Así ha comenzado 'Supervivientes 2024' en audiencias tras sus dos primeras semanas en Telecinco

Supervivientes 2024 está inmerso en su tercera semana de emisión, tiempo suficiente para realizar una primera valoración de sus datos de audiencia. La presente edición del reality aventurero comenzó el 7 de marzo con una nueva productora (Cuarzo en sustitución de Bulldog), los tradicionales saltos en helicóptero, la reaparición de Jorge Javier Vázquez y la responsabilidad de impulsar las cifras de Telecinco. Esa misma responsabilidad que lleva cumpliendo desde tiempos inmemoriales y que asumió con especial fuerza hace dos ediciones coincidiendo con la crisis de audiencia del canal.

Esa crisis está lejos de desaparecer, así que hace dos semanas, Supervivientes volvió a la parrilla para ser otra vez el salvavidas de Telecinco en estos tiempos de zozobra. De momento, su impacto ha sido inmediato tanto dentro como fuera de los márgenes del canal, donde ha contado la mayoría de sus emisiones por victorias, aunque por el camino también ha sufrido algún que otro traspié y ha dejado alguna lectura que merece la pena comentar a estas alturas de aventura, la cual no ha hecho más que empezar.

Las datos de las galas de los jueves

Comenzamos con las galas de los jueves, que son el plato fuerte de cada temporada. De hecho, la primera gala de Supervivientes 2024 marca por ahora el techo de la edición con un 21.7% de cuota en su tramo principal. Sí, en su tramo principal, porque el reality ha recuperado este año su tramo Exprés, lo que influye directamente en sus cifras y en la valoración de las mismas.

El programa renunció a este tramo en 2022 y 2023 después de que, allá por el 1 de septiembre de 2021, Kantar Media introdujera cambios en su sistema de medición de audiencias para evitar que las cadenas maquillaran los datos de sus programas fragmentando sus emisiones en dos o más partes.

Telecinco respetó este cambio hasta el pasado mes de septiembre, cuando canceló Cuentos chinos y pasó a dividir en dos partes las galas de GH VIP 8: el tramo Exprés (de 22:00 a 23:00h, aproximadamente) y el tramo principal (de 23:00 a 1:50h, aproximadamente). GH Dúo 2 adoptó el mismo horario de emisión desde el inicio, y ahora es Supervivientes el que lo ocupa con su gala de los jueves.

Gracias a este cambio, el tramo principal de Supervivientes 2024 (19.8%) está promediando más cuota pero menos espectadores que el tramo único de Supervivientes 2023 (15.7%) en la comparativa de las tres primeras galas. Además, la edición del año pasado se enfrentó a rivales tan potentes como un Madrid-Barça y el bote de Rafa Castaño en Pasapalabra, lo que distorsiona aún más la comparativa.

Audiencias de las galas de 'Supervivientes 2024':

Gala 1 (jueves 7 de marzo): 13.5% y 1.828.000 / 21.7% y 1.645.000

Gala 2 (jueves 14 de marzo): 12.4% y 1.631.000 / 19.6% y 1.431.000

Gala 3 (jueves 21 de marzo): 11.7% y 1.555.000 / 18.1% y 1.343.000

MEDIA: 12.5% y 1.671.000 / 19.8% y 1.473.000

Audiencias de las tres primeras galas de 'Supervivientes 2023':

Gala 1 (2/3/23): 15.6% y 1.621.000 (se emitió sin previo y compitiendo durante sus primeros 45 minutos con un Madrid-Barça)

Gala 2 (9/3/23): 17.7% y 1.700.000

Gala 3 (16/3/23): 14% y 1.387.000 (compitió contra el bote de Rafa Castaño en Pasapalabra)

MEDIA: 15.7% y 1.569.000

En cualquier caso, como el dato que más 'venden' las cadenas es la cuota de pantalla, a Telecinco le compensa esta fragmentación para proclamar Supervivientes 2024 como un éxito. Que lo está siendo, en realidad. Al menos con sus galas principales.

Solo la primera de ellas dio a Telecinco el mejor estreno en cuota de la temporada en todas las cadenas (21.7%), así como el mejor día del canal desde el 8 de junio de 2023 (12.8%), su mejor prime time del último año (13.9%) y su mejor late night desde el 29 de junio (21.9%). Además, también dio a Mediaset España (26.8%) su mejor día laborable desde el 22 de junio.

Dicho de otra forma, el estreno de Supervivientes 2024 regaló a Telecinco y Mediaset España algunos de sus mejores datos desde... la recta final de Supervivientes 2023, pues el 8 de junio hubo gala, el 22 de junio fue la semifinal y el 29 de junio se celebró la gran final. Son hechos que hablan muy bien del formato, pero no tanto de su cadena, que no ha logrado mantener este nivel de competitividad entre edición y edición a pesar de los cambios introducidos en su parrilla diaria y de la recuperación, por duplicado, de la marca Gran Hermano.

De hecho, las tres primeras galas de Supervivientes 2024 se han saldado con sendas victorias para el reality a partir de las 23:00 horas (dos contra la recta final de Entre tierras y otra contra El Peliculón) y, sin embargo, ninguna de ellas ha sido suficiente para que Telecinco ganara la jornada del jueves a Antena 3. El día del estreno se quedó cerca (12.8% vs 13.7%), pero en los dos últimos jueves ha sufrido dos claras derrotas (12.1% vs 14%; y 12.1% vs 14.6%). Aun así, el reality está cumpliendo al haber promediado en estos tres jueves 7.5 puntos más que Telecinco en los mismos días (19.8% vs 12.3%).

Los datos de 'Conexión Honduras'

Pasamos a la segunda entrega semanal de Supervivientes 2024, Conexión Honduras, que un año más se emite los domingos. Esta vez con Sandra Barneda a los mandos en sustitución de Ion Aramendi, tal como adelantó verTele. Por ahora, la emisión dominical está en una media del 15.3% de cuota y 1.368.000 espectadores tras sus dos primeras entregas. Supera en nueve décimas el promedio que había firmado a estas alturas Conexión Honduras 2023 (15.3% vs 14.4%), aunque curiosamente, ambas ediciones cuentan con los mismos espectadores (1.368.000) llegados a este punto.

Audiencias de 'Conexión Honduras 2024':

Conexión Honduras 1 (domingo 10 de marzo): 16.9% y 1.522.000

Conexión Honduras 2 (domingo 17 de marzo): 13.7% y 1.214.000

MEDIA: 15.3% y 1.368.000

Audiencias de 'Conexión Honduras 2023':

Conexión Honduras 1 (5/3/23): 15.5% y 1.477.000

Conexión Honduras 2 (12/3/23): 13.3% y 1.259.000

MEDIA: 14.4% y 1.368.000

El programa de Barneda ha liderado sus dos primeras noches ante Secretos de familia (Antena 3) y La película de la semana (La 1), y en su estreno dio a Telecinco su mejor domingo de los últimos ocho meses (11.1%). Además, su media en estos momentos (15.3%) supera en 4.8 puntos la que ha obtenido el canal en estos dos primeros domingos (10.5%), los cuales ha liderado.

La nota negativa es que entre el primer y el segundo día, Supervivientes 2024: Conexión Honduras sufrió un pronunciado descenso de 3.2 puntos y 308.000 televidentes, que es superior al sufrido por la gala de los jueves (-2.1 y 214.000).

Los datos de 'Tierra de nadie'

Acabamos el análisis con Supervivientes: Tierra de nadie, que una temporada más presenta Carlos Sobera desde plató. El principal cambio lo encontramos en su día y hora de emisión, pues a diferencia de 2023, la tercera entrega semanal de Supervivientes no ha comenzado emitiéndose este año en la noche de los martes, sino en la de los lunes.

En un primer momento, Telecinco programó Tierra de nadie en su día habitual, pero antes de su estreno decidió moverlo al lunes para neutralizar la llegada del talent Baila como puedas (TVE). Cumplido este objetivo (el programa de baile ha firmado una paupérrima acogida con un 7.7% y un 5.5% de share), Supervivientes: Tierra de nadie está listo para volver a su histórico día de emisión, lo cual hará este próximo martes 26 de marzo.

Siguiendo con el horario, hay que decir también que el programa de Sobera no tiene un tramo Exprés, como sí lo tienen las galas de Jorge Javier. Aun así, también se emite cerca de las 23:00 horas, pues antes le da paso ¡Allá tú!. Esto explica por qué Tierra de nadie tiene más cuota que el año pasado después de dos semanas (16% vs 15.2%) y, sin embargo, menos espectadores (1.155.000 vs 1.429.000), pues aunque esta edición acaba a la misma hora que la anterior (1:50h de la madrugada), aquella tenía una hora de emisión (de 22 a 23h), con todo lo bueno y todo lo malo que eso conlleva.

Audiencias de 'Tierra de nadie 2024':

Tierra de nadie 1 (lunes 11 de marzo): 16.8% y 1.232.000

Tierra de nadie 2 (lunes 18 de marzo): 15.3% y 1.078.000 (no lidera)

MEDIA: 16% y 1.155.000

Audiencias de 'Tierra de nadie 2023':

Tierra de nadie 1 (7/3/23): 15.3% y 1.452.000

Tierra de nadie 2 (14/3/23): 15.2% y 1.407.000

MEDIA: 15.2% y 1.429.000

Tierra de nadie no tuvo en 2023 una cuota tan alta como la del estreno de 2024 (16.8%). Además, el debut de la presente edición dio a Mediaset (26.5%) su mejor lunes desde el 20 de marzo de 2023 y a Telecinco (11.9%), y el más competitivo desde el 24 de abril, cuando emitió el final de La isla de las tentaciones 6. Por tanto, el impacto de Supervivientes 2024 en la noche del lunes ha sido inferior pero parecido al que ha tenido el reality en la noche de los jueves, pero cambiando la pasada edición de los 'robinsones' por la anterior de las 'tentaciones'.

Y aun así, Telecinco está en las mismas. Tierra de nadie ha promediado 4.4 puntos más que el canal en estos dos primeros lunes (16% vs 11.6%), le ha hecho firmar sus dos mejores lunes del año (11.9% y 11.3%) y, sin embargo, no le ha bastado para ganar ninguno de los dos a Antena 3 (14% y 14.8%). Por si fuera poco, la cadena de Atresmedia ha maniobrado en su contra alargando unos 40-50 minutos Hermanos, que ahora compite de principio a fin con el programa. De hecho, el lunes la serie fue líder e infligió a Supervivientes 2024 su primera derrota a partir de las 23 horas.

Conclusiones

Dicho todo esto, varias son las conclusiones que podemos sacar respecto a las audiencias de Supervivientes 2024 en estos primeros compases de edición. Las buenas noticias para Telecinco son que el reality ha liderado la mayoría de noches con cifras muy superiores a la media del canal, por lo que vuelve a erigirse un año más en su buque insignia.

Además, hasta el momento sus tres emisiones semanales (gala de los jueves, Conexión Honduras y Tierra de nadie) han promediado más cuota que en 2023 a estas alturas de programa. Eso sí, a costa de fragmentar sus emisiones (gala de los jueves) o de retrasar su inicio hasta las 23h (Tierra de nadie), lo que ha repercutido negativamente en sus cifras de espectadores. Tanto, que ahora mismo Supervivientes 2024 es la edición menos vista de la historia del reality.

Esto es algo que se podía esperar dado que cada año baja el consumo de televisión lineal en prime time. En realidad, lo verdaderamente preocupante para Telecinco es que Supervivientes ha llegado a perder con una serie turca (Hermanos) y, sobre todo, que aun con el impulso que le ha dado el reality, la cadena de Mediaset sigue muy lejos de Antena 3 en el día a día. De hecho, Supervivientes 2024, Vamos a ver y La isla de las tentaciones 7 son las grandes excepciones de su parrilla en estos momentos.