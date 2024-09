Alejandra Herranz reconoce que “no es fácil ser la tele de todos” en TVE, al tener la “presión política”

Alejandra Herranz se ha dejado escuchar por La Ventana de Cadena Ser para valorar su recién iniciada tercera temporada como prescriptora del Telediario 1, labor en la que se inició en septiembre de 2022. La periodista barcelonesa ha reflexionado sobre la difícil posición de los periodistas que trabajan en los servicios informativos de TVE, ante la sobreexposición y la lupa que se les pone al trabajar en un medio público.

“La sensación de equipo es fuerte, de la gente que estamos de cara al espectador y de los que tenemos detrás. Hay muchas ganas de hacerlo bien y de llegar a todo el mundo. Todo es desde [la idea de] hacer equipo”, señala la comunicadora, que advierte que esta idea de pensar en colectivo como profesionales es muy relevante. “En el periodismo y en la televisión a veces hay muchos egos”.

Tan difícil como lidiar con esas personalidades o más es lo que conlleva el trabajo en la televisión pública. “No es fácil ser la tele de todos”, reconoce y recalca que la principal misión es “que todo el mundo se vea reflejado”. “Tenemos la parte de esa presión política y tenemos que ser especialmente precavidos y cautos al hacer las cosas”.

“Tenemos capacidad para llegar a sitios donde no llegan otros”

Sin embargo, Herranz también ve puntos positivos: “Tenemos una capacidad para llegar a sitios donde no llegan otros. A veces, esas historias pequeñas que pasan desapercibidas entre el ruido constante en el que vivimos. El ruido político, sobre todo, no te deja llegar a otras historias que tienen que tener cabidas”.

Carles Francino le preguntaba a la invitada por aquello que a su juicio debe estar representado en la información de la televisión pública. Herranz deja claro que cuentan con requisitos que no tienen las privadas, y eso implica un criterio diferente: “Hay que sopesar bien qué das y cómo lo das y que estén todas las voces representadas. A veces haces noticias y piensas 'este no debería entrar'. Pero si no sale, te llaman y se quejan”.

Herranz pone en valor el equipo de corresponsalías, tanto a nivel internacional como nacional. “Tenemos una red territorial muy fuerte”, defiende.

Sobre su “transición natural” a presentadora del Telediario

Como decíamos, este que acaba de comenzar supone para Herranz el tercer curso como presentadora del Telediario 1, una función en la que sustituyó a Ana Blanco. “Para mí fue una continuidad. Soy editora adjunta, y ya era adjunta de Ana. Llevábamos juntas cuatro años, nos conocíamos mucho y yo la sustituía”, explica la periodista, que se incorporó en 2007 a RTVE procedente de Telecinco, sobre esta “transición natural”.

Ahí se muestra muy agradecida a la cadena por la confianza que depositaron en ella: “Podrían haber traído a una superestrella, pero apostaron por alguien del equipo para que fuera continuar con el trabajo del equipo”.