La felicidad de Daniel Diges ante el paso de su hijo por 'La Voz Kids': “Cómo pasan los años y qué orgulloso estoy”

La segunda entrega de Audiciones a ciegas de La Voz Kids estuvo marcada por la sorpresa de Galileo, el hijo de Daniel Diges. A juzgar por su presentación ante los coaches, el adolescente ha heredado las dotes como cantante de su padre, que solo una noche antes había pasado por el plató de Tu cara me suena.

“Cuando mi padre fue a Eurovisión yo tenía dos años. No me acuerdo de nada”, comentaba el madrileño, de 14 años, sobre su progenitor, representante español en el certamen de 2010 con Algo pequeñito. “él lo uso como profesor, es mi referente y un apoyo que tengo”, dijo. Tras escucharlo cantar Another love, Melendi lo reclutó para su equipo, certificando el paso a la siguiente fase.

Esta experiencia la pudo revivir el joven desde casa, por televisión, junto a su padre, así como junto a amigos del chico, tal y como señala Antena 3 en su web. Este compartió su emoción y orgullo a través de redes sociales ya desde antes de la emisión: “Al final parece que si que me sigue los pasos”, bromeaba el artista. “Cómo pasan los años y qué orgulloso estoy de la persona tan maravillosa en la que se está convirtiendo”, escribió.

Asimismo, durante los días siguientes a la emisión ha compartido fragmentos de la actuación de Galileo, reafirmando su orgullo: “¡Mi chico!”.

“Que fin de semana más intenso”, añadió Diges, que estuvo muy presente en los medios. El domingo, él fue el invitado a otro talent show, Jotalent en Aragón TV.