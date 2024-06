Antena 3 Noticias se queda sin una de sus presentadoras: “Es el momento de empezar una nueva etapa”

El equipo de presentadores de Antena 3 Noticias afronta el adiós de una de sus integrantes. Se trata de Marina Monzón, copresentadora del informativo matinal, Las noticias de la mañana, que ha anunciado que abandona la disciplina de Atresmedia.

A través de una publicación en Instagram, la periodista explica “es el momento de empezar una nueva etapa”. “Esta que acaba en Antena 3 ha sido maravillosa”, agrega.

“He aprendido lo que jamás hubiese imaginado y he disfrutado y vivido intensamente cada día de esta profesión tan bonita que ejercemos. Gracias a todos mis compañeros por formar parte de ello. He aprendido muchísimo de todos vosotros. De periodismo, de tele y de la vida. No me olvido de ninguno, incluso de aquellos con los que no he trabajado pero que por el pasillo cada día me han regalado una sonrisa. Ojalá volvamos a cruzarnos pronto en el camino”, escribe Monzón, que también extiende su agradecimiento a quienes han estado “al otro lado de la pantalla durante todos estos años”.

“He recibido tantos mensajes bonitos y cariñosos de quienes nos veis cada día, que no tengo palabras”, cierra su misiva, antes de declararse “feliz y con mucha ilusión por todo lo que está por llegar” en su siguiente cometido profesional.

Trayectoria de Marina Monzón

La carrera de Monzón ha estado ligada en buena medida a Atresmedia, donde primero entró como redactor de Antena 3 Noticias. También ejerció como reportera de Espejo Público y luego de vuelta en Antena 3 Noticias, dedicándose a asuntos relativos a la actualidad política y de la Casa del Rey.

A partir de otoño de 2018 entra a relevar a Lorena García durante su baja por maternidad durante el primer bloque de Las noticias de la mañana. A partir del siguiente curso, se hizo fija dentro del plantel del presentadores, asumiendo la conducción del primer bloque de la mañana. Desde septiembre de 2021, Monzón venía presentando el informativo junto a Manu Sánchez