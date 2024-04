'Supervivientes 2024' se quedó sin Laura Madrueño en plena gala por “un calorazo tremendo en Honduras”

La séptima gala de Supervivientes 2024 arrancó con el habitual saludo de Jorge Javier Vázquez desde plató, a Laura Madrueño en Honduras. Allí, la presentadora aseguraba que hacía mucho calor y hasta bromearon con la “sensación térmica” tan alta que estaban viviendo los concursantes.

Minutos después, Madrueño arrancaba el juego de localización entre los dos equipos. Para ello, estuvo comentando los 8 minutos de reto que protagonizaron Miri y Arantxa del Sol, que fue tan duro que finalmente el programa les dejó en tablas. “Es importante señalar lo caliente que está hoy la arena”, decía la presentadora sobre la temperatura que estaban viviendo.

Tras el primer duelo, el reality se fue a publicidad y al regresar ya lo hacían sin la presentadora en imagen. Por lo que Jorge Javier informaba de lo ocurrido: “Laura Madrueño está indispuesta. Hace un calorazo tremendo en Honduras, está bien, todo en orden pero está un poquito indispuesta”, explicó.

Para acabar advirtiendo de que en cuanto “se recupere volverá con el concurso”. Fue el catalán el que ejerció el papel de la presentadora durante su ausencia. Motivo por el que bromeó minutos más tarde, cuando ella aún no había regresado: “Lo que más me preocupa de esta noche es: esta noche el sueldo de Laura Madrueño me lo quedo yo, ¿no?”, dijo entre risas.