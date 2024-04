Carlos Franganillo hace balance de sus primeros meses en Telecinco y desvela la petición que hizo tras su fichaje

Carlos Franganillo ha hecho balance de sus primeros meses al frente de Informativos Telecinco 21h, donde debutó a mediados de enero procedente del Telediario 2.

El ovetense asegura en The Objective que ha vivido “semanas y meses muy muy intensos” desde que cambió TVE por Mediaset, pues se está enfrentando “a unas expectativas muy altas, y eso es una presión enorme”. Aun así, afirma que “la sensación es muy buena”, pero que “hasta que uno no se siente cómodo no es capaz de desplegar todo su potencial”. De ahí que crea que su equipo y él necesitan “todavía un poco más para seguir engrasando” la maquinaria.

El presentador también reconoce que sigue a la competencia “para ver qué hacen mejor o qué crees que tú has sido mejor”. Menos atención presta a los datos de audiencia, pues dice que sigue “sin entenderlas del todo” después de tantos años. Eso tiene, tiene claro que “el tiempo siempre es algo que genera muchísima atención” entre los espectadores, al igual que “sucesos que están ocurriendo en el momento y que afectan gravemente”, como el del incendio de Valencia, que pone como ejemplo.

De hecho, Franganillo considera que el “valor” de un informativo es “la actualidad y la información en vivo” y que, “si está bien hecho”, también tiene un valor adicional, que “es el del prestigio para una cadena”. “Algo intangible, pero cada vez más valioso” que, a juicio de muchos espectadores, él mismo consiguió en La 1, su antigua casa, esa que tanto le costó dejar atrás.

Preguntado sobre si dejar TVE fue su mayor 'ruptura amorosa', el asturiano reconoce que sí: “Pues seguro, y lo digo con muchísimo cariño a la casa y a la gente que he conocido allí”. Eso sí, no le da importancia al hecho de no haberse podido despedir en plató, aunque lamenta que los tiempos no fuesen los que a él le hubieran gustado: “En el momento de la ruptura, pues sí, la verdad es que me vi bastante superado. Primero porque los tiempos no fueron los que yo hubiera querido. Aunque había podido avisar antes, pero luego todo se precipitó y eso siempre genera más dolor”.

“Pedí a Telecinco no tener que ir a comer con políticos”

Ahora ve desde la lejanía la situación de TVE, marcada por las enésimas luchas internas en las altas esferas y por el controvertido fichaje de David Broncano. En lo primero no quiere entrar, pero sí ve con buenos ojos al presentador de La Resistencia, al que define como “un tío muy ingenioso y muy rápido” que ha sabido construir “un sello muy definido” junto a su equipo, algo cree que “es bueno en televisión”.

Franganillo, mientras tanto, sigue a lo suyo, abarcando más terreno que el que ocupaba en el Telediario 2: “Tengo un papel mucho más activo en la edición y otro papel también de las relaciones públicas, de reuniones constantes, de conocer a gente de dentro y de fuera del medio de comunicación, tener un papel con la redacción muy cercano”.

Para lo que no tiene espacio, ni ganas, es para comer con políticos. Dice que ninguno se lo ha propuesto, pero que en caso de hacerlo, rechazaría la invitación. Al fin y al cabo, fue una de las peticiones que hizo nada más fichar por Mediaset: “Cuando llegué a Telecinco, una de las cosas que le pedí a Paco Moreno, que es un jefe excelente, con el que me llevo muy bien, fue precisamente no tener que ir a comer con políticos”.