La bronca de Jorge Javier a Carmen Borrego por abandonar una prueba de 'Supervivientes 2024': “Excusa de perdedores”

Jorge Javier Vázquez protagonizó este jueves un gran enfado con Carmen Borrego en una segunda gala de Supervivientes 2024 marcada por la delicada situación médica de Zayra Gutiérrez y por el encontronazo del presentador con Finito de Córdoba a cuenta de la tauromaquia.

Antes de arrancar el jugo de localización, Borrego anunció su decisión de no participar al ser algo “muy importante para el equipo”, asegurando ser un lastre para ellos. “Carmen no quiere jugar”, anunció Laura Madrueño. “¡Qué buena Carmen sacrificándose, eh! ¡Un aplauso para Carmen!”, dijo irónico Vázquez, intentando hacerla reaccionar.

La bronca de Jorge Javier a Carmen Borrego

“Aquí hemos venido a jugar y todos son supervivientes. El médico nos ha dicho que todos son aptos para jugar este juego”, siguió informando Madrueño ante la insistente negativa de la robinsona. Fue entonces cuando Jorge Javier decidió abroncarla en directo: “Carmen, te digo una cosa. Ese 'sé que no lo voy a hacer bien' es una excusa absolutamente de perdedores y no es el espíritu del concurso. Te digo una cosa, si no, nadie querría venir a este mundo, porque todos vamos a palmarla. ¡Es una batalla perdida! ¡Venga, a jugar!”, aseguró el televisivo.

Finalmente, Carmen Borrego se animó a jugar, trasladando uno de los cubos de agua por el recorrido que los concursantes debían hacer. Sin embargo, abandonó asegurando no poder más. “Dile que no fuerce tanto la máquina. Carmen, tranquila”, sentenció con sorna Vázquez antes de que su equipo perdiese la prueba.