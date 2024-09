Jorge Javier se moja en el duelo entre Motos y Broncano: “Si te dedicas a esto y no te alegras, es que eres idiota”

Jorge Javier Vázquez ha decidido entrar de lleno en el debate que desde hace más de una semana ha 'paralizado' España: la apasionante batalla por las audiencias que están emprendiendo Pablo Motos y David Brocano en el access prime time diario de nuestra televisión. Una contienda, que ha saldado este martes con la cuarta victoria de La Revuelta de TVE en seis enfrentamientos contra El Hormiguero de Antena 3, que el presentador de Telecinco ha definido como un éxito para todo el sector.

“Lo mejor que he leído/escuchado sobre el asunto viene de Juan José Millás. Lo ejemplificó narrando el argumento de El nombre de la rosa, de Umberto Eco. A priori, ninguna editorial podía llegar a imaginar que se convirtiera en un fenómeno. Lo mismo ha sucedido con Broncano. Y la conclusión, dice Millás, es que no sabemos nada. Y particularmente eso me parece maravilloso”, empieza diciendo Jorge Javier en su blog de Lecturas.

El presentador estrella de Mediaset afirma que “nadie vio venir el masivo éxito de Broncano”: “Ni él mismo, supongo. Pero ahí está. El miércoles pude ver su programa y llevaron al mismo Millás y a Arsuaga. Y yo pensaba que ese día pinchaban porque parecía que no contaban nada. Pero funcionaron como un tiro. En otro programa y con otro presentador se habrían ido a mínimos”, ha destacado, en alusión a la entrega del pasado miércoles, cuando La Revuelta ganó a El Hormiguero con la máxima diferencia hasta la fecha.

La atinada reflexión de Jorge Javier sobre Motos y Broncano

Sea como sea, Jorge Javier asume que el fenómeno televisivo que se ha desatado en este arranque de temporada es positivo para la televisión en abierto, situada actualmente en unos índices de consumo a la baja en favor de las plataformas y las nuevas pantallas: “Como profesional del medio, que a Broncano le vaya bien y que Motos siga haciendo audiencias espectaculares es una noticia excelente”, aplaude. “Cuando se habla constantemente de que la televisión está en decadencia estos dos señores consiguen que millones de personas conecten con ellos. Si te dedicas a este negocio y no te alegras es que eres idiota. Así de simple. Broncano ha logrado que gente joven que ya no consumía televisión conecte de nuevo con ella. Es un éxito descomunal. Ha hecho historia”, elogia el comunicador.

Jorge Javier continúa su escrito intentando augurar qué va a ocurrir tras este boom inicial: “Durante varias semanas todo el mundo hablará bien de él. Se convertirá en el personaje de moda. Le lloverán los premios. Pero dentro de no mucho tiempo esos mismos que lo alaban empezarán a arrugar el morro. Y empezarán a cargar contra él porque nos encanta encumbrar pero luego detestamos que la gente viva feliz instalada en el éxito. Nos vemos en la obligación de recordarles que ellos también son humanos y que si están donde están es porque nosotros, con nuestra magnánima generosidad, así lo hemos decidido. Y que por ello están en deuda permanente con nosotros. Pero Broncano es muy inteligente y no se lo van a cargar así como así. Ha llevado de una manera admirable las críticas que le han llovido al fichar por RTVE. Y en cuanto a Pablo Motos, pues no queda otra que felicitarle”, valora.

Vázquez insiste entonces que “la rivalidad con Broncano no solo no le opaca sino que le favorece”: “Después de tantísimos años su programa sigue con audiencias estratosféricas. Es bueno para Motos tener un adversario. Y para los amantes de la televisión, un lujo ser espectadores de este duelo”, concluye antes de pronunciarse sobre la cancelación de Babylon Show en Telecinco.

“Me apena muchísimo que hayan quitado el programa de Latre. Sé por lo que estará pasando. La cancelación de un programa supone tristeza, impotencia. Pero así es nuestra profesión. La ilusión de todos los días, como dice el eslogan de la ONCE. Y lidiar, añado yo, con el dolor que provoca enterrar un proyecto en el que siempre se ponen esperanzas. Mi fortísimo abrazo para Latre y todo su equipo. Y mi más sincera enhorabuena para Broncano, Motos y sus respectivos equipos. Con ellos ganamos todos”, sentencia.