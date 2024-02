RTVE solicitará “explicaciones” a la BBC por el presunto plagio de 'El Ministerio del Tiempo' y defenderá sus derechos

RTVE solicitará a la BBC “explicaciones oportunas” después de que la cadena británica anunciara este jueves una serie llamada The ministry of time, exactamente igual que El Ministerio del Tiempo, y con un punto de partida prácticamente igual que el de la serie española.

Desde verTele hemos preguntado a fuentes de la cadena pública sobre el caso, y éstas remiten la siguiente declaración oficial:

“Ni RTVE ni la Productora que se hizo cargo de la producción de la serie han otorgado licencia alguna a BBC ni a ninguna empresa productora para la adaptación de El Ministerio del Tiempo. RTVE solicitará a BBC las explicaciones oportunas sobre el anuncio que realizó ayer sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses”.

La corporación pública aclara así que defenderá los derechos de su serie, creada por Pablo y Javier Olivares, tras el anuncio que ha sido calificado como nuevo “plagio” por parte de su showrunner.

'The ministry of time', la nueva serie de la BBC

La BBC anunció este jueves oficialmente que iba a producir una nueva serie llamada The ministry of time, título que traducido es literalmente El Ministerio del Tiempo. En su comunicado, que puede leerse en el centro de prensa de la cadena pública británica, la BBC asegura que es una adaptación de una novela aún sin publicar llamada también The ministry of time, a cargo de una escritora novel desconocida que debuta con ella llamada Kaliane Bradley. Sin embargo, en su adaptación televisiva sí hay mucha experiencia, ya que se ocupa Alice Birch (Normal People, The End We Start From, Dead Ringers) y sobre todo está producida por A24 (Bronca, Such Brave Girls, Dreaming Whilst Black).

En todo el texto de presentación no hay ni una sola mención a El Ministerio del Tiempo, la serie española creada por Pablo y Javier Olivares, de la que una “socia” de BBC como es la cadena pública TVE emitió cuatro temporadas entre 2015 y 2017, con otra en 2020. Y eso que la sinopsis oficial de The ministry of time es prácticamente como leer la de El Ministerio del Tiempo. Traduciendo literalmente:

“El Ministerio del Tiempo, un departamento gubernamental recién creado, está reuniendo a 'expatriados' de toda la historia en un experimento para probar la viabilidad de los viajes en el tiempo. El comandante Graham Gore (oficial de la fallida expedición ártica de 1845 de Sir John Franklin) es una de esas figuras rescatadas de una muerte segura, junto a un capitán del ejército de los campos del Somme, una víctima de una plaga del siglo XVII, una viuda de la Francia revolucionaria y un Soldado del siglo XVII.

Los expatriados se conectan con enlaces del siglo XXI, conocidos como “puentes”, en pisos compartidos. Gore tiene que aprender sobre la vida contemporánea desde cero: desde los viajes aéreos hasta la guerra industrial, desde el feminismo hasta Spotify, desde el cine hasta el agua corriente; y deberá negociar su convivencia con la ambiciosa mujer que le sirve de “puente” en la época actual. Después de un comienzo incómodo, la pareja comienza a encontrar placer y consuelo en la compañía del otro, desarrollando una relación que es a la vez tierna, intensa y profundamente poco profesional; y los expatriados, a la deriva en una nueva era, forman amistades que los fundamentan y apoyan en el solitario siglo XXI, donde han sobrevivido a todos los que conocieron y amaron.

Cuando una conspiración más profunda en el Ministerio comienza a revelarse, el “puente” debe considerar lo que hará a continuación. ¿Salvará, o sacrificará a los inadaptados exiliados que tanto le importan?“.

En una crítica de prensa que su autora ha compartido a través de su cuenta en la red social 'X', se destaca en el personaje real de Graham Gore (que guarda evidentes paralelismos con Alonso de Entrerríos, que en la española interpretó Nacho Fresneda), y también señala sus “comentarios hilarantes e incongruentes que aportan una perspectiva cómica a nuestra era”. Lo mismo que ocurría con ese personaje al hacerle interactuar sobre todo con el de Julián Martínez (Rodolfo Sancho), y en general con el resto de responsables de El Ministerio del Tiempo.

May 2024 is an absolute banger for fiction! My preview is in this week's @thebookseller, feat. my Book of the Month, @ka_bradley's sickeningly brilliant debut, The Ministry of Time @SceptreBooks, which gave me the hots for a Victorian. pic.twitter.com/hC2xq7qvs6 — Madeleine Feeny (@MadeleineFeeny) 2 de febrero de 2024

Javier Olivares, sorprendido, clama por el “plagio”

Al hacerse viral la “nueva” serie de la BBC, muchos han mencionado a Javier Olivares. El creador de El Ministerio del Tiempo ha empezado aclarando que él no tiene potestad sobre lo que se hace con la ficción: “Yo de todo lo de mi serie me entero por Twitter”, ha asegurado, explicando que él “no es quién” para denunciar lo sucedido, apuntando la responsabilidad a la productora Globomedia y la cadena TVE: “Hay una cadena y una productora, que son quienes deciden estas cosas. Si no me entero ni de dónde se emite, poco puedo hacer. Cuando digo que no me entero me refiero A MI PROPIA SERIE”.

Cuando digo que no me entero me refiero A MI PROPIA SERIE. — javier olivares (@olivares_javier) 22 de febrero de 2024

El creador y showrunner comparte gran cantidad de mensajes de apoyo, muchos de ellos de otros compañeros del sector como guionistas y actrices; y deja claro que para él se trata de un “plagio”, recordando lo que ya pasó con Timeless en la NBC estadounidense, y reclamando a TVE que actúe:

“Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé... Digo yo, eh...”.

Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo.

Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar.

No sé... Digo yo, eh... https://t.co/wlQDXX2x8k — javier olivares (@olivares_javier) 23 de febrero de 2024

Javier Olivares también ha recogido algunos de los “parecidos” que la sinopsis de The ministry of time tiene con El Ministerio del Tiempo. Ejemplos claros de cómo la serie de la BBC británica, supuestamente basada en una novela homónima aún sin publicar, no sólo se llama exactamente igual que la suya, sino que también parte de un punto muy similar.

Alguien sí ha leído el libro. 23 noviembre 2023.

Personaje de lesbiana que viaja desde la época de la peste bubónica. Qué cosas. https://t.co/5Eyqv97RGt — javier olivares (@olivares_javier) 23 de febrero de 2024

Más cositas de El Ministerio del Tiempo english. https://t.co/ANaZI0NV2Q — javier olivares (@olivares_javier) 23 de febrero de 2024