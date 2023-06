Bosco gana 'Supervivientes 2023' tras confirmar con un beso su inesperado romance con Adara

Supervivientes 2023 ya tiene a su flamante ganador: Bosco Martínez-Bordiú. El joven vivió una noche gloriosa, tras salvarse de dos elminaciones, convertirse en el concursante revelación del reality y confirmar su romance inesperado con Adara.

Las palabras de Sobera a Jorge Javier ante su ausencia en la final de 'Supervivientes': "De parte de tu equipo y de Mediaset"

Todo ello, levantando al público en cada una de sus intervenciones, desprendiendo alegría a borbotones y hasta haciendo brillar los ojos de su compañera al darle un beso en los labios, para responder a la pregunta de si había “algo más que amistad” entre ellos.

En una entrega que arrancó con unas palabras emotivas de Carlos Sobera a Jorge Javier Vázquez. Siguió con la primera eliminación de Asraf Beno y la segunda de Jonan Wiergo. Para acabar con Bosco alzando el premio de los 200.000 euros por exprimir la edición más extrema del reality de aventuras.

Los kilos perdidos por los concursantes y la explicación de Adara

Durante la noche también desvelaron los kilos que perdieron los concursantes tras los tres meses y medio de aventura. Asraf fue el que más kilos se dejó en la playa con hasta 21,6 kilos, Jonan le siguió con 12,1 kilos menos y Bosco, en tercer lugar, con 10,7.

Mientras Adara se sorprendía al ver que solo se había dejado 3 kilos en la experiencia. Algo que Sobera aclaró: “La concursante llegó a perder hasta 6,3 pero con la mesa de las tentaciones los recuperó”.

Asraf, a las puertas de la final: “Me habría gustado que esto fuera eterno”

La noche arrancó con un porcentaje muy ajustado entre Asraf y Bosco, los penúltimos nominados de la edición. Sobera mostró los porcentajes ciegos 48,3% contra 51,7%.

Minutos más tarde, el presentador desvelaba la decisión del público que sorprendería a muchos: “Los espectadores de Supervivientes han decidido que el concursante salvado sea Bosco”. En plató se abrazaba su tía con Katerina, mientras Isa Pantoja quedaba destrozada. El sobrino de Pocholo lo celebraba con gestos de triunfo y besos a cámara, mientras el eliminado abrazaba a Madrueño.

Ante las lágrimas de Asraf, Sobera le dedicaba unas emotivas palabras: “He estado contigo desde el principo del programa, te he seguido cada día y te has ganado todo mi respeto porque has sido un superviviente nato, muy generoso, merecías el premio absoluto, desde el corazón”.

Un mensaje al que también se unía la presentadora: “Siempre serás el rey del fuego”. Y la novia hacía su propia reflexión desde el plató: “Él entró sin nada y sale de aquí con mucha gente que le apoya, así que estoy contenta por esa parte”.

Al entrar a plató, abrazo a Isa en un bonito reencuentro y no podía reprimir las lágrimas al ver el vídeo resumen de su paso por el reality: “Estoy flipando”, decía agradeciendo el gesto. “La parte más difícil ha sido no estar tan acompañado en esta aventura. Me he sentido solo en muchas ocasiones. Pero he ido a sobrevivir, con mucha ilusión. Ahora eliminándome el cuarto me ha dado pena porque esto se acaba, porque me habría gustado que esto fuera eterno”, confesaba emocionado.

Preguntado por la eterna afirmación de sus compañeros, sobre si tenía dos caras: “Nunca he hecho cosas diferentes delante y detrás de cámara. Todos lo saben. Quienes decían eso no molan porque desprestigiaban mi concurso”.

Jonan, tercer finalista: “Nunca me esperé llegar hasta aquí”

Tras la expulsión de Asraf, los otros tres finalistas participaron en un reto en el que tuvieron que construir una escalera que les llevara a encender las dos antorchas de la victoria. La primera en lograrlo fue la azafata y muy de cerca le siguió Jonan. Por lo que Bosco se convirtió en el primer nominado de la noche.

Seguidamente, los dos amigos se sometieron a la prueba de apnea. Se sumergieron en el agua, con frío, y Jonan salió a los 49 segundos. Por lo que la joven ganaba por segunda vez, la prueba decisiva: “¡Qué fuerte! Estoy flipando, se lo quiero dedicar a las personas que me han apoyado en este camino”.

El programa abrió el televoto entre Bosco y Jonan para que el público votara cuál de los dos quería que llegara a la final junto a Adara. Tras varios minutos, el presentador volvió a sentenciar: “Los espectadores han decidido que debe llegar a la final Bosco”. Por lo que Jonan era el eliminado, que lamentaba la decisión abrazado a su mejor amiga, mientras el salvado no dejaba se dar brincos.

“Estoy súper contento, nunca me esperé llegar hasta aquí. Ha sido increíble”, decía Jonan con una sonrisa.

El inesperado beso de confirmación entre Bosco y Adara

Al marcharse Jonan, los dos finalistas se abrazaban con complicidad. Por lo que Sobera preguntó si “había algo más” entre ellos, a lo que Bosco respondió con un beso en los labios a Adara: “El premio es muy gordo pero yo ya me llevo el mío”, decía él.

El presentador conectaba a solas con la finalista y le preguntaba cómo había surgido el romance: “Es súper respetuoso, cariñoso y buen chico. Es todo un caballero y ha estado pico y pala. Estoy ilusionada. Nunca me fijé en Bosco hasta que en las últimas noches en playa vi que se estaba poniendo guapo”, respondió.

Al entrar a plató, Sobera les hizo una serie de cuestiones que volvió a evidenciar la química entre ellos. Los dos se señalaron como los concursantes “más ardientes”, y sus risas eran constantes. Aunque a Asraf no le sentó tan bien escuchar que Adara decía que había sido el “más pesado”. Reaccionó saliendo de plató y entrando segundos más tarde.

Para acabar con la decisión final del público. Sobera situó a ambos concursantes a sus dos lados, pidió que entrara Madrueño con el cheque, y levantó el brazo del ganador: “¡Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que el ganador de esta magnífica edición y del premio de 200.000 euros sea Bosco!”.