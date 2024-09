Joaquín Prat abronca a Lequio por revelar una conversación privada de Alejandra Rubio : “No es juego limpio”

Alessandro Lequio y Alejandra Rubio protagonizaron un nuevo enganchón televisivo en la mañana de este miércoles. El tertuliano de Vamos a ver (Telecinco) quería saber en qué está trabajando el novio de su compañera, Carlo Costanzia, y esta se negó a desvelar la incógnita.

A Rubio le molestó que Lequio no sea más directo con ella y que solo la crique cuando no comparten plató. Joaquín Prat le explicó el porqué de esta actitud: “Cuando no estás se viene arriba y cuando estás, se hace caquita”, bromeó el presentador del programa.

La hija de Terelu se aferró a esta tesis: “Faltas el respeto al padre de mi hijo cuando yo no estoy porque no tienes lo que hay que tener para decírmelo cuando estoy delante”, le dijo a un metro escaso de distancia.

A Lequio no le hizo ninguna gracia que lo pintaran de cobarde, así que levantó la voz para contar algo que había ocurrido tras las cámaras. Al parecer, Rubio, que antes había sugerido que algunos vídeos del programa se emiten manipulados para perjudicar a Costanzia, también criticó fuera de cámara que algunos de sus compañeros no tengan el valor de decirle las cosas a la cara.

“Te han escuchado despotricando de un mundo en el que estás viviendo”, reveló Lequio sobre esa conversación que habría ocurrido con los micrófonos apagados. Joaquín Prat le afeó que utilizara contra ella este suceso off the record: “Ya sabes que eso no es jugar limpio”.

Pero Alejandra no tuvo inconveniente en explicar qué había ocurrido entre bambalinas. “Lo que he hecho ha sido dejarles las cosas claras a mis compañeros y decirles: 'Oye, si tenéis algo que decirme, me gustaría que me lo dijeseis cuando yo esté presente'”, contó la joven.

Dicho esto, las aguas volvieron a su cauce y el fuego se dio por apagado, algo que la tertuliana aprovechó para comentar que está grabando una serie documental sobre la que no puede dar más detalles porque así se lo exigen por contrato.