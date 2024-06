Las reacciones de los finalistas de 'Supervivientes 2024' a sus cambios físicos: del shock de Arkano a la emoción de Pedro

Los finalistas de Supervivientes 2024 ya han puesto rumbo a España para conocer, este martes 18 de junio desde las instalaciones de Telecinco, quién de ellos pone el broche a la experiencia como ganador o ganadora. Pero antes, Marieta, Torres, Pedro García Aguado y Arkano han tenido la oportunidad de comprobar con sus propios ojos la mella que ha hecho la isla en sus cuerpos, mirándose por primera vez en el espejo 102 días después.

Como ya es un clásico en el reality de Mediaset, el programa ha mostrado las reacciones de los cuatro candidatos al triunfo al ver el estado de su físico tras más de cien días de hambre y desgaste. Reacciones, todas ellas de sorpresa, entre las que destaca especialmente la de un Arkano totalmente en shock y un emocionado Pedro.

“¡¿Qué?!”, acierta a decir el rapero, llevándose las manos en la cabeza tras verse en el espejo. “No me identifico con lo que estoy viendo, ¡qué fuerte!”, comenta el concursante, que recientemente se sometió a un importante cambio de look por una recompensa: “¡Qué rapado! Me gusta un poco este look, a lo mejor arreglándome un poco la barba me quedo así”, dice, antes de “tener un orgasmo” al darse su primera ducha.

Otro de los momentazos lo protagoniza el exwaterpolista, al borde de las lágrimas al ponerse cara a cara con su reflejo: “Madre mía la barba, ¡pero si parezco un náufrago!”, dice. “Esto ha sido una experiencia durísima”, reflexiona.