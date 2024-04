Sofía Cristo pide desvincularse de Ángel Cristo en 'Supervivientes': “No quiero saber nada del concurso de mi hermano”

Mientras espera la visita de su pareja Ana en Supervivientes 2024, los frentes familiares de Ángel Cristo en España parecen cerrarse. Al menos esa es la voluntad de su hermana Sofía Cristo, que ha solicitado a los medios “desvincularse de absolutamente todo” lo que tenga que ver con él y ha afirmado que no está pendiente de sus aventuras en Honduras.

“No quiero saber absolutamente nada del concurso de mi hermano, ni nada. Le deseo lo mejor a él, que le vaya muy bien en la vida, pero por favor dejar de preguntarme por mi hermano”, ha declarado la DJ a Europa Press al ser preguntada por su opinión acerca del paso de Ángel Cristo Jr por el reality de Telecinco.

Además, la hija de Bárbara Rey se ha mostrado comprensiva con la postura de su madre: “Entiendo que mi madre le apoye. Yo también le deseo lo mejor porque es mi hermano y le quiero, obviamente. No tengo nada que ver, estoy haciendo mi vida y centrada en mi trabajo y en la gente que me quiere bien”. Actualmente, Sofía concursa en el talent de baile de TVE, Baila como puedas, en sustitución de la lesionada Lydia Lozano.

Por último, y frente a la postura de Ángel, Sofía Cristo ha declarado que no aboga por un acercamiento inminente con su familiar: “No me relacionéis más ya con mi hermano, no tengo nada que ver con él. No nos parecemos en nada, no sé si va a haber una reconciliación. A lo mejor con los años la hay, pero ahora mismo no la va a haber”.

Recordemos que semanas antes de confirmar su participación en Supervivientes 2024, Ángel Cristo saltó a la actualidad por sus entrevistas en ¡De Viernes! hablando sobre su madre y su hermana, y desenterrando conflictos del pasado.