retratada como debiera. Es una época interesante, un momento de cambios muy potentes, y creo que hemos elegido una maravillosa historia para poderlo contar”, ha comenzado expresando el directivo de RTVE, que considera que es un proyecto “muy de servicio público”. “Cuando se nos presentó pensamos justo eso: que es una serie muy necesaria y de servicio público. Tenemos que buscar series que nos diferencien y esta tiene un concepto que nos interesa mucho. Es un drama legal y creo que es muy interesante.

En ese sentido, José Pastor ha defendido que Las Abogadas “es una serie creada por mujeres, protagonizada por mujeres y dirigida por una mujer. Tiene ese perfil femenino e incluso feminista que es necesario que mostremos como servicio público”. Tal como han revelado, además, tanto Paca Sauquillo como Cristina Almeida han ayudado a la documentación.

De la realidad a la ficción, sin imitar: “Imaginamos desde sus energías actuales”

Al frente del reparto, y dando vida a la personalidad más mediática de la historia, encontramos a Irene Escolar en la piel de Manuela Carmena. Sobre la responsabilidad de encarnarla, y su encuentro privado, ha hablado la actriz en rueda de prensa: “Al principio sentíamos mucha responsabilidad, pero después de muchas conversaciones quisimos quitarnos el peso de lo que suponían esos apellidos, olvidándonos de lo que ellas representan para la sociedad. Igual estábamos encorsetadas y no era un trabajo de imitación, sino de observación. De quedarnos con sus energías actuales para intentar imaginar sus vidas cómo eran cuando tenían 20 años”.

De ello pudo empaparse en una cena que tuvo con Carmena: “Ya nos habíamos documentado mucho, porque en la serie hay mucho de ficción pero hay también hechos concretos y había algunos en concreto que a mí me apetecía comentarlos con ella para ver cómo había reaccionado y cómo había sido su experiencia real con ese hecho. Es verdad que tampoco quise ser muy pesada, entonces era tan interesante lo que ella me iba contando, porque tiene ese carácter tan maravilloso, que yo solo me dediqué a escuchar”.

Como Cristina Almeida está Elísabet Casanovas, que ha declarado que su primer impulso para construir el personaje fue “el compromiso que tenían con todo lo que hacían. Tenían un carácter muy positivo para poder cambiar las cosas. Desde nuestro punto de vista cauteloso y respetuoso es algo en lo que es importante no fijarse”.

Por su parte, Almudena Pascual y Paula Usero han hablado de sus aproximaciones a Paca y Lola, “las menos mediáticas” pero de vital importancia en la historia. “De las cuatro Lola era la menos conocida mediáticamente, pero también el germen por el que empezó a construirse esta historia. A nivel actoral ha sido el personaje más importante en la corta carrera que llevo. Ha sido el más duro, en el que más energía tanto mental como física he tenido que poner porque la vida de Lola fue así. Tuvo una vida muy compleja, tuvo que superar retos muy difíciles, y esto era lo que quería recoger”, ha apuntado la segunda de ellas.

Juana Macías, la directora de Las Abogadas, ha contado cómo fue el proceso de las actrices para dar vida a estas cuatro jóvenes: “Una vez estaban las cuatro en el proyecto, tuvimos una primera reunión en la que Patricia habló con cada una de ellas y les transmitió lo que ella consideraba más importante con toda la investigación que había hecho. No se trataba de imitar, sino de recoger esa esencia de cada uno de los personajes”.

“Es una serie complicada porque quiere ser muy fiel y hay una documentación muy extensa sobre los personajes reales, y al mismo tiempo tiene que ser una serie de ficción. Hay una sensación de responsabilidad, pero al mismo tiempo les dije que tenían que sentir libres para poder sentir y transmitir el personaje. Es una serie compleja y con un look muy especial, siendo respetuoso con la época. Es una época de un empuje social y personal de estas mujeres, que es lo que lleva al cambio”, ha reflexionado finalmente Macías.