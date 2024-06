Alba Carrillo será el “gancho”, y no la presentadora, de Netflix para la versión española de 'Jugando con fuego'

Alba Carrillo prosigue su expansión televisiva y salta por primera vez a una plataforma de streaming. La actual colaboradora de TVE en el programa D Corazón, que también ha aparecido en El Cazador Stars; se ganó a golpe de polémicas un puesto destacado en Mediaset en programas de Telecinco como Supervivientes, Sálvame Stars, GH VIP 7 o La última cena. Y ahora, ejercerá como “gancho” en Netflix.

La modelo y colaboradora televisiva intervendrá en la versión española de Jugando con fuego, el popular reality internacional que ya cuenta con varias versiones en el mundo y ahora llegará a España, como adelanta Algo Pasa TV. La misma cuenta explica que Alba Carrillo va a ser la “maestra de ceremonias” del formato y ejercerá como “presentadora en su arranque de temporada”.

Aunque muchos medios están traduciendo eso como que “Alba Carrillo va a presentar la versión española de Jugando con fuego”, lo cierto es que no será así, sino que más bien ejercerá como “gancho” del reality, para la audiencia y especialmente para sus concursantes.

Las versiones internacionales del formato que ya han podido (y pueden) verse no cuentan con una presentadora, sino que su desarrollo se explica mediante una voz en off. Es cierto que el formato podría cambiar, pero según ha sabido verTele no será así.

¿En qué lugar queda entonces la participación de Alba Carrillo? El papel de la modelo será importante, y realmente “presentará” el formato... pero sólo al principio y de manera casi puntual, testimonial. No tendrá una continuidad, tampoco como la voz en off, y será más bien una aparición.

Simplemente se respetará el formato original de Too hot to handle, y dado su tirón entre el público joven Alba Carrillo ejercerá como “gancho” de una manera que los seguidores del programa pueden incluso intuir.