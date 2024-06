Marta Riesco y Kiko Matamoros se enganchan a gritos en 'Ni que fuéramos Shhh': “Hacías el ridículo en 'Sálvame'”

Nuevo enganchón en Ni que fuéramos Shhh, otra vez por cuentas del pasado. Tras la pelea a gritos de Marta Riesco y Belén Esteban hace unas semanas, la nueva reportera del programa tuvo este viernes 21 de junio un encontronazo con Kiko Matamoros, a quien llegó a decir que “salías haciendo el ridículo en Sálvame”.

La ex de El programa de Ana Rosa, y actual colaboradora del magacín de Quickie en Ten, intervino en el magacín para opinar del estreno de Olga Moreno en Supervivientes All Stars. Un tema que terminó sacando a relucir conflictos del pasado, cuando Riesco aludió a los inicios de su relación con Antonio David Flores cuando todavía no se conocía a nivel público.

“A ti te mentía [Antonio David] siendo tu colega”, comenzó diciendo Marta a Matamoros. “Y por eso te conté yo que estaba con él antes de salir [públicamente] la relación, porque salías haciendo el ridículo en Sálvame negando que yo estaba con él y ya me daba hasta vergüenza, te hice el favor”, añadió. “Te están diciendo que hacías el ridículo”, incidió María Patiño, intentando provocar el pique entre ambos colaboradores.

“Pena me dabas tú, que te negaba”, respondió Kiko, elevando levemente el tono. “Que nieguen a una persona... me parece vergonzoso que me lo tires como arma. No lo tenía que haber permitido en mi vida, pero me parece de vergüenza que lo utilices contra mí”, se quejó Riesco. “Eres tú la que lo ha querido utilizar contra mí, porque has dicho que no me contaba la verdad”, replicó Matamoros, con el resto de colaboradores asistiendo impasibles al conflicto y con Patiño intermediando.

Marta Riesco y Kiko Matamoros acaban a gritos

En ese momento el tono entre los dos se elevó y acabaron dándose gritos y con Marta imitando el tono de voz de Kiko: “No me imites así, yo también te puedo imitar así”, dijo gritando. “Vamos a dejarlo aquí”, intervino la presentadora de Ni que fuéramos Shhh, sin efecto. Y es que la reportera sacó entonces a las hijas de Matamoros, deseando que “nunca las niegue ningún tío”.

“Mis hijas no juegan este partido”, puntualizó Kiko, recordando que “¡tú eres la que te haces el poli el lunes!”. “¿Por qué me gritas de esta manera?”, le preguntó Marta, en el mismo tono. “¿Por qué me gritas tú a mí, no te jode?”, replicó Matamoros.

En ese momento, y mientras seguían a gritos, María Patiño se metió entre los dos: “A mí me gusta que discutáis, pero estáis entrando en una dinámica que no me gusta nada”. Kiko Matamoros se levantó y dijo que se iba a casa, previo paso por dirección para pedir no volver los viernes para no encontrarse con Riesco. “Cuando nos pasa a los demás tenemos que aguantar también el tirón”, le dijo la presentadora. Finalmente, el colaborador no abandonó el programa.