Un fallo inédito en 'La Voz Kids' impidió que los coaches se girasen ante una concursante: “¿Qué ha pasado?”

La pequeña Carmen, de 11 años, se subió al escenario de La Voz Kids este sábado con la misma ilusión que el resto de concursantes. Quería, como es lógico, que los coaches del programa, que están de espaldas al escenario durante las Audiciones a ciegas, pulsaran el famoso botón rojo como signo de aprobación, pero algo salió mal durante la actuación.

No fue culpa suya, ni mucho menos. Ella lo hizo tan bien que Melendi no tardó en apretar el pulsador, sin embargo, su sillón rojo no se giró. Sorprendido, el artista lo golpeó unas cuantas veces más... sin éxito.

A Rosario Flores le ocurrió exactamente igual. “Ay, ¿qué ha pasado?”, preguntaron los familiares de Carmen, que presenciaban la actuación desde el backstage. “Ha habido un fallo”, reaccionó la presentadora Eva González, que estaba con ellos.

El problema se solucionó cuando David Bisbal apretó su botón, provocando que los tres sillones se giraran a la vez. Lola Índigo fue la última en hacerlo.

Carmen hizo 'pleno de coaches' y estos, al acabar la canción, quisieron explicarle por qué habían tardado en girarse. “Han pasado varias cosas durante la actuación, como que el botón no funcionaba, pero nada ha impedido que los cuatro nos diésemos la vuelta”, confesó Bisbal ante la nueva concursante, que finalmente eligió incorporarse al equipo de Lola Índigo.