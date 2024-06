Alba Carrillo se despacha contra Ana Rosa por “bien jodida y cínica”, y llama a Telecinco “cadena, pero del váter”

Alba Carrillo ha vuelto a cargar públicamente contra Telecinco y Ana Rosa Quintana; esta vez desde el plató de Land Rober (TVG). La modelo y tertuliana acudió este jueves como invitada al final de temporada del programa de Rober Vilar, que aprovechó su visita para proponerle un juego: tenía que “hablar bien” y “de buen rollo” de los famosos que iban a aparecer en pantalla. “Entonces no me llames a mí”, dijo Alba en un claro aviso a navegantes.

Sin embargo, Rober le advirtió que la televisión gallega “no es como otras cadenas que les gusta...” otras cosas, sin decir cuales. “Sí, que son cadenas, pero del váter, ¿no?”, añadió Alba, que dio por hecho que el presentador se refería a Telecinco. “Cambió mucho esa cadena, ¿no? ¿No cambió?”, preguntó Rober sin hacer mención al canal de Mediaset. “No, no”, contestó una categórica Carrillo.

Sus críticas fueron a más en cuanto vio una imagen de Ana Rosa en pantalla. “Ay, me ha dado aquí un retortijón. Ha pasado algo de un Villarejo, ¿no? No sé, no sé”, comentó de primeras. Después pasó a comentar directamente la foto: “Ahí parece una tortuga. ¿Le habéis sacado una foto malísima o está así ahora?”. “Este juego era para hablar bien”, le recordó Rober. “No, entonces tengo que decir que paso”, señaló Alba.

Después, elevó aún más el tono contra Ana Rosa. “Es... bien jodida. Trabajé con ella y fenomenal, ¿sabes? Me dejó sin paro, sin nada... Luego me tuvo que dar lo mío”, comentó en alusión al conflicto judicial que tuvo con Mediaset y Unicorn Content, la productora de la presentadora, hace un año, cuando demandó a ambas compañías por presunto “fraude de ley” y “despido improcedente” después de que dejaran de contar con ella en marzo de 2023. Dicha demanda acabó en un acuerdo entre las partes implicadas para zanjar su guerra y hacerla confidencial.

Aun así, Carrillo no ha enterrado todavía el hacha de guerra contra Ana Rosa. Y no parece que vaya a hacerlo, a juzgar por sus palabras en Land Rober. “Es una cínica. Tened cuidado con ella en las fiestas, que os puede grabar”, señaló también en referencia a su culebrón con Jorge Pérez, que estalló a finales de 2022 después de que Fiesta emitiera unas imágenes grabadas en la fiesta de navidad de Unicorn Content, durante la cual el actual concursante de Supervivientes All Stars fue infiel a su esposa con Alba.