La actriz Mónica López: “La gente de la cultura no podemos ir a 'El Hormiguero'. Ese señor blanquea el fascismo”

Mónica López y Javier Cámara están en plena promoción de la segunda temporada de Rapa - de la que escribimos la crítica- que se estrenó el pasado 15 de junio en Movistar+.

Para anunciar a los espectadores que la serie de intriga tiene nuevos capítulos, ambos actores están visitando diferentes medios. Al protagonista le vimos la semana pasada en El Hormiguero, donde acudió a solas para ser entrevistado por Pablo Motos.

Mientras la actriz acudía este miércoles al programa 'La caravana', de la emisora catalana Ràdio Estel, donde argumentó indignada su ausencia en el programa de Antena 3: “No se tiene que ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero”, aseguró.

Para añadir con vehemencia las consecuencias de su decisión: “He tenido grandes peleas con la productora... Me negué a ir y a él le importó un pimiento y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo 'es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie', pero yo le decía que 'quizá da igual que no lo vean 3 millones más y tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente', pero que es que no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética”.

Tras esas palabras, respiró hondo y continuó con un tono algo más calmado: “Perdón me estoy enfadando mucho pero lo veo tan claro, y veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca y pienso que no estoy loca, no se tiene que ir a estos sitios”, reiteró.

El locutor respondió: “Para que no te sientas sola, el día que dejen de invitar a gente como Santiago Abascal yo empezaré a ver El Hormiguero”. Con lo que ella zanjo: “Bueno, yo no lo veo nunca”.