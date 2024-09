Joaquín Prat para los pies a Lequio por su acalorado debate sobre Isabel Pantoja, que acaba con exabrupto y disculpa

Acostumbrado a las broncas en los platós de televisión, Alessandro Lequio se enfangó este jueves en otra amarga polémica con sus compañeros de Vamos a ver (Telecinco), pero esta vez, y no es la única, defendió sus argumentos con palabras por las que fue amonestado.

Se hablaba en dicho programa de la mala relación que existe entre Isabel Pantoja y su hija, tema recurrente que vuelve a estar de actualidad porque a la joven la acaban de operar y su madre no se ha interesado por ella. ¿Tan graves son los problemas que las separan?, se preguntaban los tertulianos de Vamos a ver.

A Lequio le parece un disparate que la cantante ni siquiera haya acudido al hospital. “Lo de la madre no tiene nombre. Hay gente que dice que ella tiene sus razones, pero a mí me parece que no hay razones. Ser padre es una vocación que te impone la humillación ante tus hijos”, justificó.

Isabel Rábago se llevó las manos a la cabeza por el razonamiento de su compañero, pero él no daba su brazo a torcer: “Los padres se tienen que comer el orgullo. Y si no, no seas padre. Aquí se ha hablado de razones, y no hay razones. Más aún en un caso como este en el que tu hija está siendo operada”, prosiguió.

Y al decir Rábago que Isabel Pantoja “también puede tener determinados problemas”, el polemista dio una respuesta que congeló el debate: “¡Puede tener una polla!”, voceó mientras hacía aspavientos con las manos.

A los colaboradores de Vamos a ver no les hizo ninguna gracia esta expresión, y el presentador del programa, Joaquín Prat, le echó el freno de inmediato, así que al indignado no le quedó más remedio que pedir “perdón” a los espectadores.

“Pareces un niño. Los niños la lían, piden perdón y piensan que se ha solucionado todo”, le espetó Prat. “Soy un niño”, se disculpó de nuevo. Un día antes, el presentador también le llamó la atención por revelar una conversación privada que entre Alejandra Rubio y sus compañeros: “Eso no es juego limpio”.