'Mañaneros' critica a su colaboradora Terelu Campos por ir a 'De Viernes': “A TVE no viene a contar nada”

La próxima paternidad de Alejandra Rubio (hija de Terelu Campos) y Carlo Costanzia (hijo de Mar Flores) es la prioridad informativa de todos los magacines de televisión, que tienen puestas sus miradas tanto en la joven pareja como en sus mediáticas familias.

Si hay una reacción que interesa, es la de Terelu Campos. La tertuliana podría haber roto su silencio en los dos programas de TVE para los que trabaja (Mañaneros y D Corazón), sin embargo, ha elegido hablar en Telecinco, su antigua cadena. De Viernes se queda en exclusiva las primeras palabras de la socialité.

Como es lógico, cabe suponer que la decisión de Terelu no ha gustado en Torrespaña, y eso es exactamente lo que se sugirió este viernes en Mañaneros, donde se emitió un vídeo con todas las veces que Terelu dijo que no hablaría de la vida de su hija. “En nuestro plató se ha mantenido firme”, decía el locutor del reportaje. “¿Hasta cuándo va a estar callada?”, se preguntaba después Lydia Lozano, tirando de sorna porque ya entonces se había anunciado que su compañera iba a hablar del tema en la competencia.

Mientras tanto, en la pantalla se proyectaron varios rótulos sobre “el giro de las Campos”: “Terelu irá a un programa para hablar del embarazo: ¿le lloverán las críticas, o la gente agradecerá que se pronuncie sobre el tema?”, decía uno de los textos. “Terelu dijo que nunca hablaría de su hija y Alejandra que no vendería su vida. ¿Qué ha ocurrido para este cambio?”, se añadía en otra frase.

También se mostró crítica Pepa Jiménez. “Pensé que iba a venir aquí a contarnos lo feliz que está porque va a ser abuela. Pues no, aquí no va a venir”, comentó la tertuliana, sorprendida por el hecho de que Terelu no quiera hablar en TVE, la cadena que le abrió sus puertas tras el final de Sálvame.

“A esta casa no viene a contar nada ¿Por qué? Porque lo ha vendido. Han encontrado la facilidad del dinero fácil. Pan para hoy y hambre para mañana. Esta familia se dedica a vender exclusivas absolutamente de todo”, agregó la colaboradora de Mañaneros, que pide a la familia Campos que se atenga a “las consecuencias” de su fuerte exposición mediática.

A Terelu también le han llovido críticas por esta misma cuestión en el plató de Ni que fuéramos Shhh, el magacín que han creado sus antiguos compañeros de Sálvame. Allí mismo reveló María Patiño que Terelu le había confesado su intención de presentar un programa en TVE.

Fuentes de RTVE aseguran a verTele que Terelu Campos sigue siendo a día de hoy (viernes 21 de junio) colaboradora de La 1, tanto en Mañaneros como en D Corazón.