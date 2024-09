'Rapa' vuelve a 'El Hormiguero' con Javier Cámara y sin Mónica López tras sus declaraciones contra Pablo Motos

Este jueves 12 de septiembre la serie Rapa estrena su tercera y última temporada en Movistar Plus+. Como ya se presentó recientemente en el FesTVal de Vitoria, la ficción protagonizada por Javier Cámara y Mónica López cierra definitivamente su historia prometiendo impacto: “Hemos llorado lo más grande”, anunciaron en la rueda.

Antes de su lanzamiento, la serie volverá a aprovechar la que sigue siendo principal ventana de promoción televisiva: El Hormiguero de Antena 3. Como anunció Pablo Motos el jueves pasado, al desvelar sus invitados para esta semana, el programa de este martes 10 de septiembre estará protagonizado por Javier Cámara para promocionar el adiós de Rapa. Pero nuevamente no estará acompañado por Mónica López.

La razón se encuentra en la firme determinación de la actriz, que compartió en junio de 2023 durante una entrevista en Ràdio Estel. En ella, Mónica López fue tajante: “No se tiene que ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero”, dijo refiriéndose a Pablo Motos y a su programa.

La actriz desveló que ella se negó a ir cuando había que presentar la segunda temporada de la serie, por lo que Javier Cámara (como ahora) acudió solo. López lo explicó en la misma entrevista: “He tenido grandes peleas con la productora... Claro, a El Hormiguero y a ese señor [Pablo Motos] les importa un pimiento que vaya yo o no. Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier [Cámara] tuvo que ir”.

También compartió su intercambio con su compañero, el actor Javier Cámara: “Javier me dijo 'es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie', pero yo le dije que 'da igual que no lo vean 3 millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente', pero que es que no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética”.

Sus palabras hicieron que Damián Mollá, colaborador de El Hormiguero y una de las dos hormigas del programa, respondiese con un par de capturas: una primera en la que destacó un comentario de la propia actriz en la que dice que “todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca”, y otra de un tuit de Jordi Évole sobre el blanqueo a políticos en entrevistas.

Pese a ello, la presentación de la tercera y última temporada de Rapa volverá a ser promocionada en El Hormiguero la noche de este martes, aunque de nuevo contará sólo con la presencia del actor Javier Cámara, y no con la de Mónica López.