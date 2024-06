Las traiciones y amoríos que unen (y separan) a los 10 'Supervivientes All Stars', con dos cabos sueltos

Supervivientes All Stars arranca en Telecinco este jueves 20 de junio, con Jorge Javier Vázquez a los mandos y diez de los concursantes más recordados como protagonistas.

Los elegidos para esta edición especial de All Stars son Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Blach Martínez-Bordiú, Logan Sampedro, Olga Moreno, Lola Mencía, Alejandro Nieto, Marta Peñate, Abraham García y Jorge Pérez. Para saber cómo van las preferencias, puedes votar por tu favorito en nuestra encuesta.

Una decena de rostros que no han sido escogidos solo por ser seis de los ganadores (de las ediciones de 2014, 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023), tres subcampeones (Adara, Logan y Marta) y una cuarta finalista, si no que también se han seleccionado por las subtramas que les unen...o les separan y que podrían estallar en Honduras.

Unas relaciones surgidas en el propio concurso para algunos, otras que vienen de antes y algunas de después, pero para ver el All Stars es interesante conocerlas y así entender los movimientos de unos robinsones ya expertos en realities. Como para tenerlas todas controladas es necesario un máster en el universo Mediaset (y más allá), a continuación facilitamos una vista panorámica de los vínculos que unen a unos y otros.

Sofía, Marta Peñate y Adara, de amigas a enemigas y viceversa

“Reina solo hay una” y, sin duda, uno de los mayores atractivos de esta edición es comprobar quién se hace con el trono de los realities. Tanto Sofía como Adara han ganado casi todos por los que han pasado. Si cualquiera ficha por un concurso, las apuestas se decantan por ellas siempre. Pero, ¿y si participan las dos? ¿cómo será la convivencia entre dos monstruas televisivas, conocedoras de todas las estrategias para conquistar votos?

No es este su único punto de conflicto. Ambas hicieron muy buenas migas en los platós tras el fin de GH VIP 7. Pero esa buena sintonía acabó durante Supervivientes 2020 cuando la madre de Adara, Elena Rodríguez y el hermano de Sofía, Cristian Suescun, participaron juntos y no se llevaron bien. Un conflicto que se traspasó a ambas defensoras, que tuvieron varias enganchadas en directo. ¿Lo habrán superado, o el rencor sigue latente?

También Sofía y Marta Peñate coincidieron en GH 16, donde surgió una amistad que parecía inquebrantable. Pero una traición de la hija de Maite Galdeano a su amiga hizo que rompieran totalmente su vínculo.

Eso, hasta que la canaria entró a La isla de las tentaciones 2 y la pamplonesa comentó desde un blog de Solo/Sola que sufría al verla sufrir por Lester y que aún no entendía la razón de distanciarse. Marta transmitió también su deseo de reconciliarse, y hasta aquí hemos sabido... ¿se darán una nueva oportunidad como amigas en Honduras?

La fidelidad de Sofía volverá a ponerse a prueba con Logan... ¿y Abraham?

Sofía entró a Supervivientes 2018 con pareja - en ese momento era Alejandro Albalá- pero en la isla se sintió atraída por un compañero: Logan Sampedro. Ambos negaron que hubieran tenido nada durante el concurso, y para ella demostrar que era fiel acabó alejándose por completo de él. Hasta acusándole de usarla para llegar a una final que ella ganó. Tiempo después -ya con aquella relación rota- ella ha confesado que sí hubo algo con Logan.

No solo habrá que estar pendientes de si vuelve a resurgir la chispa entre los dos, si no que Abraham confesó que también la veía muy atractiva, cuando le anunciaron de concursante. Y durante la conexión con todos ellos en el aeropuerto también les pudimos ver juntos. ¿Hará sufrir Sofía a Kiko Jiménez como él se lo hizo pasar en GH VIP4?

Adara y Bosco, una pareja que pocos comprendieron

Bosco ganó Supervivientes 2023 la misma noche que empezó una relación con Adara. Ella se tuvo que conformar con una segunda posición frente a su nueva pareja, con la que había compartido aventura pero que, hasta la final, nadie había visto la atracción entre ambos.

Al salir del concurso, siguieron compartiendo imágenes juntos confirmando su intento de relación, que acabó a las pocas semanas, supuestamente de forma cordial. Algo que nadie ha podido comprobar... hasta ahora que les volveremos a ver juntos en la isla.

Olga Moreno, Jorge Pérez y un enemigo común

Dicen que nada une más que tener un mismo enemigo y, de alguna manera, eso ocurre con Olga y Jorge. Durante años fue famosa la rivalidad entre Olga y Rocío Carrasco, con Antonio David Flores como argumento principal y con los hijos de por medio. De hecho, en la docuserie de Rociíto se puso a Olga en en centro del huracán y por ello se convirtió en el fichaje estrella de un Supervivientes 2021 que ganó.

A Rocío le defendió a capa y espada Alba Carrillo, una de sus grandes amigas. Que, a su vez, tuvo un lío de una noche con Jorge siendo la comidilla de los programas de Mediaset durante las Navidades de 2022. Una situación que casi le cuesta el matrimonio al guardia civil, que nunca volvió a acercarse a la modelo, que sí había confirmado tal infidelidad.

Por lo que, como mínimo, Olga y Jorge tienen tema del que hablar en la isla y enemigas a las que odiar de forma conjunta.

Alejandro Nieto y Lola, de isla en isla y tiro porque me toca

Alejandro y Lola son los únicos sin cuentas pendientes (que sepamos) con el resto de robinsones. Entre ellos, lo que les une es haber estado en La isla de las tentaciones, aunque en ediciones distintas, pero podrán comentar la experiencia. También junto a Marta Peñate.

Alejandro también pasó por la casa de Gran Hermano como varios de sus compañeros, mientras Lola saltó a la fama en Mujeres y Hombres y Viceversa, que igualmente conocen bien otros. Pero, que sepamos, poco conflicto traen de fuera.

El casting de Supervivientes All Stars no ha apostado tanto por reunir a robinsones de todas las ediciones como por explotar tramas ya conocidas del 'universo Mediaset'. De hecho, sus 10 concursantes salen de la última década, y los diez primeros años no están representados. Telecinco apuesta más por los líos presentes que por la nostalgia del pasado.