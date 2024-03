El burofax de RTVE a la BBC por 'El Ministerio del Tiempo': “Puede constituir un delito tipificado como plagio”

RTVE ha remitido, este mismo viernes 22 de marzo, un burofax a la BBC para informar a la cadena pública británica de que su polémica producción de una serie llamada The ministry of time “podría constituir un delito tipificado como plagio” respecto a su serie El Ministerio del Tiempo.

La cadena pública española cumple, con el envío de este documento oficial al que ha tenido acceso verTele, lo que ya anunció cuando se desató la polémica por este caso, e igualmente informamos hace un mes, cuando la BBC anunció su “nuevo” proyecto.

En el burofax que traducimos y recogemos íntegramente a continuación, RTVE advierte de que no les queda “más remedio que denunciar esta situación”, dejando claro que “la producción y difusión de la obra audiovisual El Ministerio del Tiempo sin autorización previa infringiría los derechos de autor de la obra audiovisual original, de la que es íntegramente titular esta empresa RTVE”, y añade que “la producción y difusión de esta obra audiovisual puede perjudicar no sólo a RTVE sino también a los autores de la obra audiovisual original, que ya han manifestado su preocupación a RTVE”.

Efectivamente, su creador Javier Olivares ya había denunciado el caso, pese a recordar que él ya no tiene ningún derecho sobre la obra y esperando que RTVE ejerciese sus derechos, calificando el plagio de la BBC como “una desagradable grosería”. Por su parte, la cadena británica se excusa en que en realidad es sólo la adaptación de un libro (que todavía ni tan siquiera ha sido publicado), y su autora Kaliane Bradley ha afirmado que todo se trata de una “desafortunada coincidencia”.

[DOCUMENTO] El burofax de RTVE a la BBC

RTVE no opina igual. En su burofax, en el que además recuerda a la BBC que hay que tener en cuenta “la cooperación que tradicionalmente hemos mantenido y disfrutado como emisoras públicas en nuestros respectivos países y como miembros de la Unión Europea de Radiodifusión”, la cadena pública como decimos informa de que “infringiría los derechos de autor” de su serie, y que puede “constituir un delito tipificado como plagio”.

Eso sí, deja abierta la puerta a que la británica rectifique, dándole una solución: “No tenemos ninguna duda de que esta situación debe haber sido provocada por un malentendido o que pueda haber alguna explicación al respecto, por lo que les rogamos se pongan en contacto con nosotros para aclarar lo sucedido”. Y concluye con una invitación clara: “Esperamos tener noticias suyas para llegar a un acuerdo”.

Traducción en español:

Ha llamado nuestra atención el anuncio en su web corporativa del encargo de una obra audiovisual titulada El Ministerio del Tiempo. Diferentes medios de comunicación españoles se han hecho eco de la noticia que ha llamado la atención en España.

Como ya sabrán, desde 2015 venimos explotando a nivel mundial una obra audiovisual con el mismo título y argumento, creada por los autores españoles D. Pablo Olivares y D. Javier Olivares. Cabe destacar que esta obra audiovisual es una serie de gran éxito para esta empresa RTVE en cuanto a audiencia, y que ha mantenido un gran número de fans a lo largo de los años. Para mayor referencia facilitamos un enlace de acceso para la visualización de la referida obra audiovisual: https://www.rtve.es/play/videos/el-ministerio-del-tiempo/.

En este sentido, y a la vista de la información publicada a la que hemos tenido acceso, la producción y difusión de la obra audiovisual El Ministerio del Tiempo sin autorización previa infringiría los derechos de autor de la obra audiovisual original, de la que es íntegramente titular esta empresa RTVE, pudiendo constituir un delito tipificado como plagio. Como comprenderán, ante la situación y el impacto social que ha tenido en la audiencia de RTVE, RTVE no puede permanecer inactiva y no nos queda más remedio que denunciar esta situación. Además, la producción y difusión de esta obra audiovisual puede perjudicar no sólo a RTVE sino también a los autores de la obra audiovisual original, que ya han manifestado su preocupación a RTVE.

En base a lo anterior, y teniendo en cuenta la cooperación que tradicionalmente hemos mantenido y disfrutado como emisoras públicas en nuestros respectivos países y como miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, no tenemos ninguna duda de que esta situación debe haber sido provocada por un malentendido, o que pueda haber alguna explicación al respecto, por lo que rogamos que se pongan en contacto con nosotros para aclarar lo sucedido.

Esperamos tener noticias suyas para llegar a un acuerdo.