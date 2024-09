'Rapa' lanza tráiler y presenta su temporada final en Movistar Plus+: “Hemos llorado lo más grande”

El FesTVal de Vitoria 2024 ha acogido este jueves la presentación de la tercera y última temporada de Rapa, que se estrenará el próximo jueves 12 de septiembre en Movistar Plus+. Durante el acto, en el que se ha presentado el tráiler de los nuevos capítulos, la compañía ha señalado que este desenlace supone el adiós a “una de las grandes series de la plataforma, que hemos tenido la suerte de poder hacerla como los creadores querían”.

Así lo ha atestiguado Susana Herreras, jefa editorial de Producción Original de Movistar Plus+, quien ha reivindicado que Rapa, como ocurría con ficciones como Hierro o La Unidad, mantiene “nuestro estilo y nuestro ADN”: “Tiene mucha emoción, más acción, y también sentido del humor. Puede tocar todos los temas del mundo porque lo hace desde un sitio superinteligente. Además, tiene muchísima ternura. Hemos llorado lo más grande leyendo los guiones”, ha avanzado la directiva en un encuentro ante los medios al que ha acudido verTele.

Alfonso Blanco 'Fosco', productor ejecutivo de Portocabo, la productora a cargo de la ficción, ha presumido de que esta ha sido “la temporada de mayor despliegue de producción”: “La idea soñada con esta serie era intentar contar una historia en tres actos. En esta temporada nos quisimos liar, pero la serie lo merecía. Esta temporada merecía un final así”, ha dicho con orgullo.

Junto a ellos, han estado presentes también los miembros principales del reparto, a los que han acompañado los hermanos Jorge (director) y Pepe Coira, creador de la ficción junto a Fran Araújo, quienes han reflexionado sobre cómo han encarado esta tercera y última temporada. “Para nosotros no es el final, es el punto de inicio. Somos de allí”, ha empezado diciendo Pepe Coira entre risas, bromeando con la estereotípica vacilación de los gallegos.

Una idea en la que el creador ha insistido, ya en serio, explicando que la temporada final concluye en su punto de partida: “Queríamos que la serie y terminase en el mismo sitio. Es más casi el principio que el final, es el cierre del círculo”, ha añadido, aludiendo a la importancia que ha tenido el escenario en el que se ha venido desarrollando toda la acción. “Es un sitio real que aspirábamos a evocar en la serie de alguna manera. Es violento y es acogedor, es claro y de repente se nubla completamente con la niebla”, ha definido.

Una antítesis que Jorge Coira considera que “ha estado en la serie desde el principio”: “Eso explota aun más ahora porque hay más contraste, de una forma más extrema. Es siempre una serie de contrastes entre luz y oscuridad. Hay momentos de oscuridad pero creo que esta temporada será la más luminosa, hay un canto a la vida”

Fran Araújo, cocreador de Rapa, ha adelantado que “habíamos dejado a los personajes dentro de una casa y ese va a ser el punto de partida de esta temporada”: “Dentro del proceso de escritura fuimos descubriendo cosas de los personajes y queríamos jugar con las historias. Y esta vez no queríamos cerrar una temporada, sino cerrar tres”, ha declarado, afirmando que el desarrollo de la enfermedad de Tomás también jugará un peso importante en los últimos capítulos. “Es degenerativa y teníamos que decidir hasta qué punto queríamos continuar con ella y cómo se enfrenta el personaje a ella”, ha proseguido, definiendo todo el proceso de escritura como “muy estimulante”.

Javier Cámara, protagonista... y director de un capítulo

Junto a Javier Cámara y Mónica López -en la piel de Tomás y Maite- regresan a la serie actores como Darío Loureiro (Tacho) o Adrián Ríos (Bolaño). Además, se suman nuevos fichajes como Cristina Castaño (La que se avecina), Mercedes Sampietro (Vestidas de azul), Sheyla Fariña (Acacias 38), Xosé Manuel Esperante (El comisario), Eva Barreiro (Eva B, exconcursante de OT 2020), Miguel de Lira (Cuñados), Diego Anido (As Bestas) o Aida Oset (Servir y proteger).

Javier Cámara ha asegurado que en esta temporada final los guionistas “han llevado a Tomás al límite”: “Él quiere saber la verdad, si uno mató a otro, si detrás de eso hay drogas, abusos... Sea lo que sea, lo quiere saber. Es su principal preocupación porque está enfermo y quiere centrarse en las cosas de los demás para no pensar en las suyas”, ha empezado señalando, incidiendo en el particular sentido de la justicia que tanto él como el personaje de Mónica López tienen, cada uno a su manera. “Lo interesante es que los dos han querido saber la verdad por caminos distintos y se han complementado. Esta falta de relación sexual que hay en esta serie, provoca una complementariedad de ver la vida desde dos puntos distintos”, ha apuntado.

“La Justicia ya luego dirá otra cosa y él se salta las normas, esta temporada más que nunca. Mónica en esta también se las salta de alguna forma. La que siempre ve las cosas de un lugar blanco, desde la justicia, ve que no todo es blanco o negro. Lo estamos viendo en el Tribunal Constitucional, que no todo es blanco y negro. Bueno iba a meterme en un jardín...”, ha frenado entre risas, volviendo a lo que atañe a la ficción. “Bueno, que no todo es blanco y negro. Eso nos pone a los actores en una tesitura en la que todos se saltan las normas pero siempre con una justificación”, ha añadido, definiendo esta tanda final como “la más emocional, la más emocionante y la más dura”.

Por su parte, Mónica López ha querido poner el foco en el factor humano de su personaje: “Ella se enfrenta a la desaparición de una chica joven y se da cuenta de que a su hija no la ve. Se dedica al trabajo y no a ser madre. Aparece además un personaje nuevo, una chica joven especialista en secuestros, que viene a enseñar a una policía más madura y eso es bonito para ella también”, ha considerado.

Además, Javier Cámara ha explicado cómo ha sido para él tener la oportunidad de dirigir el tercer episodio de la temporada final de la serie: “Estaba muy nervioso. En la primera temporada tenía dudas de qué hacía yo en un thriller, nunca había hecho eso. Y ahora siento que esta serie es mía. Espero que todo el mundo sienta lo mismo que yo porque nos hemos dejado el alma. Ver una serie que se cierra tan bien, que está también escrita, que es tan compleja de hacer...”, ha valorado.

“No lo hubiera hecho nunca sin la confianza con la que me lo pidieron y sin un equipo que es familia. El mío es un capítulo cápsula en el que puedes cagarla. Lo único que quería decirle a los actores es que si hay algo que sé, es que no voy a dejar nunca que esté mal. Sé cortar justo cuando el actor ha dado dos veces el mismo gesto”, ha concluido, dejando claro que en todo momento quería “huir del sentimentalismo”.

Cristina Castaño ha dado cuenta de ello, ensalzando la labor de Cámara en la dirección: “Él va al rodaje a disfrutar. Lo vive intensamente y te aplaude mucho después”, ha agradecido antes de dar algunas pistas sobre su personaje. “Va a tener mucha emocionalidad porque es una mujer de negocios a la que han secuestrado a su hija. Con Jorge había trabajado que Inma era un volcán sin erupcionar, una mujer muy acostumbrada a negociar y la emoción sale a cuentagotas. Curiosamente no era el planteamiento inicial, era un planteamiento de contención, de una mujer a la que le cuesta mostrar sus sentimientos. Es una mujer de negocios a la que llega un problema personal que hace que le cueste compaginar su vida profesional con su vida familiar y es bonito ver su derrumbe”, ha sentenciado.

Así es la sinopsis de la temporada final de 'Rapa'

La enfermedad de Tomás ha avanzado. Maite querría estar más presente en esta difícil etapa, pero se ve envuelta en un caso de secuestro que afecta a una conocida y complicada familia de la zona. Tomás también ha de cambiar sus prioridades cuando se encuentra con un suceso imprevisto: un antiguo amigo suyo es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, se adentra en el entorno del astillero de Ferrol para demostrarlo, sabiendo que quizás esta sea su última investigación.