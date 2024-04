El hijo de Daniel Diges entró en 'La Voz Kids' con una actuación que atrapó a Melendi

Galileo se subió al escenario de La Voz Kids este sábado con una carta de presentación excelente. Este joven madrileño de 14 años es hijo de Daniel Diges, el cantante que representó a España en Eurovisión 2010 con uno de los temas más pegadizos que se recuerdan: Algo pequeñito.

“Cuando mi padre fue a Eurovisión yo tenía dos años. No me acuerdo de nada, solo del 'algo pequeñito ououo'”, confesó antes de salir al escenario en el talent show de Antena 3.

“Todo el mundo dice que soy igualito a mi padre, estoy harto de que me lo digan”, aseguró este aspirante que lleva toda su vida entre bambalinas: “Me he criado entre camerinos, actores y cantantes. La música me ha acompañado en mi infancia y, si no fuera por mi padre, igual no me gustaría tanto”.

En cierto modo, parte con ventaja. “A él lo uso como profesor, es mi referente y un apoyo que tengo”, reconoció. Y así, con la seguridad de ser un Diges, Galileo salió al escenario para conquistar a los cochaes: “Él me guía en el escenario y me gustaría cantar como él. Eso se está cumpliendo”.

Tuvo suerte en esta primera prueba para la que eligió el tema Another love. Melendi le echó el ojo y ya forma parte de su equipo: “Siempre defiendo que me gusta poner la radio y reconocer a la persona que está cantando nada más escuchar su voz. Eso me pasa con las personas que tienen la voz diferente, como la tuya”.