Ángel Cristo desmontó a Jorge Javier con una indirecta sobre la espantada de Bárbara Rey en 'Cuentos chinos'

En la tercera gala de Supervivientes 2024 la audiencia decidió que el primer nominado salvado de la noche fuera Ángel Cristo. Dejando a Rocío Madrid y Miri jugándose la continuidad en el reality.

Jorge Javier Vázquez felicitó al hijo de Bárbara Rey por su hazaña y aprovechó para transmitirle una curiosidad que le invadía: “Tú sabes que yo me llevo muy bien con tu madre, tengo muy buena relación con ella...” empezaba diciendo y el concursante le interrumpía: “Me han dicho que eso es un Cuento chino...”.

Comentario que provocaba la risa del presentador, que continuaba con su pregunta: “Ángel, ¿tú qué crees que ella querrá que continúes o que no?”. A lo que el concursante respondía: “La verdad es que no lo sé, he venido a estar con mis compañeros no a hablar de mi familia, aunque inevitablemente a veces se habla, así que no creo que tenga problema en que esté aquí”.

Tras escuchar su contestación, Jorge Javier zanjaba la comunicación con un guiño: “Quiero decirte que a mí, Ángel, no hay nada que más me gane que un comentario bien colocado. En su punto y chico, con el de Cuentos chinos lo has clavado”. Y es que, el concursante al escuchar que tenía una buena relación con su madre, había lanzado una indirecta refiriéndose a cuando intentaron ficharla para el programa y ella aceptó para negarse al día siguiente.

Todo ocurrió en pocas horas, cuando Jorge Javier invitaba a Bárbara a Cuentos chinos (el formato que acabó cancelado por Telecinco) para anunciarla como nueva colaboradora, pero al no estar en sintonía con temas como el lenguaje inclusivo o el caso Rubiales, hubo momentos de tensión entre los dos en directo que hicieron que ella acabara rechazando su nuevo puesto.

Así, la “buena relación” de la que hablaba el presentador quizá no fuera tanto tras ese cambio repentino, según el hijo de esta.