Paula Leitón, en 'La Revuelta' sobre las críticas a su físico: “Tengo la espalda muy grande para que me resbale”

Este jueves, La Revuelta volvió a apostar por una invitada que no suele aparecer en los programas de televisión, a pesar de haber sido medallista olímpica y tener mucho que contar: Paula Leitón.

La jugadora de waterpolo ganadora del oro en París explicó cómo es un día en su vida normal, las horas que pasa en remojo, los entrenamientos y sus estudios universitarios.

La deportista dejó claro que, a pesar de ser olímpica, tiene en el banco una deuda de 25 años hasta que la pague. En el sexo no le ha ido nada mal en el último mes y se considera un 0'0001 más machista que racista. Esas fueron sus respuestas a las preguntas clásicas.

Pero si hubo una contestación que llamó la atención en la entrevista, esa fue la que hizo a David Broncano cuando este la aplaudió por sus declaraciones sobre las críticas que había recibido a su físico, lejos de fijarse en su medalla.

“Es lo que ocurre con los cuerpos no normativos”, empezó lamentando Leitón. “Tenemos la gran suerte de tener la diversidad de cuerpos que tenemos. De encontrarnos de todo y más, sobre todo en unas Olimpiadas, desde un maratoniano, hasta yo misma, o a un levantador de pesas”, aseguró.

Para continuar mostrando su aprendizaje: “Los comentarios no me afectaron, me fui de vacaciones igualmente. Pero tenemos que medir las cosas que decimos. No sabemos a quién le va a llegar ni cómo les va a afectar. Yo he conseguido la madurez para asimilarlo, que tampoco debería porque no debería pasar, pero como no puedo controlarlo lo tengo que asimilar”.

Y zanjó con la siguiente reflexión: “Se tendría que priorizar que he ganado una medalla olímpica a esos comentarios. Pero tengo la espalda muy grande para que me resbale lo que me dicen”.

A lo que Broncano respondió: “Es un buen enfoque para decirlo, para ti puede darte igual pero es verdad que puede haber gente que le llegue un comentario y un problema de autoestima y ese comentario no le afecta como a ti”, lamentó.