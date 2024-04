Miri y Marieta reconocen y explican por qué sabían el “secreto” de 'Supervivientes 2024' por Playa Limbo

Supervivientes 2024 vivió un momento de gran tensión durante el Tierra de Nadie presentado por Carlos Sobera. Al comienzo de la noche, el presentador anunció un castigo para Marieta por haber desvelado supuestamente la existencia de Playa Limbo al resto de concursantes. La acusación llegó de Laura Matamoros, que aseguró que la joven le había chivado a Miri el secreto del reality, algo que la señalada negó con rotundidad.

“Es mentira. Aquí se rumorean muchas cosas, el día que llegué se escuchó aquí el nombre [de Laura Matamoros] y aquí rápido se hicieron sus cábalas, pero todavía he visto el vídeo en el que se me ve decir que está Laura. Si lo hiciera te lo decía pero no es así”, se defendió la robinsona, recordando el fallo de Sandra Barneda al mencionarla por error.

Miri apoya a Marieta

Para contrastar su versión, el programa llamó a Miri: “Rumores hay, atamos cabos, pero de la boca de Marieta no ha salido nunca nada. Se rumoreaba que había otra playa, veíamos una isla delante con muchas barquitas, Laura Madrueño sin querer dijo 'Playa Limbo' y no 'Playa Olimpo' y hemos escuchado más cosas... pero de ahí a que confirme Marieta que estaba Laura Matamoros...”, explicó la influencer.

Finalmente, al dar credibilidad a ambos testimonios, y sin pruebas que las inculparan, el programa decidió no tomar acciones con Marieta: “No nos queda más remedio por tanto que daros las gracias a las dos y volver a la Palapa”, sentenció el presentador.