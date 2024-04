Olly Alexander, actor y estrella de Eurovisión: “Siento presión, la gente espera que haga algo impresionante”

Si hay un nombre que sobresale en el cartel de Eurovisión 2024 es el de Olly Alexander, líder de Years&Years y actor de series como It's a Sin (HBO), que ha dado la sorpresa al lanzarse al ruedo eurovisivo con el firme propósito de volver a meter a Reino Unido en la pelea por el Micrófono de Cristal tras otro año a la cola de la clasificación.

Artista multidisciplinar, y eurofan confeso, asume este reto como “una gran responsabilidad, pero también algo emocionante”, y desvela que tras plantearse participar en el festival hace unos años, ha sido este cuando él mismo tomó la iniciativa de presentar sus nuevas canciones a la BBC para convencerles de que tenía que hacer las maletas rumbo a Malmö.

“Siento la presión. La gente espera que haga algo impresionante, pero pienso que es divertido”, declara en una entrevista concedida a verTele durante su visita a Madrid por la PrePartyES 2024 de Eurovisión-Spain. Una cita en la que pudo interpretar por primera vez su tema Dizzy ante el público eurovisivo y testar si realmente se encuentra entre los favoritos para luchar por la victoria en el certamen.

Cuestionado sobre los malos resultados de Reino Unido en la historia reciente de Eurovisión, alterados por el segundo puesto de Sam Ryder en 2022, Olly Alexander considera que “no hay una fórmula mágica que te haga quedar bien, pero sí o sí tienes que hacer algo que sea memorable”. Y además, reflexiona sobre la visión que se tiene en su país sobre un certamen que él mismo ve como “un reto único” en este punto de su carrera: “Especialmente en estos últimos años, veo que hay menos negatividad alrededor del puesto que se obtenga en el festival porque a la gente simplemente le encanta”.

Sobre la controvertida participación de Israel, ante la que él mismo se pronunció semanas atrás en un comunicado conjunto mientras recibe presiones de la prensa y la sociedad británicas, explica: “Creemos en la paz, y pensamos que es muy importante que utilicemos la plataforma que tenemos para que nuestra voz se escuche”.

Por último, el artista opina sobre Nebulossa, por quien se siente “hechizado”, y su actuación de Zorra, de la que destaca que es “muy divertida” y que le encantan “los dos bailarines con corsé”.

¿Cómo te sientes al representar a Reino Unido en Eurovisión 2024?

¡Dios mío! Siento que es una gran responsabilidad, pero también es emocionante. Amo Eurovisión desde que era pequeño y todavía no puedo creer que vaya a representar a Reino Unido este año y pueda formar parte de esta comunidad tan especial. Estoy emocionado.

Dices que sigues el festival desde que eras un niño. ¿Cuál es tu primer recuerdo eurovisivo?

Creo que mi primer recuerdo es Gina G, en Eurovisión 1996. Representó a Reino Unido con Just A Little Bit, yo tenía seis o siete años y lo vi con mis padres. Habían invitado a un par de amigos para verlo y recuerdo estar pasándomelo muy bien.

¿Cuándo decidiste que querías ir a Eurovisión? ¿Te lo habías planteado en algún otro momento en el pasado? ¿Por qué este año?

Me lo planteé hace tres o cuatro años, pero no tenía la canción adecuada y no era el momento. El año pasado, cuando trabajaba en mi nuevo álbum haciendo nueva música, pensé que sería increíble que una de esas canciones pudiese ir a Eurovisión. Por ello contacté con la BBC y les dije: 'Quiero ir a Eurovisión, ¿qué pensáis?'.

¿Fuiste tú quien planteó la opción a la BBC? ¿Cómo fue el proceso?

Sí. Les envié unas cuantas canciones con las que me veía representando a Reino Unido en Eurovisión y les pregunté qué pensaban. Estuvimos intercambiando impresiones y me dijeron que les gustaba Dizzy, y así fue.

¿Cómo recuerdas el momento en que te confirmaron que Eurovisión era una realidad y que representarías a Reino Unido con Dizzy? ¿Cómo reaccionaste?

Lo recuerdo como un momento muy emocionante. Siento que es una oportunidad increíble para todo artista y canción. Me encanta mi tema, estoy muy orgulloso, y no puedo esperar a que tantísima gente me vea actuando en directo. Es una sensación increíble.

¿Qué feedback estás recibiendo del público europeo?

Los eurofans están muy interesados en saber cómo va a ser la actuación, algo que entiendo porque las puestas en escena siempre son importantes [en el festival]. Es emocionante ver todo este interés y están siendo muy amables conmigo, así que estoy enormemente agradecido.

Como dices, las puestas en escena juegan un papel muy importante en Eurovisión. ¿Qué puedes avanzar sobre tu actuación?

Realmente quiero sorprender al público, hacer algo inesperado. Estaré acompañado sobre el escenario por cuatro bailarines, habrá coreografía y también elementos que ayuden a transmitir lo que significa Dizzy.

Siendo un artista y actor con una trayectoria importante, tu actuación en Eurovisión es una de las más esperadas de la edición. ¿Sientes presión por ello, o te gusta tener todas las miradas encima?

Siento la presión, totalmente. Dios mío, la gente espera que haga algo impresionante [sobre el escenario], pero pienso que es divertido. Es un reto único en este punto de mi carrera, nunca había formado parte de un concurso antes, y es muy divertido hacer algo así. Es emocionante.

En España se tiene la creencia generalizada de que un mal resultado en Eurovisión puede ser negativo para la carrera del artista. ¿Cuál es la opinión popular en Reino Unido sobre el festival? ¿Qué piensas tú?

Creo que ha cambiado con los años. Que lideres la clasificación en Eurovisión no significa necesariamente que tu canción vaya a ser un éxito. Y por ejemplo, el tema de Mae Muller del año pasado fue muy exitoso en Reino Unido a pesar de que no consiguió el resultado esperado en Eurovisión. Especialmente en estos últimos años, veo que hay menos negatividad alrededor del puesto que se obtenga en el festival porque a la gente simplemente le encanta.

En 2022, Sam Ryder estuvo a punto de conseguir el Micrófono de Cristal, rompiendo con varios años de malos resultados para el país en Eurovisión. ¿Crees que puedes repetir un gran puesto en Malmö? ¿Sientes que estás entre los favoritos?

¡Lo voy a intentar! De lo que estoy seguro es que voy a dar lo máximo, que es lo que está en mis manos. Estoy muy emocionado por formar parte de esto, estoy totalmente enfocado en hacer la mejor actuación posible, algo de lo que esté orgulloso, y cruzar los dedos para que todo salga bien.

Más allá de ese segundo puesto, la historia reciente de Reino Unido en Eurovisión es similar a la de España, encadenando bajas puntuaciones. ¿Por qué piensas que es así? ¿Crees que es por la apuesta, o sientes que a tu país le resulta más complicado que a otros alcanzar el top 10?

Creo que es algo difícil de saber. No hay una fórmula mágica que te haga quedar bien en Eurovisión, pero sí o sí tienes que hacer algo que sea memorable. Quizás algunas propuestas no han abarcado completamente la esfera de Eurovisión, e igual por eso no han estado en el top. También tienes que llevar una buena canción que conecte con el público. Si tienes todo esto en cuenta, creo que puedes hacerlo bien.

¿Qué piensas sobre Nebulossa y su 'Zorra', la canción de España para Eurovisión 2024?

Me encanta, ¡me encanta! Me encantan los dos, y me encanta ella [Mery Bass], creo que es encantadora. Estoy como hechizado por ella. Creo que su actuación va a ser muy divertida. Habrá que ver qué es lo que hacen, pero me encantan los dos bailarines con corsé. Creo que está genial, ¡me encanta!

Algunos representantes eurovisivos habéis lanzado un comunicado conjunto pidiendo a Israel un alto al fuego y la paz en Gaza. Como artista que siempre ha demostrado su compromiso con la defensa de los derechos humanos, ¿te has sentido presionado para ser tú uno de los que diese un paso adelante? ¿Cómo has vivido estos meses?

Debemos reconocer que la posición en la que estamos es un privilegio porque tenemos una plataforma en la que hay mucha gente mirándonos, así que como artistas sentimos la importancia de pedir o apoyar un alto al fuego. Creemos en la paz, y pensamos que es muy importante que utilicemos la plataforma que tenemos para que nuestra voz se escuche.

¿Qué dirías a aquellos que piden un posicionamiento mayor por parte de los artistas respecto a la participación de Israel en Eurovisión 2024?

Entiendo a los que piden algo más por nuestra parte, pero creo que pedir la paz y un alto al fuego es algo positivo. Es difícil conseguir la paz, va a ser duro, pero nosotros caminamos juntos en la misma dirección. Entiendo las reacciones de la gente, y creo que los artistas tenemos el compromiso de lanzar este mensaje y estar juntos en esto.

¿Cómo te gustaría que el público de Eurovisión te recordase en el futuro?

Deseo que me recuerden como alguien que montó un gran espectáculo.

Más allá de lo musical, también tienes una importante trayectoria como actor. ¿Hay algún proyecto en marcha?

Ahora mismo no tengo ningún papel en marcha, pero me encantaría. En algún momento [lo retomaré]. Espero que, quizás después de Eurovisión y del lanzamiento de mi álbum, pueda estudiar algún proyecto nuevo de interpretación. Me encantaría.

¿Cuál sería tu proyecto soñado como actor?

Me encanta la ciencia ficción y el misterio. Me encantaría hacer algo como Twin Peaks.

¿Estás siguiendo alguna serie de televisión actualmente que recomendarías?

Recientemente he visto Mr. and Mrs. Smith, me ha gustado. También he visto Griselda de Sofía Vergara, que me encantó. Ella está increíble, ¡parece otra persona! Y también he estado viendo muchos realities.