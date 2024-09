Mónica López, “superarrepentida” de su conflicto con 'El Hormiguero' y Pablo Motos: “Me enfadé y hablé sin pensar”

La actriz Mónica López, protagonista de la serie Rapa junto a Javier Cámara, fue categórica en 2023 al hablar de El Hormiguero y su presentador, Pablo Motos. “Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero”, dijo en una entrevista con Ràdio Estel.

Es más, incluso afirmó que ella misma, fiel a sus principios, se había negado a pisar el plató de Trancas y Barrancas cuando le tocó promocionar su serie: “Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier [Cámara] tuvo que ir”.

Un año después, Rapa ha estrenado temporada y la polémica se ha reavivado, aunque en esta ocasión la intérprete canaria ha aprovechado para hacer autocrítica sobre ese capítulo del que no se siente “nada orgullosa”.

“No me gusta la gente vehemente que dice cosas sin pensar, y yo fui exactamente eso. Y lo peor es que yo puedo hablar por mí misma, pero mencioné a terceras y cuartas personas, y me arrepiento completamente de eso”, dice ahora en una entrevista concedida a Yotele.

López cree que “todo el mundo entendió” lo que ella opina sobre El Hormiguero, pero piensa que tendría que haberlo expresado de otro modo: “Estoy superarrepentida de la manera como lo dije, porque no lo hice bien. Cuando se hace una cosa así, hay que ser mucho más inteligente que yo y tener más sentido del humor. Y yo me enfadé y hablé sin pensar. Me pasó por ingenua, porque no conté con las redes sociales y que se iba a convertir en algo viral. Mira qué lección para mí, bienvenida al mundo moderno”, reflexiona 'a toro pasado'.

“Nunca me habían invitado”

Además de autocrítica, la actriz ha hecho una revelación sorprendente: en realidad, El Hormiguero no quiso tenerla en su plató. “Luego me enteré de que nunca me habían invitado. Fíjate qué contradicción, ¿no?”, le ha contado a Yotele.

No obstante está convencida de que aquella reflexión que hizo en voz alta acabó con cualquier posibilidad –por pequeña que fuera– de que Pablo Motos quisiera tenerla frente a frente: “No me van a invitar nunca después del conflicto, así que problema solucionado”.

Hace unos días, Javier Cámara volvió a El Hormiguero para promocionar lo nuevo de Rapa. Lo hizo, una vez más, sin su compañera de reparto.