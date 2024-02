El creador de 'El Ministerio del Tiempo', ante el supuesto plagio de la serie: “Es una desagradable grosería”

¿Han plagiado en el Reino Unido a El Ministerio del Tiempo o es todo una “desagradable coincidencia”? El creador de la serie, Javier Olivares, no se cree las explicaciones que se han dado en relación al polémico asunto.

La noticia cruzó el Canal de la Mancha la semana pasada. Se supo entonces que la BBC británica tiene previsto grabar una serie basada en la novela The Ministry of Time, escrita por Kaliane Bradley. Aunque el libro todavía no se ha publicado, su título es idéntico al de la ficción española, y su trama también guarda un parecido evidente.

¿Han plagiado los ingleses a Olivares? El creador de la serie puso el grito en el cielo y TVE anunció que pediría explicaciones a la cadena pública británica. La autora del libro no tardó en responder: “Mi debut literario, The Ministry of Time, que se publica en mayo, es una obra de ficción original. Nunca he visto la serie española y los títulos idénticos son una desafortunada coincidencia”, declaró a través de su agencia de representación.

A Olivares no le convencen estas explicaciones. “Más que una desagradable coincidencia es una desagradable grosería”, ha dicho en el programa La Ventana, de Cadena Ser.

El creador de El Ministerio del Tiempo asegura que no ha tenido ocasión de hablar con la BBC, aunque dice que eso es algo que le corresponde hacer a TVE por ser “la dueña de la serie”. “Me consta que ya ha empezado a hacer gestiones”, señala el madrileño.

“Una desagradable coincidencia es cuando vas a un restaurante y te encuentras con alguien a quien le debes dinero”, prosigue, pero este caso es distinto porque El Ministerio del Tiempo se pudo ver en Reino Unido entre 2018 y 2020 a través de Netflix, “y si pones ese nombre en Google, lo primero que te aparece es la página en inglés de IMDB de El Ministerio del Tiempo”.

Para Olivares, el caso está adquiriendo tintes “humorísticos”, pero lo cierto es que podría llegar a los tribunales como ya ocurrió en 2017 cuando la NBC estadounidense grabó Timeless, otra serie de idéntico perfil.

No obstante, “aquel era un tema muy claro porque estuvieron negociando con nosotros y había mails de negociación y guiones traducidos al inglés”. “El juez americano vio que había caso y hubo un acuerdo extrajudicial”, recuerda el creador.

Siete años después de su estreno, El Ministerio del Tiempo vuelve a estar de actualidad sin que su futuro en TVE se haya aclarado todavía. La cuarta temporada se emitió en 2021 y aún no se ha determinado si volverá a la parrilla con nuevos capítulos.