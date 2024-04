Kiko Matamoros señala a la productora de 'Supervivientes 2024' por la temprana expulsión de su hija Laura

Supervivientes 2024 sorprendió el pasado domingo con la expulsión de Laura Matamoros, uno de los grandes fichajes de la edición, que era la elegida por el público para abandonar la isla antes de la esperada unificación de los habitantes de Playa Limbo. Una eliminación que ha sido criticada por su padre, Kiko Matamoros, quien ha señalado a la productora del reality y al defensor elegido por su hija como responsables de su prematura partida.

El excolaborador de Sálvame, a quien no hemos visto esta vez como tertuliano en el plató de Supervivientes, se ha servido de la red social X para expresar su opinión sobre los motivos que han podido llevar a la audiencia a votar por la salida de Laura. Y es que a su juicio, si no ha podido igualar su buena marca de la edición de 2017, donde fue tercera, no es por ella sino por las dinámicas de otros.

En primer lugar, Kiko Matamoros señala a Tuco, amigo y defensor de su hija en su aventura en el reality, como uno de los culpables por no realizar una buena labor en plató. “Podía haber elegido un defensor peor, solo se me ocurre Suso”, comienza ironizando el extertuliano, que endurece su crítica: “Ni es la primera vez y de lo que se ha preocupado es de venderse él y su peluquería”.

Matamoros señala a la productora de 'SV'

Además, en conversación con otros usuarios que han subrayado las continuas menciones a Makoke como razón del “hartazgo” de una parte del público respecto al concurso de Laura Matamoros, Kiko se lanza contra la productora de la edición, Cuarzo TV.

“A quien le ha interesado llevar el concurso por ahí ha sido a la productora, con continuas alusiones desde el plató para que entrara al trapo. También a quien lo ha rentabilizado desde los platós”, critica el ex de Sálvame, que justifica a su hija diciendo que “sus razones tendrá” para hablar de ella y también señala a la propia Makoke, quien fuera su pareja, por seguir esta dinámica en plató: “Bien les venía a todos azuzar el fuego”.

Cabe recordar que Laura Matamoros fue expulsada el pasado domingo en Conexión Honduras, tras perder la votación contra los otros habitantes de Playa Limbo: Kiko Jiménez, Arantxa del Sol y Blanca Manchón. Precisamente ellos tres serán protagonistas este martes en Tierra de Nadie por su esperada integración con el resto de participantes, mientras sigue sin resolverse la incógnita de quién ocupará el hueco dejado por Carmen Borrego tras su abandono.