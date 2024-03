'Supervivientes 2024' destierra a Rocío Madrid, que sufre la última estocada de Aurah, y anuncia a un nuevo concursante

Este jueves, Supervivientes 2024 cumplía 15 días desde que todos se lanzaran del helicóptero y mucho han cambiado las cosas desde entonces. La primera es que Zayra Gutiérrez tuvo que abandonar por motivos de salud, y Jorge Javier Vázquez anunció que el domingo desvelarían el nombre de su sustituto y el jueves se incorporaría.

Otro de los cambios es Lorena Morlote seguía conviviendo junto a Laura Matamoros y Kiko Jiménez como desterrada y desde hoy se les suma Rocío Madrid, que fue la expulsada de la noche. Los cuatro tendrán que convivir hasta el domingo cuando se celebrará una votación express que acabará echando de forma definitiva a una de las dos.

También se modificaron los equipos por falta de equilibrio entre ellos para las pruebas. Lo único que no ha cambiado, según comentó el presentador, es que desde que se iniciara la aventura Carmen Borrego no ha podido ir al baño: “Padece de estreñimiento social, diagnosticado por un médico, al estar rodeada no caga”, explicó el presentador. Así como tampoco quiso participar en la prueba de líder, pero eso por vértigo.

Cambio de equipos y nuevos nominados

Tras las quejas de los concursantes, Laura Madrueño anunciaba lo siguiente: “Hemos tomado una decisión sin precedentes, que puede cambiar el rumbo de todo, porque los equipos están descompensados y esta noche los cambiamos de forma justa, equitativa y equilibrada”.

De dos en dos, los perfiles parecidos, sacaron un palo con el color azul y el rojo, formando dos nuevos equipos compuestos de la forma siguiente:

Equipo rojo: Claudia, Torres, Aurah, Arantxa del Sol, Mario, Pedro Aguado, Arkano y Borrego.

Equipo azul: Gorka, Miri, Blanca, Rocío Madrid, Ángel, Javier Ungría y Kike Calleja.

Seguidamente hicieron la prueba de líder que alzó a Miri por un lado, tras estar colgada casi 9 minutos en un duelo con Gorka, y a Torres por el otro.

Al llegar las nominaciones un grupo nominó a Kike y su líder a Ángel, mientras que los otros nominaron a Aurah y el líder a Arantxa.

Rocío Madrid celebra su expulsión: “Esto es una bendición”

Ángel Cristo, Miri y Rocío Madrid eran los nominados de la noche y él fue el primero en salvarse. Al hacerlo, dejó una indirecta sobre Bárbara Rey que celebró hasta Jorge Javier.

Miri y Rocío eran quienes se jugaban la continuidad y el presentador desveló la duda: “El público ha decidido que debe salvarse de la expulsión Miri”. Algo que Rocío celebró: “Me da pena por un lado y por otro no porque es cierto que me he sentido bastante desubicada aquí, he estado bastante fastidiada a nivel personal, siento que he conocido más a un grupo que a otro pero lo suficiente para que se queden conmigo para siempre algunos”, aseguraba mientras Arkano lloraba.

Sin embargo, Aurah no quería ni despedirse de ella y se limitó a decir: “Besos y chao”. A lo que Rocío respondió: “Yo sí te deseo buena suerte y salgo con la cabeza bien alta. Yo lo estaba llevando regular así que esto es casi una bendición. Lo peor ha sido la convivencia con Aurah, porque me he visto jugando en un campo que soy inexperta, y sé que estoy aquí por ser patosa, y caer en sus provocaciones”.

Seguidamente Rocío llegaba a playa limbo donde la sorprendían sus nuevos compañeros. Ella ni se lo creía: “¡Qué fantasía!” exclamaba. Y se hacía a la idea de que debía aguantar hasta el próximo domingo, como mínimo.