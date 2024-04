Así iría 'Supervivientes' en audiencias si no fragmentase en dos tramos sus galas en Telecinco

Desde el 1 de septiembre de 2021, como analizamos entonces, las cadenas de televisión llegaron a un acuerdo con Kantar Media para no fragmentar sus programas y así tener un dato realista de las audiencias de sus emisiones. El objetivo era frenar la estrategia, convertida en canon, de dividir las emisiones para potenciar la parte del programa que mejor funcionase, por lo general por no tener una competencia fuerte. Lograban así maquillar las cifras de audiencia, especialmente mejorando la cuota de pantalla.

Fue un acuerdo oficial, aunque más bien se quedó en oficioso. No es que haya una ley que lo obligue, por lo que siguió habiendo emisiones fragmentadas. Aún a día de hoy hay dos ejemplos diarios como son Aruser@s en laSexta y Vamos a ver en Telecinco que dividen en dos partes su emisión, lo mismo que hasta hace poco también realizaba Cuatro al día en Cuatro.

Es decir, aunque las privadas nunca llegaron a cumplir completamente el acuerdo, es cierto que sí hubo consenso para reducir el número de emisiones que se fragmentaban. Especialmente se logró en el horario estelar, el prime time, en el que todas las cadenas empezaron a ofrecer una sola emisión de sus galas sin dividirlas para mejorar sus cuotas, aceptando el dato global sin fragmentar de sus ofertas pese a tener que competir con El Hormiguero.

El programa de Pablo Motos atesora el logro de ser el dominador del primer tramo del prime time, hasta prácticamente las 23:00 horas, y a su vez es el “culpable” de que las apuestas principales de las cadenas para sus noches hayan retrasado su inicio y acaben de madrugada. En su intento de no competir contra El Hormiguero, La 1 de TVE ha buscado ofertas de access (la actual es 4 Estrellas, y ya está firmado David Broncano); y Telecinco probó con Cuentos chinos y ¡Allá tú!, y ahora se lo juega todo a Supervivientes.

El reality tiene tres galas semanales (martes, jueves y domingo), y también ocupa el access de los lunes y los miércoles con su Última Hora. Cinco de siete noches. Pero la apuesta de Telecinco por arrancar Supervivientes: Tierra de nadie, Supervivientes 2024 y Supervivientes: Conexión Honduras sin una almohada en el access, directamente a las 22:00 horas y compitiendo entre diario con El Hormiguero, es la que ha hecho que Telecinco fragmente sus galas.

'Supervivientes 2024' se fragmenta para presumir de más éxito

Supervivientes 2024 llegaba con la obligación de ser el impulso que necesitaban las audiencias de Telecinco para salir de la mayor crisis de resultados de su historia. Y desde el principio lo logró, como analizamos tras sus dos primeras semanas y ha refrendado luego. El reality lidera sus tres noches, y además aporta contenidos y tramas al resto de programas diarios de la cadena, recuperando el modelo de “recirculación” que durante tantos años le fue tan bien a Telecinco.

Si Supervivientes 2023 acabó con un promedio del 17.5% de cuota, Supervivientes 2024 promedia hasta ahora un 19.9% de cuota, un éxito incuestionable en esta época de fragmentación. Si Supervivientes 2013 acabó con un promedio de 1,6 millones de espectadores, Supervivientes 2024 promedia hasta ahora 1,4 millones. Una muestra de cómo le afecta el menor consumo, pero también de cómo reúne menos seguidores al dividir en dos sus galas y quedarse con el segundo tramo, que por su horario tiene más cuota pero menos espectadores.

Ante esto, en verTele hemos querido saber qué audiencias estaría teniendo Supervivientes si no fragmentase sus galas.

Los datos facilitados por la consultora Barlovento Comunicación nos permiten averiguar cómo cambiaría el rendimiento del reality de Telecinco si contásemos la emisión de la cadena sin fragmentar, desde que se inicia el tramo Exprés hasta que acaba la gala, sea Tierra de nadie el martes o la principal del jueves (e incluso, puntualmente este domingo, la de Conexión Honduras).

- La gala principal de los jueves:

Supervivientes 2024 arrancó el pasado jueves 7 de marzo, la noche por antonomasia de los realities de Telecinco. Desde entonces Jorge Javier Vázquez no ha fallado a su cita con la audiencia ningún jueves, arrancando su tramo Exprés sobre las 21:55 horas, y el tramo principal de su gala sobre las 22:55 horas, hasta en torno a la 1:50 de la madrugada. Es decir, su emisión sin fragmentar iría de 21:55 a 1:50 horas.

Al dividir la gala, Telecinco logra no competir contra El Hormiguero en su primer tramo, lo que provoca una diferencia notable entre una franja y otra:

Promedio 'Supervivientes Exprés' (de 21:55 a 22:55): 12.4% y 1.601.000

Promedio 'Supervivientes' (de 22:55 a 1:50): 19.9% y 1.483.000

Con la división de su gala principal, Supervivientes puede presumir de un dato del 19.9% y 1.483.000. Sin embargo, si calculamos las audiencias que realmente tendría la gala sin dividir, resultaría un promedio del 17% de cuota y 1.514.000 espectadores. Seguiría siendo un gran resultado, con menos share y más seguidores.

- 'Supervivientes: Tierra de nadie' los martes:

La segunda gala intersemanal de Supervivientes 2024 empezó emitiéndose los lunes (11 y 18 de marzo), pero tras el final de La isla de las tentaciones se asentó ya en los martes. Con Carlos Sobera a la cabeza, en esa noche se mantiene y divide su emisión no sólo para evitar a El Hormiguero, sino también para no coincidir con algunos partidos de Champions League con el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid que han tenido audiencias millonarias en Movistar Plus+.

Del mismo modo que los jueves, la finalidad de esa división queda clara al repasar sus datos:

Promedio 'Supervivientes Exprés' (de 21:55 a 22:55): 9.8% y 1.276.000

Promedio 'Supervivientes: Tierra de nadie' (de 22:55 a 1:50): 16.4% y 1.206.000

Al contar el dato de audiencia de su tramo principal, el segundo, puede decirse que Supervivientes: Tierra de nadie promedia un 16.4% y 1.206.000. Si no fragmentase su emisión, el resultado sería de 14.6% de cuota y 1.221.000 espectadores. Un registro de nuevo con menos share y ligeramente más seguidores, que apretaría su batalla contra Hermanos, aunque le permitiría seguir por encima de la serie turca de Antena 3.

- 'Supervivientes: Conexión Honduras' los domingos:

Que Supervivientes divide sus galas para no competir ni contra El Hormiguero (martes y jueves) ni contra el fútbol (puntualmente los martes), lo demuestra que Conexión Honduras, su entrega dominical comandada por Sandra Barneda, ha emitido todas sus entregas sin dividir... salvo la última de este domingo 21 de abril, que coincidía con El Clásico de LaLiga entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

En los seis Supervivientes: Conexión Honduras emitidos hasta entonces los domingos sin dividirse (10, 17, 24 y 31 de marzo; y 7 y 14 de abril), el reality había promediado un 15.8% de cuota y 1.415.000 espectadores.

Este domingo, para no competir con El Clásico, dividió en dos su gala para poder presumir del 17.7% y 1.318.000 que logró su tramo principal, no afectado por la versión Exprés que puntualmente ocupó su primer tramo y que se conformó con 11.2% y 1.565.000. Si hacemos el cálculo conjunto de cuánto habría tenido esa emisión, de 22:06 a 1:50 horas, resulta un 15.1% de cuota y 1.382.000 espectadores. Se habría quedado por debajo de su promedio, lo que demuestra que Telecinco sabía que el fútbol iba a afectarle y fragmentar la gala podía beneficiarle.

En definitiva, el acuerdo de las cadenas con Kantar Media para no fragmentar sus emisiones ha tenido un éxito parcial, aunque ahora mismo Supervivientes 2024 no lo tiene en cuenta y fragmenta sus galas. La estrategia no es nueva, y aunque puede ser visto como un “autoengaño”, al final Telecinco puede así presumir de unas cuotas superiores, a costa de sacrificar el promedio de espectadores.