Javier Olivares descarta hacer una tv movie de 'El Ministerio del Tiempo' y dice que no sabe si la serie “está cerrada o no”

El Ministerio del Tiempo sigue en el limbo de TVE, según Javier Olivares. El guionista y productor está actualmente centrado en la producción de Ena, miniserie para la cadena pública sobre la vida de Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España por su matrimonio con Alfonso XIII, aunque no se olvida de la icónica ficción que creó hace casi una década junto a su hermano Pablo.

El último capítulo de El Ministerio se remonta al 23 de junio de 2020, y aunque dicha entrega se entendió como el final definitivo, Olivares siempre ha dejado la puerta abierta a continuar la serie más allá de su cuarta temporada. De hecho, hace justo un año reconoció a verTele que presentó “una quinta temporada a petición de TVE”, pero que “al final se desechó”.

Ahora, el productor ha hablado con Bluper sobre la situación actual de la ficción, que no parece que haya cambiado en el último año. “Yo tenía una quinta temporada preparada y al final no cuadró. Me gustaría saber cuál es el estatus de El Ministerio del Tiempo, si está cerrada o no”.

“No voy a hacer una tv movie de El Ministerio”

Recordemos que, un mes después de que acabara la cuarta tanda, Fernando López Puig, entonces director de Contenidos y Canales de TVE y antaño responsable de Ficción de la pública durante los inicios de la serie, manifestó que la corporación tenía el “empeño” de hacer una quinta temporada, pero sin dar más detalles. Y a principios de 2022, el actual director de Ficción de TVE, José Pastor, dijo que había que “ver la manera de recuperar” El Ministerio, añadiendo: “Debemos plantear que vuelva al espectador como ha ocurrido con Los misterios de Laura”.

La serie de María Pujalte regresó por esas fechas tras ocho años de ausencia. Lo hizo, eso sí, en forma de tv movie, una alternativa que Olivares rechaza categóricamente para El Ministerio. “No voy a hacer una tv movie de El Ministerio del Tiempo. Por contrato se supone que si no la hago yo mientras esté vivo, no se puede hacer. De El Ministerio del Tiempo no se hará una tv movie. Me parecería una falta de respeto. O se hace una temporada o no se hace”, ha dicho al citado medio.

Por tanto, la serie sigue en estado de espera tres años después de su último capítulo. Mientras, algunos de sus protagonistas abogan por recuperarla, como es el caso de Hugo Silva. “No vamos a estar haciendo la serie igual todo el rato, pero sí creo que la idea debería durar alguna generación más. Y si la patrulla tiene que cambiar y entrar una distinta, irnos alternando, o lo que sea, pues también. Pero el concepto, la serie y la creatividad de la serie, deberían durar mucho”, comentó el actor, Pacino en la ficción de La 1, durante una entrevista con verTele en 2022.