Ion Aramendi celebra su “éxito absoluto” en Telecinco: “Vivimos por y para el dato, y el que diga lo contrario miente”

Este mes de marzo se cumplen dos años del regreso de Ion Aramendi a Mediaset. Tras dejar el grupo en 2016 para trabajar durante unos años en la cadena vasca ETB, el presentador guipuzcoano fichó por TVE para conducir varios espacios de entretenimiento y un magacín de actualidad. En 2022 volvió a la que había sido su primera casa, esta vez con un papel mucho más destacado.

“Los dos últimos años han sido los más importantes para mi carrera como presentador. (...) Estoy mucho más que satisfecho, se han superado con creces las expectativas que tenía”, admite en una entrevista con verTele. En Telecinco ha conducido Supervivientes: Conexión Honduras y el debate de Gran Hermano, aunque su encuentro con la audiencia es más habitual gracias a Reacción en cadena.

Al concurso le ha costado levantar cabeza, pero en los últimos meses se está haciendo notar en las tardes de lunes a viernes: ha pasado del 6% al 11% de cuota de pantalla en menos de año y medio. No es algo que le resulte extraño, ya experimentó una progresión parecida en TVE con El Cazador. Pidió tiempo y se le concedió: “Mediaset se ha comportado de manera brillante en este sentido y ha dado la paciencia que necesitaba el proyecto”.

Reacción en cadena se está asentando entre el público, en parte gracias a los Mozos de Arousa, pero todavía está lejos de pisar los talones a Pasapalabra, el concurso que lidera las tardes para Antena 3. ¿Habrá sorpasso? “Quién sabe si en un futuro lo conseguiremos. De momento, la cosa está complicada”, reconoce.

Aramendi prefiere hablar de “competencia sana” entre él y sus compañeros de Atresmedia y TVE, pero tiene bastante claro que todos persiguen lo mismo: “Vivimos por y para el dato, y el que diga lo contrario miente”, contesta rotundo.

El comunicador disfruta de una etapa de “éxito absoluto” y se siente “respaldado y querido” por Mediaset. No es para menos. Telecinco no solo ha estirado la emisión de Reacción en cadena con dos entregas especiales para este mismo fin de semana; también le ha encargado que presente la nueva edición del talent show musical Factor X, un programa que, a su juicio, “va a marcar una época en la televisión de 2024”.

Se cumplen dos años de tu llegada a Mediaset procedente de TVE. ¿Estás satisfecho con el cambio?

Estoy supersatisfecho y supercontento. Todo lo que me ha pasado en la vida me ha llevado hasta donde estoy, y estoy encantadísimo y superagradecido de las oportunidades que me han dado en todas partes, desde Sálvame hasta la televisión autonómica y, por supuesto, TVE, que fue una escuela para mí. Pero los dos últimos años han sido los más importantes para mi carrera como presentador. Estoy encantado con los proyectos en los que estoy involucrado y con su rendimiento. Estoy mucho más que satisfecho, se han superado con creces las expectativas que tenía.

'Reacción en cadena' vive su mejor momento. Ha necesitado casi año y medio para empezar a despuntar por encima del 10% de cuota. ¿A qué atribuyes esta progresión?

Cuando presentamos el formato dije que me parecía maravilloso. Engancha porque el juego es apasionante; tienes que entenderlo, pero una vez que entras, te atrapa de una forma adictiva. Recuerdo que lo único que pedía era paciencia porque ya lo había vivido en El Cazador. Todos los programas, y más concretamente los concursos, necesitan un tiempo para asentarse en la parrilla porque requieren que los entiendas. Mediaset se ha comportado de manera brillante en este sentido y ha dado la paciencia que necesitaba el proyecto. Les dije a los jefes que nos dieran un año para darles resultados; lo dije lanzándome a la piscina porque al final no es más que una intuición personal, pero así ha sido: tras poco más de un año, estamos consiguiendo resultados extraordinarios y todavía hay un potencial de mejora brutal.

Es un juego al que se conecta gente de todas las edades, es divertido, sencillo de ver y en este momento tenemos a los Mozos de Arousa, que son parte importante porque mucha gente ha aprendido a jugar con ellos. Estos chavales están ganando una burrada de dinero gracias a su talento y su pericia.

Estamos encantados con los Mozos, pero el formato es más grande que cualquier concursante Ion Aramendi

Los Mozos de Arousa llevan 200 tardes con vosotros. Está comprobado que los concursantes, cuando son muy longevos, atraen mucho público. Supongo que estaréis rezando para que se mantengan en el programa mucho tiempo más.

Estamos encantados con la participación de los Mozos, pero el formato es más grande que cualquier concursante. Los formatos están por encima de los presentadores y los concursantes. Estoy encantadísimo con los Mozos, pero creo que tarde o temprano llegará un equipo que les gane; no sabemos cuándo ni cómo, pero todo en la vida tiene un principio y un final. Ellos siguen demostrando que son prácticamente imbatibles, pero los equipos cada vez se entrenan mejor y llegará el que los venza. Nosotros seguiremos creyendo en este formato, que seguirá enganchando a cada vez más audiencia.

'Pasapalabra' es líder de audiencia, pero la distancia entre ambos concursos se ha reducido, ¿ves probable un sorpasso?

El objetivo de audiencias es algo de la cadena. Obviamente, vivimos por y para el dato, y el que diga lo contrario miente. Pero sabemos que es una franja supercompetitiva porque no solo nos enfrentamos a un concursazo que lleva muchísimos años [Pasapalabra], sino que también nos enfrentamos a otro gran concurso en La 1 [El Cazador] y a otro programa que lleva 10 años, Aquí la Tierra.

Es una franja realmente complicada a la que nos enfrentamos con toda la honestidad del mundo y con juego limpio: tengo una gran relación con Roberto Leal y con Jacob Petrus. Nos tenemos mucho cariño y vamos intentando conquistar el primer puesto, aunque todavía queda un camino larguísimo, complicadísimo y no sé si sucederá o no, pero estamos aquí para soñar. Te garantizo que lo que queremos Roberto, Jacob y yo es convivir y que seamos capaces de mantener nuestros proyectos, sobre todo por seguir trabajando y disfrutando. Es una competencia supersana. Poco a poco vamos arañando, y quién sabe si en un futuro lo conseguiremos. De momento, la cosa está complicada.

Esta semana, 'Reacción en cadena' también se emitirá el sábado y el domingo por la tarde, lo que sólo se puede entender como una muestra de confianza por parte de Telecinco.

Me siento superorgulloso de la cadena en la que estoy, de la apuesta que el equipo directivo ha hecho por este formato, sobre todo Alessandro Salem. Probamos el concurso en el fin de semana para que lo vea gente que quizá no lo ve entre semana. Me encanta trabajar; cuanto más trabajo, más feliz estoy. Estoy encantadísimo de lo que hemos conseguido en este tiempo y de lo que podremos conseguir en el futuro.

También confían en ti. Te acaban de asignar otro proyecto, 'Factor X'. ¿Cómo te llegó la oferta?

Me siento superrespaldado y querido por la cadena. La oferta me llegó en persona. Para el futuro de mi carrera ya me habían planteado liderar un proyecto que estuviera relacionado con algo que me gusta, que son los talents de canto, y me dijeron que volvía Factor X, que es el talent por excelencia. Es una gran apuesta en la que van a poner toda la carne en el asador. Están haciendo una selección de jurados para el macrocasting. Creo que el programa va a marcar una época en la televisión de 2024, así que me parece un orgullo que me den los mandos de este trasatlántico. Siento que confían en mí, y eso me encanta.

¿Has salido de 'Supervivientes' para encargarte de 'Factor X'?

Efectivamente. Jorge Javier ya lo ha dicho infinidad de veces: nosotros no elegimos proyectos, sino que la cadena elige, siempre con buen criterio, dónde tenemos que estar. En este caso han decidido darme Factor X. Para mí sería muy difícil compatibilizar un reality, estar en Reacción en cadena y liderar un proyecto que es enorme. Supervivientes está increíblemente bien cubierto por mis queridísimos compañeros Carlos Sobera, Sandra Barneda y, por supuesto, el grandísimo enorme Jorge Javier que ha vuelto por la puerta grande. Me da pena no estar en Supervivientes, pero estoy muy emocionado con Factor X.

¿Tenías ganas de volver a ver a Jorge Javier?

Tenía muchas ganas de verlo. Siempre he sido fan absoluto de Jorge Javier. Considero que es el número 1. Yo me siento un presentador muy solvente que podrá gustar más o menos, pero Jorge Javier solo hay uno, es único. Me encantó verle en la primera gala de Supervivientes y me sentí superorgulloso de él por la enorme audiencia que hizo. Estuvo brillante y le felicité al día siguiente, me puse a sus pies. Es brillante y Supervivientes le viene como anillo al dedo.

Después de meses de polémicas, los cambios de la cúpula de Mediaset se van asentando. ¿Cómo los habéis vivido?

El trabajo que hacen desde hace muchos meses está siendo brillante. Nos estamos posicionando en muchas franjas, el trabajo que se está haciendo es brutal y siento que formo parte de un barco que ya se mueve con un motor de crucero. Creo que estamos dejando atrás esa transición y empezamos a volver a tener el éxito que siempre se ha merecido Mediaset. Yo soy fan de la cadena como espectador, y estoy superorgulloso del trabajo del equipo directivo y del consejero delegado. Estamos todos a una, somos un gran equipo y creo que los resultados están empezando a aparecer, aunque es el principio de un gran camino que todos tenemos ganas de recorrer y que va a ir mucho más allá.

Empezamos a volver a tener el éxito que siempre se ha merecido Mediaset Ion Aramendi

¿Entiendes o compartes algunas de las críticas que hacen de manera más o menos velada tus excompañeros de 'Sálvame' hacia Mediaset por el final que se les dio?

He formado parte de la familia de Sálvame y me siento superorgulloso, pero en esta profesión todo el mundo sabe que nuestros caminos se separan. A mí me pasó: dejé atrás Sálvame en el mejor momento de Mediaset en los últimos años, y me marché a un programa muy pequeño en la televisión autonómica. Sin embargo, ese camino me ha llevado hasta donde estoy ahora, que es el éxito absoluto. Entiendo que a nivel empresarial se toman decisiones que ni me competen ni soy capaz de analizar, pero, a veces, los caminos de la gente que trabaja junta se separan. Yo les deseo lo mejor a todos, tanto a mis antiguos compañeros de La Fábrica de la Tele, que ahora están ilusionados con Fabricantes, y, por supuesto, estoy encantadísimo de formar parte de Mediaset, que siento que es mi casa. Deseo el bien y la felicidad a todo el mundo. Y trabajo para todos.