La creadora de 'El Ministerio del Tiempo' de la BBC niega que haya plagiado a TVE: “Desafortunada coincidencia”

Kaliane Bradley, la escritora británica que pronto publicará una novela titulada The Ministry of Time, niega que haya tenido la intención de plagiar a la serie de TVE El Ministerio del Tiempo. Con ella coincide en forma y fondo, tanto en el título como en la trama.

Pero Bradley asegura que “nunca” ha visto la serie española y sostiene que su libro es “un producto original de ficción”, por lo que se trata de una “desafortunada” coincidencia que ambas historias tengan “títulos idénticos”, explican a El Confidencial desde la agencia que representa a la autora.

La polémica estalló el 23 de febrero al conocerse que la BBC tiene pensado grabar una serie basada en la novela de Kaliane Bradley. Cuando la noticia llegó a oídos de Javier Olivares (creador de El Ministerio del Tiempo), no tardó en responder ante este “plagio” que le recuerda al que ya perpetró la NBC estadounidense en 2017 con Timeless.

“Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé... Digo yo, eh...”, expresó Olivares.

TVE se ha comprometido a pedir las “explicaciones oportunas” a la cadena pública británica.

“Ni RTVE ni la Productora que se hizo cargo de la producción de la serie han otorgado licencia alguna a BBC ni a ninguna empresa productora para la adaptación de El Ministerio del Tiempo. RTVE solicitará a BBC las explicaciones oportunas sobre el anuncio que realizó ayer sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses”, dice el comunicado que la corporación española ha remitido a verTele.