Las 14 series de la semana cuentan 'El caso Asunta', recetan el final de 'The Good Doctor' y reciben a las 'Beguinas'

Termina abril, y la televisión vuelve a intensificar el ritmo de sus estrenos de series. Entre el lunes 22 y el domingo 28 se lanzan un total de 14 títulos, casi el doble de los que teníamos en cartera hace una semana.

Para empezar, hemos de dar la bienvenida a dos ficciones patrias en estos últimos compases del mes. Ambas están destinadas a marcar la producción nacional de sus respectivas casas. Por un lado, El caso Asunta, la dramatización a cargo de Bambú Producciones para Netflix del triste caso del asesinato de Asunta Basterra en 2013 por el que fueron condenados sus dos padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto. De estos personajes se encargan Tristán Ulloa y Candela Peña, máxima protagonista de la campaña promocional.

En otro registro tenemos Beguinas, uno de los títulos más ambiciosos de Atresmedia para 2024, que como de costumbre se verá primero en su plataforma Atresplayer: Amaia Aberasturi y Yon González son los protagonistas de este drama que se inspira en los beguinatos, comunidades de mujeres que defendieron una forma de vida alternativa a la Iglesia en el Siglo XVI.

Estas dos series comienzan, y otra acaba. Nos referimos a The Good Doctor, que pasa consulta por última vez con su séptima temporada, directa a AXN. Freddie Highmore y Richard Schiff son los únicos supervivientes del reparto original en esta última tanda, ya que Hill Harper dijo adiós a la ficción para centrarse en su carrera política.

Además, la semana trae consigo Elsbeth, la tercera serie del universo The Good Wife, que al igual que esta y que la posterior The Good Fight se verá a través de Movistar Plus+ en España, y que ya ha sido renovada en Estados Unidos; y Apples Never Fall, psicodrama destinado a sacar a los que se quedaron con ganas de más intrigas de suburbio en la senda de Big Little Lies. Todo esto y más, bajo estas líneas.

'The Jinx: Vida y muertes de Robert Durst' T2 (22 de abril, HBO Max)

Así es la docuserie: Al final de la serie original, The Jinx, los espectadores de todo el mundo se quedaron atónitos al oír a Robert Durst pronunciar las palabras “Los maté a todos, por supuesto”. Horas antes, según las pruebas descubiertas por los realizadores, Durst había sido detenido en el vestíbulo de un hotel de Nueva Orleans. Los realizadores continuaron su investigación durante los ocho años siguientes, descubriendo material oculto, llamadas de Durst a la cárcel y entrevistas con personas que nunca antes habían dado la cara.

'McDonalds & Dodds' T4 (22 de abril, Cosmo)

Así es la serie: En esta cuarta temporada, McDonald y Dodds investigarán la muerte de una mujer desaparecida hace más de 35 años, un asesinato sin testigos en uno de los autobuses más concurridos de la ciudad y una ola de crímenes perpetrados en varias bodas. ¿Serán McDonald y Dodds capaces de resolver estos misterios?

'Elsbeth' (23 de abril, Movistar Plus+)

Así es la serie: Tras su exitosa carrera legal en Chicago, Elsbeth Tascioni, una abogada astuta pero poco convencional, utilizará su singular punto de vista para hacer observaciones únicas y acorralar a brillantes criminales junto a la policía de Nueva York. Asumirá así un nuevo rol de investigadora que la llevará a competir con el carismático y venerado capitán C.W. Wagner. Junto a Elsbeth trabajará Kaya Blanke, una estoica oficial de policía que rápidamente desarrollará un aprecio por las maneras perspicaces e inusuales de la abogada.

'Apples Never Fall' (23 de abril, SkyShowtime)

Así es la serie: Los Delaney conforman una familia aparentemente perfecta. Los exentrenadores de tenis Stan y Joy han vendido su exitosa academia de tenis y están listos para dejar atrás sus trabajos como entrenadores y comenzar los que deberían ser los años dorados de su vida. Mientras esperan aprovechar la jubilación para pasar más tiempo con sus cuatro hijos. Sin embargo, todo cambia cuando una joven herida llama a la puerta de Joy y Stan, devolviendo al matrimonio la emoción que habían perdido. Cuando un día, de repente, Joy desaparece, sus hijos deben replantearse el matrimonio aparentemente perfecto de sus padres y los secretos más oscuros de la familia empiezan a salir a la luz.

'The Good Doctor' T7 y Final (23 de abril, AXN)

Así es la serie: Shaun y Lea tratan de amoldarse a las obligaciones de la paternidad y a su impacto en la vida laboral y en las necesidades de rutina del doctor en esta temporada final.

'Mamíferos' (23 de abril, Movistar Plus+)

Así es la docuserie: Los mamíferos son un grupo de animales que engloba seres muy diversos, pero ¿cómo han logrado ser las criaturas más exitosas del planeta? Esta serie documental de BBC Earth de seis episodios descubre los secretos de su éxito: su gran evolución, su increíble adaptabilidad al medio, su inteligencia incomparable y su sociabilidad única. Esta producción también nos habla de los desafíos a los que se enfrentan los mamíferos en un mundo que cambia rápidamente y cómo se esfuerzan por superarlos.

'Theodosia' (24 de abril, Enfamilia)

Así es la serie: En el Londres de 1906, Theodosia 'Theo' Throckmorton, de catorce años, reúne un equipo ecléctico que incluye a su hermano menor Henry, junto con sus amigos Will y la princesa egipcia Safiya, para luchar contra una poderosa sociedad secreta empeñada en destruir el mundo con la oscuridad del antiguo Egipto.

'El premio de tu vida' T2 (24 de abril, Apple TV+)

Así es la serie: Basada en la novela de M.O. Walsh, la segunda temporada sigue a los residentes de Deerfield mientras la máquina Morpho los prepara para la misteriosa “próxima fase”. Todos ellos tienen visiones, se forman inesperadas relaciones y surgen nuevas preguntas. Dusty y Cass deciden separarse un tiempo, mientras que Trina y Jacob se quitan sus antiguas etiquetas. Giorgio e Izzy hallan el romance, y Hana y el padre Reuben intentan descubrir el verdadero objetivo de la máquina. Una vez más, el pequeño pueblo se cuestiona lo que creían saber sobre sus vidas, relaciones, su potencial y sobre la propia Morpho.

'Them' T2 (25 de abril, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Them, subtitulada The Scare en su temporada 2, volverá a estar ambientada en Los Ángeles, pero la primera entrega, Covenant, tenía lugar en Compton hacia 1952, ahora se traslada el marco temporal a 1991. La historia se centra en la detective de homicidios de la policía de Los Ángeles Dawn Reeve, a quien se le asigna un nuevo caso: el espantoso asesinato de una madre de acogida que ha dejado conmocionados incluso a los detectives más curtidos. En una época tumultuosa en Los Ángeles, con una ciudad al borde del caos, Dawn está decidida a detener al asesino. Pero a medida que se acerca a la verdad, algo siniestro y malévolo se apodera de ella y de su familia...

'Velma' T2 (25 de abril, HBO Max)

Así es la serie: Esta serie animada cuenta los orígenes de Velma Dinkley, la inteligente y gran olvidada integrante de Misterios S. A. de Scooby-Doo.

'Los detectives muertos' (25 de abril, Netflix)

Así es la serie: Edwin y Charles son amigos inseparables, fantasmas y... los mejores detectives del mundo de los mortales. Harán cualquier cosa para estar juntos, incluso escapar de brujas malvadas, del infierno y de la mismísima Muerte. Con la ayuda de una clarividente llamada Crystal y de su amigo Niko, serán capaces de resolver algunos de los casos paranormales más desconcertantes del reino mortal.

'El caso Asunta' (26 de abril, Netflix)

Así es la serie: El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?

'We're Here' T4 (27 de abril, HBO Max)

Así es la docuserie: La cuarta temporada sigue a las drag queens Sasha Velour, Priyanka, Jaida Essence Hall y Latrice Royale mientras continúan con la misión del programa de difundir el amor y la conexión a través del arte del drag por las pequeñas ciudades de Estados Unidos. En esta temporada, las reinas trabajan con participantes de Murfreesboro (Tennessee) y Tulsa (Oklahoma), así como de pueblos de los alrededores, y analizan en profundidad la reciente legislación anti-LGBTQ+ y el efecto que ha tenido en la comunidad.

'Beguinas' (28 de abril, Atresplayer)

Así es la serie: Segovia, 1559. Lucía de Avellaneda celebra su fiesta de compromiso con el Marqués de Peñarrosa, un noble elegido por su hermano. Este matrimonio promete reforzar el status financiero y social de la familia, pero, en medio del festejo, la prometida recibe una misiva inesperada de una mujer que asegura ser su madre y que la reclama en su lecho de muerte. Lucía se presenta en el beguinato, donde su madre la ha citado. En este lugar convive con otras mujeres de manera independiente y al margen de la Iglesia. La joven se abre a un mundo nuevo que le hará cuestionarse todo lo que había conocido hasta el momento. Y, además, conocerá el amor a través de una pasión pura e irrefrenable, pero prohibida. Lo arriesgará todo por Telmo, un hombre judío que debe ocultar sus creencias y su pasado.