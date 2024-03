'Supervivientes 2024' tiene primer desterrado, la decisión sobre Zayra, celos de Claudia por Miri y nuevos nominados

La segunda gala de Supervivientes 2024 empezó fuerte con la ceremonia de expulsión solo arrancar. Lorena Morlote era la primera en descubrir que seguía nominada, mientras Ángel Cristo y Arantxa del Sol se quedaban a la espera de ser salvados.

Seguidamente era el hijo de Bárbara Rey el que caía al agua, por lo que la presentadora salía de la lista negra. La expulsión solo quedaba entre Ángel y Lorena.

Finalmente, la audiencia votó que la expulsada fuera la peluquera de las estrellas, y que continuara en la aventura Ángel Cristo. Algo que derrumbó a Aurah Ruiz que no dejó de llorar y besar a Lorena.

Lorena, desterrada junto a Laura Matamoros y Kiko Jiménez

Lo que no se esperaba ni Lorena Morlote al ser expulsada, ni Laura Matamoros, ni Kiko Jiménez concursando en una playa secreta era que se encontrarían esa noche.

El “salseo” que explicó Jorge Javier era que la peluquera es íntima amiga de Makoke, que a su vez es íntima enemiga de Laura y ex de su padre, Kiko Matamoros. Por lo que el reencuentro prometía ser jugoso.

Al llegar Morlote a la playa se quedó asombrada, más aún al saber que tenía que convivir con sus dos nuevos compañeros. “Es la primera vez que veo a Laura”, confesó la nueva habitante. Mientras Matamoros corrigió que ella había visto algunos mensajes sobre su admisión en su peluquería...

“Todavía no tienes los dos pies en la calle”, le advirtió el presentador a la desterrada, “el concurso continúa para ti”.

La decisión médica sobre la salud de Zayra Gutiérrez

El presentador conectaba con Zayra para informarle de su estado de salud. “Dan unas ganas de cogerte y achucharte”, le dijo al verla y ella explicó que era lo que necesitaba. “Llevo desde el lunes sin para de vomitar, con unos pinchazos increíbles, me tienen que ayudar hasta a ir al baño. Estoy muy, muy mal”, lamentó.

En ese momento dejaron que su marido hablara con ella: “Estoy encantado contigo, todos. Cuando te ve el bebé sonríe, tu familia dice que te acuerdes de lo que te han enseñado, que esto depende de tu cabeza, los dolores se van”, le dijo y ella se secaba las lágrimas de los ojos y respondió que le amaba.

🚨 El equipo médico ha decidido que Zayra seguirá bajo supervisión médica



❌ La superviviente no nominará ni podrá ser nominada



🏝️ #SVGala2

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/jzAKyi1lJM — Supervivientes (@Supervivientes) 15 de marzo de 2024

Horas después, Jorge Javier le transmitía la decisión del equipo: “La concursante presenta un cuadro de dolor lumbar agudo e intenso que ha motivado su traslado fuera de la playa para su estudio médico. Está pendiente del resultado de las pruebas por lo que seguirá, de momento, bajo tratamiento y supervisión”, por lo que tuvo que continuar en el reality.

La bronca entre Mario y Claudia por celos a Miri

La gran bronca de la noche la protagonizaron Mario y Claudia contra Miri, tras ver un vídeo en el que la de las Tentaciones se enfadaba con su novio por actitudes de la MasterChef. Ambos se lo fueron a comentar y estalló la guerra.

“A mí no me metáis en vuestras inseguridades. A ver si la solución va a ser que me ponga un burka, yo no voy a pedir perdón si no he hecho nada. Están así porque se me ha visto una teta” argumentó Miri. Ante los gritos de Claudia: “No es normal cuando le toqueteas fuera de cámaras”. Y Mario añadía: “Tan fácil como pedir perdón”.

El resto de compañeros apoyaban a Miri al decir que no habían visto ninguna actitud extraña hacia Mario. Ni Borrego, ni Arantxa, ni Kike ni Ángel. Algo que desesperó más a Claudia: “Lo peor es que tú disfrutas con esto” le decía a su compañera que sonreía incrédula.

Los sentimientos de Aurah fuera de cámaras

Y hablando de fuera de cámaras, otra de las grandes discusiones de la noche la protagonizaron Aurah y Rubén Torres. Cuando ella aseguró que está muy enamorada de su marido, Jesé Rodríguez, y el compañero le respondió: “No se nota por lo que haces fuera de cámaras: las miraditas, las manos...”

Eso le hizo saltar: “Esto es para morirse, este se piensa que estamos en La isla de las tentaciones. Ni siquiera me gustas físicamente porque no eres mi tipo. Si estuviera soltera este tío no me gusta”. A lo que Jorge Javier confesó que Rubén, en el helicóptero había dicho que ella sí era su tipo.

“Déjame aclararlo” pidió el concursante y la lió más: “Es mi tipo de mujer con curvas, pero las que me gustan tienen más madurez, más tablas, y más modales. Pero me gustaría verla sin operar también”.

Nuevos nominados de la semana

Uno de los grupos nominó a Aurah casi por unanimidad y el líder, Rubén Torres, añadió a Rocío Madrid. Mientras que el otro bando votó a Ángel Cristo y el líder, Mario, añadió a la lista negra a Miri tras el conflicto con Claudia.

Por lo que los cuatro nominados de la semana son Ángel Cristo, Miri, Aurah Ruiz y Rocío Madrid.