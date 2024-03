Acaba 'La isla de las tentaciones 7': la edición menos vista mejora en cuota y vuelve a ser vital para la actual Telecinco

La isla de las tentaciones 7 llega a su fin. El reality de Telecinco cierra este miércoles (22:50 horas) su presente edición con el tradicional reencuentro de las parejas, que esta vez se ha grabado ocho (y no seis) meses después de los acontecimientos ocurridos en República Dominicana. Será la despedida de las siete parejas y las diferentes tentaciones que han protagonizado esta temporada, las cuales han amenizado las noches de los miércoles (y alguna de los martes) con sus aventuras y desventuras en Villa Playa, Villa Montaña y las sufridas hogueras junto a Sandra Barneda.

Este año tampoco han faltado sonrisas, lágrimas, infidelidades, hogueras de confrontación y todos esos elementos que llevan conquistando al público desde la primera temporada. Pero a medida que han ido pasando las ediciones, La isla de las tentaciones ha ido perdiendo fuerza en audiencias, pues no es ajena al descenso en el consumo la televisión lineal. Para muestra, un dato: la presente edición es la que promedia menos espectadores. Ahora bien, esto no habla necesariamente mal de su rendimiento. Todo depende del punto de vista que elijamos para valorarlo. Lo vemos a continuación.

'LIDLT 7' dentro del contexto del reality

Si valoramos las cifras de audiencia de La isla de las tentaciones 7 dentro del contexto histórico del reality, el balance no es nada positivo. Como decíamos antes, la séptima edición va a llegar a su desenlace siendo la menos vista de todas en número de espectadores (1.275.000). Es algo que se veía venir desde el principio, pues la trayectoria general del programa ya era descendente y el estreno de esta edición no hizo sino alargarla. El dato de su primera entrega (13.9% de cuota y 1.115.000 espectadores el martes 9 de enero) se convirtió, de hecho, en el peor estreno de la historia de LIDLT.

Audiencia de los estrenos de edición de 'La isla de las tentaciones':

Primera edición (9/1/2020): 23.2% y 2.978.000 (Telecinco + Cuatro)

Segunda edición (23/9/2020): 19.8% y 2.397.000

Tercera edición (21/1/2021): 25.2% y 3.012.000

Cuarta edición (10/11/2021): 16.9% y 1.930.000 (comenzó a las 22h)

Quinta edición (21/9/2022): 20.5% y 1.613.000

Sexta edición (23/1/2023): 14.3% y 1.583.000 (comenzó a las 22h)

Séptima edición (9/1/2023): 13.9% y 1.115.000

Pero si algo ha demostrado cada edición de La isla de las tentaciones es que, a diferencia de la mayoría de ofertas de prime time, su rendimiento no tiene por qué ir de más a menos ni ser el dato de su estreno el más competitivo. De hecho, cada temporada ha sufrido altos y bajos hasta llegar a su momento cumbre: las hogueras finales, que casi siempre se han traducido en algún tipo de récord para la edición de turno.

La séptima no ha sido una excepción en este sentido (máximo en cuota y televidentes), aunque su desenlace en República Dominicana ha reunido a menos público (1.482.000) que cualquiera de las seis ediciones anteriores. Eso sí, su cuota (17.8%) supera a las de las temporadas 4 (16.9%), 5 (13.4% con las últimas citas y la hoguera de Tania y Samuel; 14.8% con el resto de hogueras) y 6 (14.9%), que son las únicas hogueras finales hasta la fecha que Telecinco ha emitido a las 22:00 horas y no a partir de las 22:50, lo cual explica sus bajos números de share en comparación al resto.

Audiencias de las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones':

1ª edición (11/2/2020): 30% y 3.618.000 (emitidas en Cuatro)

2ª edición (18/10/2020): 25.2% y 3.419.000

3ª edición (24/3/2021): 25.7% y 3.024.000

4ª edición (12/01/2022): 16.9% y 2.205.000 (comenzó a las 22h)

5ª edición (15-22/12/2022): 13.4% y 1.487.000 / 14.8% y 1.632.000 (comenzó a las 22h)

6ª edición (17/4/2023): 14.9% y 1.688.000 (comenzó a las 22h)

7ª edición (13/3/2024): 17.8% y 1.482.000

Este último detalle también explica por qué LIDLT7 ha promediado más cuota (15.4%) que la quinta (14.1%) y la sexta (13.6%) edición, y se ha quedado muy cerca de la cuarta, aun teniendo una cifra de espectadores muy inferior a todas ellas. Al emitirse a las 22h y no a las 22:50h, las entregas de estas tres temporadas tuvieron que competir durante su primera contra El Hormiguero, con el lastre que eso supuso para ellas. Además, al terminar una hora antes que el resto de ediciones ocuparon menos espacio en la madrugada, franja clave para que cualquier oferta de prime time infle sus cuotas.

Audiencias medias de cada edición de 'La isla de las tentaciones':

La isla de las tentaciones 1 (2020 - 11 entregas): 24.1% y 3.026.000

La isla de las tentaciones 2 (2020 - 9 entregas): 22.5% y 2.875.000

La isla de las tentaciones 3 (2021 - 12 entregas): 26.3% y 3.114.000

La isla de las tentaciones 4 (2021-2022 - 12 entregas): 15.8% y 1.973.000 (comenzaba a las 22h)

La isla de las tentaciones 5 (2022 - 17 entregas): 14.1% y 1.508.000 (comenzó a las 22h a partir de la sexta entrega)

La isla de las tentaciones 6 (2023 - 14 entregas): 13.6% y 1.575.000 (comenzaba a las 22h)

La isla de las tentaciones 7 (2024 - 12 entregas): 15.4% y 1.275.000 (a falta de una entrega)

De vuelta a la séptima edición, cabe decir que sus tres programas más vistos coinciden con tres de las imágenes más impactantes de la temporada: la hoguera de confrontación de Andrea y Álvaro (17.7% y 1.401.000), la hoguera en la que Álex descubrió la infidelidad de Marieta (17.2% y 1.466.000) y las hogueras finales (17.8% y 1.482.000).

Audiencias de 'La isla de las tentaciones 7':

Programa 1 (martes 9 de enero): 13.9% y 1.115.000

Programa 2 (miércoles 10 de enero): 14.1% y 1.127.000

Programa 3 (miércoles 17 de enero): 17.7% y 1.401.000

Programa 4 (miércoles 24 de enero): 11.6% y 1.120.000

Programa 5 (miércoles 31 de enero): 17.2% y 1.466.000

Programa 6 (miércoles 7 de febrero): 14.3% y 1.297.000

Programa 7 (miércoles 14 de febrero): 15.8% y 1.251.000

Programa 8 (miércoles 21 de febrero): 16.1% y 1.262.000

Programa 9 (miércoles 28 de febrero): 16.5% y 1.247.000

Programa 10 (martes 5 de marzo): 15.1% y 1.273.000

Programa 11 (miércoles 6 de marzo): 15.4% y 1.256.000

Programa 12 (miércoles 13 de marzo): 17.8% y 1.482.000

MEDIA: 15.4% y 1.275.000

Por tanto, La isla de las tentaciones sigue generando momentos que despuntan en audiencias. El problema es que cada vez lo tiene más difícil para sorprender al fan. Y eso que lo intenta, pues este año hemos tenido dos abandonos (Alba y Rober; Andrea y Álvaro) y dos entradas (Álex y Marieta, Adrián y Mariona) en apenas tres entregas, un doble estreno (martes 9 y miércoles 10 de enero) para tratar de enganchar a los fans desde la primera semana, y giros en la mecánica como la hoguera congelada, la hoguera de hogueras, el cara a cara con el soltero vetado o la nueva luz de la tentación.

Pero por muchos cambios que introduzca, el programa es, en esencia, el mismo que en su primera edición. Y aquí juega en su contra que sea un programa con anónimos (al menos, la mayoría de sus protagonistas). Supervivientes, Tu cara me suena o MasterChef Celebrity, por citar tres grandes formatos, no necesitan cambiar mucho de una edición a otra (aunque los tres también han vivido tiempos mejores) porque no interesa tanto lo que pasa como a quién le pasa. La celebrity va por delante de la mecánica, mientras que en las Tentaciones ocurre justo lo contrario.

De ahí esa necesidad constante de reinventarse que, después de siete ediciones, cada vez es más complicada de satisfacer. Sobre todo cuando estas siete ediciones se han emitido en apenas cuatro años con un spin-off de por medio (La última tentación, 2021). Una sobreexplotación que, como ya analizamos otros años, ha jugado en contra del reality.

Calendario de emisión de cada edición de 'La isla de las tentaciones':

1ª edición: del 9 de enero de 2020 al 13 de febrero de 2020

2ª edición: del 23 de septiembre de 2020 al 21 de octubre de 2020

3ª edición: del 21 de enero de 2021 al 25 de marzo de 2021

La última tentación: del 15 de septiembre de 2021 al 3 de noviembre de 2021

4ª edición: del 10 de noviembre de 2021 al 18 de enero de 2022

5ª edición: del 21 de septiembre de 2022 al 28 de diciembre de 2022

6ª edición: del 23 de enero de 2023 al 24 de abril de 2023

7ª edición: del 9 de enero de 2024 al 20 de marzo de 2024

'LIDLT 7' dentro del contexto de Telecinco

Y pese a todo, La isla de las tentaciones 7 ha sido un éxito dentro de la actual Telecinco y de la televisión lineal de 2024. El reality ha liderado frecuentemente su franja de emisión y solo ha sufrido en audiencias cuando le ha tocado enfrentarse a partidos de fútbol como la prórroga del Athletic-Barça (dejó al programa en mínimo de cuota, 11.6%) o el Atleti-Athletic (hizo que bajara casi 3 puntos respecto a la semana anterior). Sin embargo, en una noche 'normal', siempre se ha llevado la victoria.

Esto último es algo que casi ninguna oferta del prime time de Telecinco ha podido decir durante este curso. De hecho, LIDLT7 se marcha habiendo dominado su noche de emisión y habiendo superado, semana sí y semana también, la barrera del millón de espectadores a partir de las 23h. Algo que ni GH VIP 8 ni GH Dúo 2 lograron durante la mayor parte de sus respectivas ediciones, a las que también gana en cuota. Además, su séptima edición supera en 4.5 puntos la media que ha anotado Telecinco sumando los 12 días en los que ha emitido el reality (15.4% vs 10.9%).

Además, en una nota de prensa previa a su despedida, Mediaset celebra y presume de sus buenos datos en diferido. El grupo asegura que la séptima edición del reality copa con sus 12 emisiones las 12 primeras posiciones del ranking de lo más visto en diferido del año con una media de 508.000 espectadores y con cifras que oscilan entre los 560.000 de la más consumida y los 458.000 de la que ocupa el puesto número 12.

Es decir, que el canal de Mediaset puede ver La isla de las tentaciones de dos formas opuestas: como ese programa alejado de sus mejores días que va en contra de la televisión 'blanca' y 'familiar' que supuestamente quiere construir; o como uno de los pocos formatos que hoy por hoy, y pese a lo dicho anteriormente, sube el nivel de su prime time con cifras competitivas, y además le aporta una importante masa de público en diferido.

No es una cuestión menor, pues ahora mismo, poco o nada se sabe de una hipotética octava edición salvo que, de grabarse, sería más tarde de lo habitual. Porque si todo va según lo previsto, Sandra Barneda estará ocupada hasta junio presentando Supervivientes: Conexión Honduras. Y la productora del formato, Cuarzo (Banijay Iberia), que desde este año también es la productora de Supervivientes, estará centrada en el reality aventurero hasta bien entrado el verano, ya que enlazará la edición de 2024 con la edición All Stars avanzada por verTele. Después, ya tendría tiempo para más Tentaciones.